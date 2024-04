MotoGP | Quartararo penalizzato: Pedrosa sale sul podio

Tutto è bene quel che finisce bene. Così recita il detto. Ma questa volta, per Fabio Quartararo, la Sprint del Gran Premio di Spagna di MotoGP, non è finita bene per niente.

Il pilota francese del team Yamaha Factory, partito dal 23esimo posto dopo la solita, difficile qualifica, grazie a una gara resa imprevedibile da chiazze di bagnato che hanno tradito diversi piloti, era riuscito a risalire addirittura fino al terzo posto finale, portato a casa tenendo a bada gli ultimi assalti portati da un Dani Pedrosa ancora in grande forma pur limitandosi a fare solo qualche wildcard ormai da qualche anno.

Al termine della gara, una volta fatta la premiazione, il campione del mondo 2021 di MotoGP si è visto revocare il podio conquistato all'Angel Nieto di Jerez de la Frontera per via di un'irregolarità alle gomme.

La pressione del suoi pneumatici è risultata più bassa del limite consentito e questo, stando al regolamento, lo ha portato a ricevere una penalità di 8 secondi da aggiungere al suo tempo complessivo di gara.

A conti fatti, Quartararo ha perso non solo il podio, ma anche la quarta posizione, chiudendo alla fine al quinto posto assoluto alle spalle anche di Franco Morbidelli con la seconda Ducati al traguardo, sempre del team Pramac Racing.

Dani Pedrosa torna così sul podio all'età di 38 anni, a 6 anni dall'ultima stagione completa in MotoGP da pilota titolare e a 7 anni dall'ultimo podio nella classe regina, che arrivò al Gran Premio della Comunità Valenciana 2017. Quella, per altro, fu anche l'ultima affermazione di Pedrosa in MotoGP e nel Motomondiale.

Se Quartararo è stato il primo pilota del 2024 a prendere una penalità per pressioni delle gomme più basse del limite consentito, la Sprint di Jerez ha fatto in modo che Fabio non fosse il solo.

Raul Fernandez, sesto alla fine di questa gara corta, ma così piena di colpi di scena, ha ricevuto a sua volta una penalità di 8 secondi, scivolando nella classifica generale. Grazie alla penalità ricevuta dal pilota del team Trackhouse Racing Aprilia, guadagna una posizione Marc Marquez, ripartito dopo la scivolata che gli ha fatto perdere quella che sarebbe stata la prima vittoria in sella a una Ducati.

Penalizzati anche Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), Jack Miller (KTM Red Bull Factory) e Alex Rins (Yamaha Factory) sempre per pressioni più basse del limite imposto. Queste tre penalità non vanno però a influire sulla classifica Piloti e Costruttori perché i piloti coinvolti hanno concluso la corsa fuori dalla zona punti.