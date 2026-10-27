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MotoGP | Toprak Razgatlioglu è stato operato con successo per l'infortunio alla spalla

Toprak Razgatlioglu, infortunatosi alla spalla destra in un incidente avvenuto nel weekend del Gran Premio d'Indonesia, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico a Milano nella giornata di ieri, che ha avuto esito positivo.

Zeynep Taş

Pubblicato: 27 ott 2026, 10:29

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Toprak Razgatlioglu ha subito un serio incidente durante il weekend di gara in Indonesia, riportando un infortunio alla spalla destra.

Il pilota del Prima Pramac Racing, ritiratosi dalla gara di domenica a causa dell'infortunio, dopo le valutazioni mediche effettuate successivamente, ha ricevuto l'indicazione di doversi sottoporre ad un intervento chirurgico. Era stato inoltre annunciato che, dopo l'operazione, Toprak si sarebbe dovuto concentrare sul processo di recupero e non avrebbe potuto competere nel resto della stagione 2026 in sella alla sua Yamaha.

L'operazione in questione è stata eseguita lunedì 26 ottobre a Milano. Il pilota turco ha annunciato, con un post sui social media, di aver superato con successo l'intervento e di dare già i primi segnali di recupero.

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Toprak ha scritto nel post: "A volte possono accadere cose inaspettate".

"Sto attraversando un periodo difficile perché, per la prima volta nella mia carriera agonistica, ho dovuto chiudere la stagione in anticipo; guardare le gare in televisione è una sensazione molto strana".

"Mi sono sottoposto a un intervento alla spalla per poter tornare più forte e ho già iniziato a muovere la spalla, ma ci vorrà ancora un po' di tempo".

"Spero che saremo sulla moto il prima possibile. Ringrazio molto la famiglia Yamaha, il mio team e i medici. Inoltre, ringrazio di cuore tutti coloro che mi sostengono e non mi lasciano solo con i loro auguri; continuiamo a lottare per nuovi successi", ha concluso il tre volte campione del mondo della Superbike, che ha vissuto un anno d'esordio in MotoGP decisamente più complicato di quanto avrebbe sperato.

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