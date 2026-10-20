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MotoGP | Stagione finita per Razgatlıoğlu a causa di un infortunio alla spalla

La caduta in Indonesia ha avuto pessime conseguenze per il portacolori del team Pramac, che chiude qui la sua prima annata nel Mondiale in sella alla Yamaha. Non sono previste sostituzioni a Phillip Island, dove correrà il solo Miller.

Germán Garcia Casanova

Pubblicato: 20 ott 2026, 09:20

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Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Toprak Razgatlıoğlu salterà il resto della stagione 2026 della MotoGP, come ha annunciato il team Pramac Yamaha.

La notizia rappresenta un duro colpo sia per la squadra che per il pilota, soprattutto perché la stella turca ha dovuto affrontare un adattamento alla serie molto più lento e difficile del previsto.

In un post sui social media pubblicato dal team Pramac, è stato annunciato che il pluriCampione della SBK "salterà Phillip Island e il resto della stagione 2026.

"Sono estremamente deluso di dover saltare il Gran Premio d'Australia. Phillip Island è uno dei miei circuiti preferiti ed è un luogo in cui ho vissuto momenti davvero speciali durante la mia carriera nella Superbike. Non vedevo davvero l’ora di avere l’opportunità di correre qui con la moto della MotoGP, il che rende questa situazione ancora più difficile da accettare", ha commentato Razgatlıoğlu, caduto durante le Libere 2 in Indonesia.

Questo gli aveva provocato una lussazione alla spalla destra, che è stata rimessa a posto una volta rientrato ai box. Successivamente, ha partecipato alle qualifiche, che si sono svolte poco dopo sabato, ma si è ritirato dalla gara di domenica a causa di forti dolori. Dopo aver effettuato alcuni esami, sembrava che potesse evitare l’intervento chirurgico, ma a quanto pare le cose non sono andate come auspicat.

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Dopo aver effettuato ulteriori accertamenti medici a seguito della caduta di Mandalika, è emerso chiaramente che il mio infortunio alla spalla è più grave di quanto pensassimo inizialmente".

"Pertanto, nei prossimi giorni mi sottoporrò a un intervento chirurgico per assicurarmi le migliori possibilità di un completo recupero e poter tornare al 100%. Non è stata una decisione facile, ma dopo essermi consultato con i medici e le persone a me più vicine, siamo convinti che questo sia il passo giusto per il mio futuro".

La Yamaha aveva riposto fiducia nell’ingaggio di Razgatlıoğlu grazie alla sua vasta esperienza con gli pneumatici Pirelli in SBK e alla transizione che la MotoGP avrebbe affrontato con tali gomme, ma questo infortunio impedirà ora al pilota di partecipare alla fase decisiva dello sviluppo della MotoGP 2027 da parte del Costruttore giapponese.

Pramac disputerà il GP d’Australia con un solo pilota, l’idolo locale Jack Miller.

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