MotoGP | Razgatlioglu si sottoporrà ad un controllo alla spalla: "Spero di non dovermi operare"

Toprak Razgatlioglu si sottoporrà lunedì ad una risonanza magnetica alla spalla destra per stabilire se abbia bisogno di un intervento chirurgico, dopo una brutta caduta durante il weekend del Gran Premio d'Indonesia di MotoGP.

Il pilota del Prima Pramac Racing è stato sbalzato violentemente dalla sua Yamaha durante l'ultimo turno di prove libere a Mandalika sabato, con un forte impatto sull'asfalto che gli ha lussato la spalla destra.

Sorprendentemente, Razgatlioglu è riuscito a rimettere l'osso al suo posto e a prendere parte alle restanti sessioni della giornata, qualificandosi 19° e chiudendo nella stessa posizione nella Sprint.

Tuttavia, l'infortunio ha iniziato a pesargli nella gara lunga, ed è stato costretto a concludere anzitempo la sua giornata, dopo appena otto giri.

L'ex star del Mondiale Superbike ha rivelato di aver proseguito la gara nonostante la squadra gli avesse dato la possibilità di ritirarsi prima del via. Ma, pur credendo di poter superare il dolore e tornare in pista, alla fine gli è mancata la forza per concludere la gara.

“Oggi, il mio problema più grande era la spalla, non la moto,” ha detto. “Domenica mattina sentivo la spalla molto male. Sabato non era così male, era una gara breve. Ma quando mi sono svegliato domenica mattina, sentivo davvero molto dolore e il movimento era ridotto.

“Ho preso l'antidolorifico, ma il dolore non è un grosso problema. Il problema più grande è la mancanza di forza dopo l'uscita della spalla".

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Non sentivo la forza, soprattutto in frenata. A ogni giro andavo sempre più giù, perché nella principale curva a destra la spalla non ha abbastanza forza".

“Stavo parlando con il team prima della gara. Anche loro hanno detto che se mi sentivo male, dovevo semplicemente rientrare o non correre. Io ho solo detto: 'perché siamo qui?’ E se è possibile guidare, proverò semplicemente a fare del mio meglio'. Ci stavo solo provando".

"Non sono un pilota stupido. Se mi sento davvero male, torno semplicemente al box, è facile".

Nonostante l'esito, Razgatlioglu ha detto di non avere rimpianti per aver provato a correre, suggerendo che qualunque altro pilota si sarebbe arreso in una situazione del genere.

“Sono contento di averci provato,” ha detto. “È stato molto difficile. Ad ogni giro peggiorava, soprattutto il cambio di direzione era incredibile. Dalla curva 7 alla 8. E dalla 13 alla 14”.

“Normalmente, quando la spalla esce, in generale nessun pilota guida la moto. Io ci sto solo provando”.

Visita in Turchia per controlli

Razgatlioglu ha ammesso qualche preoccupazione dopo aver avuto la sensazione che la spalla si fosse lussata di nuovo durante la gara di domenica.

Il 29enne tornerà lunedì a casa sua in Turchia, dove i medici effettueranno una scansione completa della spalla destra per stabilire se sia necessario un intervento chirurgico.

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Sabato ho fatto le qualifiche, non era così male. Nella Sprint stavo semplicemente lottando,” ha spiegato. “Ma nella gara lunga la sensazione alla spalla è cambiata molto, perché quando muovo un po' la spalla, mi sembra che sia già uscita di nuovo. È stato molto strano".

“Ora abbiamo una settimana libera. Lunedì tornerò in Turchia e farò subito la risonanza per controllare la spalla. Spero di non dovermi operare".

“Spero che il riposo sia sufficiente per la prossima gara. Penso che il prossimo weekend tornerò più forte di oggi. Ma vedremo. Per ora devo solo riposare”.

Razgatlioglu ha aggiunto di essere frustrato per come è andato il weekend, dopo aver mostrato un passo da top 15 nelle prove del venerdì, con la Yamaha che sembrava avere un vantaggio sull'altro marchio giapponese, la Honda.

“Sono davvero triste per questo weekend, perché venerdì non abbiamo iniziato così male”, ha detto. “Normalmente miglioro ogni giorno, ma dopo la caduta è cambiato tutto, perché non pensavo solo alla moto, dovevo anche gestire la mia spalla, e il weekend è andato. Abbiamo iniziato davvero bene, ma alla fine, di nuovo, è finita male”.