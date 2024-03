BMW strizza l’occhio alla MotoGP: “Valutiamo attentamente”

Per anni, BMW ha rifiutato la MotoGP sottolineando ripetutamente che la classe regina non rappresentava lo scenario giusto per promuovere il marchio e i suoi prodotti. Così, sotto la direzione di Markus Schramm, l'azienda di Monaco di Baviera si è concentrata sul Mondiale Superbike. L'anno scorso, a novembre, c'è stato un cambiamento ai vertici di BMW Motorrad, con l’arrivo di Markus Flasch. Il nuovo CEO immagina un coinvolgimento di BMW nella MotoGP.

Il suo predecessore Markus Schramm è stato responsabile del ritorno del marchio nel Mondiale Superbike e nel 2019 BMW ha partecipato al campionato delle derivate di serie in collaborazione con Shaun Muir Racing (SMR) e i piloti Tom Sykes e Markus Reiterberger. Il progetto Superbike ha continuato a svilupparsi nel corso degli anni e, sotto la guida di Markus Schramm, è stato introdotto anche il marchio M. Dal 201, BMW gareggia con la M1000RR.

Quando gli è stato chiesto di parlare di MotoGP, Markus Schramm ha ripetutamente rifiutato, ribadendo un chiaro "no" all'ingresso nella classe regina dei prototipi. Il suo successore Markus Flasch, invece, vuole "rafforzare ulteriormente il nostro impegno nel motorsport". In un'intervista al magazine tedesco Motorrad, il nuovo CEO di BMW Motorrad parla del futuro del marchio nel motorsport.

Andrea Locatelli, Pata Yamaha WorldSBK, Alex Lowes, Kawasaki Racing Team WorldSBK, Toprak Razgatlioglu, Team BMW Motorrad WorldSBK Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

"Sono un assoluto sostenitore del motorsport. Come responsabile di BMW M, ho deciso di fondere BMW M GmbH con BMW Motorsport. Non ho dubbi sul fatto che un motorsport ben fatto contribuisca realmente alla forza del marchio e all'entusiasmo all'interno della comunità di questo", spiega il nuovo CEO di BMW. "Naturalmente stiamo osservando attentamente come si sta sviluppando il Mondiale Superbike come format… Se è giusto per noi in termini di scelta di piste, calendario, campo e tecnologia", commenta Markus Flasch.

È chiaro che BMW è tutt'altro che soddisfatta del calendario del Mondiale Superbike 2024. Dopo l'apertura della stagione in Australia, il campionato si svolgerà esclusivamente in Europa. Non sono previste gare in Nord America, Sud America o Asia, regioni che rappresentano mercati importanti per BMW: "Non parlo solo per BMW, ma per tutti i produttori. Abbiamo criticato il calendario", ha spiegato Marc Bongers, direttore di BMW Motorsport, interpellato da Motorsport-Total.com. "Abbiamo espresso il desiderio di avere un calendario degno del Campionato del Mondo", ha detto Marc Bongers. "Questo messaggio è stato recepito dalla Dorna e spero che in futuro risponda".

I cambiamenti di personale preannunciano un progetto MotoGP?

Il CEO Markus Flasch è più chiaro: "Stiamo anche decidendo se questo rimarrà l'unico impegno, insieme al Campionato del Mondo Endurance e all'IDM. O se sceglieremo anche altre categorie". Da giugno ci saranno ulteriori cambiamenti nel personale del reparto corse BMW. Marc Bongers potrà concentrarsi completamente sul campionato mondiale Superbike, mentre Sven Blusch diventerà il nuovo responsabile delle corse. È questo il segnale per l'ingresso nella MotoGP?

Partenza Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

"Questo non pregiudica una decisione a favore di una serie o di un'altra", chiarisce l'amministratore delegato, ma osserva parallelamente che "il Mondiale Superbike non è l'unica opzione" per BMW. Markus Flasch è molto chiaro sull'argomento MotoGP: "BMW M è un’auto partner della MotoGP da anni. Come capo di BMW M, sono stato a tutte le gare, conosco i responsabili e siamo un marchio con una presenza in loco. Ma è chiaro che deve avere un senso per noi, ed è per questo che lo stiamo valutando attentamente. Non lo escluderei", spiega il nuovo CEO di BMW Motorrad.

Le modifiche al regolamento per la stagione 2027 della MotoGP rappresentano una buona opportunità per BMW di essere coinvolta, poiché dopo la fine della stagione 2026 inizierà una nuova era di regole, rimescolando le carte per tutti i produttori.