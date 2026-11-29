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MotoGP | Il percorso di recupero di Razgatlioglu è mirato ad avere la spalla al 100% ai test di Sepang
Il dottor Riccardo Minola, che ha operato il pilota del Prima Pramac Racing dopo la lussazione della spalla destra rimediata a Mandalika e ne sta seguendo il percorso di riabilitazione, ha fatto il punto della situazione del turco, spiegando anche perché non sono stati forzati i tempi per un rientro entro fine stagione.
Matteo Nugnes
Pubblicato: 29 nov 2026, 10:00
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Il debutto di Toprak Razgatlioglu in MotoGP è stato decisamente diverso da quello che avrebbe sperato il pilota turco. Arrivato alla classe regina da tre volte campione del mondo della Superbike, ha catalizzato parecchio l'attenzione fin dalle prime uscite ma, complice una Yamaha poco competitiva ed un adattamento piuttosto complicato nel passaggio dalle gomme Pirelli alle Michelin, i risultati hanno stentato a decollare.
Come se non bastasse, la sua stagione da rookie si è conclusa anzitempo, a causa della lussazione della spalla destra rimediata a Mandalika, per la quale è stato successivamente operato a Milano, lo scorso 26 ottobre. Un infortunio che ha costretto a rinunciare a tornare in sella alla M1 del Prima Pramac Racing fino ai test di Sepang di inizio 2027, sul quale abbiamo avuto l'opportunità di fare il punto della situazione con il dottor Riccardo Minola, che non solo è il medico che lo ha operato, ma che ne sta curando anche il processo di recupero.
"Nella caduta, Toprak ha riportato una lussazione della spalla, che è riuscito a mettere a posto immediatamente. Di conseguenza, in questi casi, si aspetta e si vede l'evoluzione della situazione, per capire se si tratta di un trauma minore o maggiore", ha detto il dottor Minola a Motorsport.com.
"In quel momento, anche sotto all'emozione, sembrava minore e il giorno dopo non ha fatto terapie. Di conseguenza, lui è stato il primo ad accorgersi che la spalla non era ottimale. Dunque, abbiamo fatto degli esami e hanno dimostrato che la lesione non aveva sufficiente capacità di guarigione. In prospettiva del nuovo anno, quindi, abbiamo deciso insieme al pilota che era meglio intervenire, perché questo gli avrebbe garantito una forma perfetta per la nuova stagione, con l'obiettivo di potersi allenare sulla moto già da gennaio", ha aggiunto.
Il dottor Minola poi ha spiegato la tipologia di intervento che ha effettuato ed il tipo di percorso che Toprak dovrà seguire nelle prossime settimane, assicurando che al momento le cose probabilmente stanno andando anche meglio rispetto alle tabelle di marcia iniziali.
"L'intervento è servito non solo a riparare i legamenti, ma anche a rinforzarli. E' stato realizzato in una posizione con l'arto molto ruotato e questo evita che ci siano delle rigidità. Poi, il processo viene seguito con delle TAC periodiche, che vanno a dimostrare che il processo di guarigione sta avvenendo positivamente. Anzi, nel suo caso, come spesso accade con gli sportivi, è ultra-ottimale. In questo momento, lui si sta dedicando alla riabilitazione, con l'idea di essere 'fit' per fare sport entro metà-fine gennaio, in modo da poter salire in moto a gennaio. E finora il programma lo ha rispettato".
Quando gli è stato domandato se non ci fosse stata proprio la possibilità di far rientrare il pilota turco prima della fine del 2026, ha replicato: "Anche se la spalla va bene, c'è un tema di agilità sulla moto, legata agli spostamenti del corpo. Se non c'è questa sensibilità, non ha senso farlo gareggiare, perché rappresenta una penalizzazione sui tempi. Se fosse stato un altro sport, avrebbe potuto riprendere. Ma bisogna pensare che oggi il pilota sposta molto la moto con la parte superiore del corpo e si appende. E se non hai questa fluidità non puoi andare in moto, perché perdi dei secondi e poi questa diventa anche una penalizzazione emotiva".
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
Inoltre, ha assicurato che l'aver provato a tornare in moto nella giornata di domenica non ha peggiorato la situazione. Anzi, ha aiutato a capire che la strada da intraprendere era quella dell'intervento chirurgico.
"No, no, assolutamente, anche perché era senza terapia. Se immaginiamo una persona normale che si fa male al legamento crociato, la cosa più semplice è testare il ginocchio una volta che è passata l'infiammazione. Perché se hai la convinzione psicologica, che non è quella che ti danno gli esami ma che ti dà il tuo corpo, hai una convinzione profonda verso l'intervento. Con Toprak è avvenuto tutto così, in una clima armonico".
"La domenica è stata utilizzata proprio come un test e infatti lui si è ritirato prima della fine della gara. L'accordo era che avrebbe corso perché se la sentiva, che poi sarebbe stata la spalla a dirgli se proseguire o meno. A quel punto abbiamo organizzato gli esami che hanno confermato le sensazioni del pilota, ecco perché non abbiamo fatto terapia. In molte lussazioni si può fare un recupero veloce, ma te lo deve dire l'atleta".
Nei prossimi giorni potranno esserci ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del pilota del Prima Pramac Racing: "Sarà qui a Valencia per stare con il team, ma ne approfittiamo anche per un controllo clinico. Proprio perché l'importante è tenere una relazione costante con l'atleta non solo dal punto di vista fisico, ma vedere anche come sta vivendo l'infortunio e come lo supera. Normalmente, il chirurgo poi lo affida a terzi. Invece noi abbiamo un sistema in cui il pilota se vuole viene seguito dalla diagnosi all'intervento e, se serve, anche nella riabilitazione".
Una cosa che il dottor Minola ci ha tenuto a sottolineare è che Toprak sarà seguito dalla stessa equipe medica per tutto il suo percorso di recupero, fino a quando non sarà completamente guarito.
"Preferisco seguire tutto il percorso, perché altrimenti vedo atleti in cui la fermentazione del percorso crea delle difficoltà. Abbiamo un centro di alto livello per la diagnostica, poi della sala operatoria me ne occupo io direttamente. Infine, abbiamo un'organizzazione che segue anche a distanza l'atleta, che quindi non deve essere sballottolato da una parte all'altra. E' proprio una gestione globale, che secondo me è un po' un qualcosa che manca in questo sport e che raccomando a tutti, anche alle persone normali, perché avere una continuità terapeutica è quello che garantisce all'atleta di trovare la riposta giusta".
"Il vantaggio è che abbiamo già i suoi dati. Oggi gli atleti si mappano e quindi rimappandolo dopo un infortunio riesci sempre a vedere a che punto è arrivato e cosa gli manca. Ma questo dovrebbe essere un modello sistemico secondo me. La storia di Toprak quindi è quella di un modello che viene applicato a questo sport dove invece c'è spesso discontinuità", ha concluso.
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