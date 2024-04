MotoGP | Martin: "Ero felice di finire 2°, poi Marc ha sbagliato..."

Nessuno ha mai messo in dubbio la velocità di Jorge Martin, quelle che forse lo scorso anno gli sono mancate per laurearsi campione del mondo sono state l'esperienza e la capacità di leggere al meglio le situazioni difficili per evitare di commettere errori. In questo senso, la Sprint di Jerez è stata un vero e proprio esame di laurea per il pilota del Prima Pramac Racing, che è stato uno dei pochi a riuscire a rimanere lontano dai guai quando sono stati addirittura in 15 a finire a terra.

E lo ha fatto alla grande, perché si è andato a prendere la seconda affermazione stagionale in una gara breve del sabato, allungando anche nella classifica iridata (il diretto inseguitore Pedro Acosta ora è a -29), visto che la maggior parte dei suoi inseguitori invece sono tra quelli che si sono fatti sorprendere dalle chiazze umide ancora presenti sull'asfalto del circuito andaluso dopo la caduta nella mattinata.

Nel finale poi a fargli un bel regalo è stato probabilmente uno dei piloti più esperti, perché "Martinator" si era rassegnato all'idea di chiudere secondo, ma davanti a lui Marc Marquez è finito ruote all'aria, servendogli il successo su un piatto d'argento.

"Io cerco di fare il massimo che posso, usando un po' di più la testa. Oggi era una giornata nella quale era più facile cadere che finire la gara, quindi nell'out lap e nel warm-up lap ho cercato di fare molto attenzione a dove ci fosse ancora dell'acqua, perché anche guardando la Moto2 avevo visto che in alcuni punti era ancora umido. Era fondamentale per capire dove passare ed essere forte nei primi giri", ha detto Martin ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

"Ho fatto una bella partenza, anche se ho avuto qualche problema con i device al primo giro, ma poi sono riuscito a prendere un bel passo e a sorpassare Binder, che era uno tosto per oggi. Poi ho fatto un errore alla curva 7 e Marc mi ha preso e mi ha passato. Ho provato a stargli vicino, ma lui era molto in forma oggi e sicuramente la mia posizione reale era secondo. Ne sarei stato felice, però alla fine ha fatto quell'errore e a quel punto ho badato solo a finire, perché Acosta era molto indietro", ha aggiunto.

Jorge Martin, Pramac Racing, Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Riguardo al problema con il device, ha spiegato che la sua Ducati è rimasta bassa sull'anteriore fino alla curva 5: "Non sono riuscito a frenare molto forte alla curva 1, anche se ho superato Marc. Poi ci ho riprovato alla 2, ma è rimasto ingaggiato. Dobbiamo capire per domani se dobbiamo cambiare qualcosa nel sistema, ma alla fine ho fatto una bella partenza e quella è la cosa più importante".

Ma i brividi non sono finiti qui, perché anche lui è passato sull'umido alla curva 7 nel corso del settimo giro, ma è riuscito miracolosamente a rimanere in piedi: "L'ho vissuta male perché pensavo di cadere. A quel punto sapevo che quel mezzo secondo che avevo su Marc era andato e infatti mi ha sorpassato subito".

Al netto dell'errore, Marquez oggi ha dato la sensazione di avere qualcosina in più rispetto a lui, ma il madrileno sembra convinto che con la gomma media potrà provare a rendergli la vita complicata, anche se si aspetta che saranno diversi quelli che punteranno a vincere.

"Domani correremo con un'altra gomma, quindi credo che sarà un'altra storia. Ieri non avevo lavorato per niente con la soft, quindi sono entrato nella Sprint un po' al buio e alla fine non mi trovavo benissimo con il grip del posteriore. Invece ieri con la media avevo fatto 11 giri di fila con un passo molto buono, quindi sono tranquillo, perché penso che sia una gomma molto più stabile e molto più costante, che rende la moto più facile da guidare. Comunque con un Marc così, con Pecco che sicuramente vorrà rifarsi, dovremo spingere perché sarà una gara molto lunga e complicata", ha concluso.