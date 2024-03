MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP del Portogallo

Archiviata la trasferta in Qatar, la MotoGP si appresta a cominciare da Portimao la fase europea della stagione 2024 (nel mezzo però ci sarà l'intermezzo del terzo round ad Austin). A Lusail, come da pronostico, hanno fatto da padrone le Ducati GP24, con Pecco Bagnaia che si è imposto nella gara lunga e Jorge Martin che invece si è preso la Sprint, confermando un po' anche quello che era stato l'andamento della passata stagione.

Un anno fa il circuito dell'Algarve ospitò la tappa inaugurale del campionato, che si concluse con una doppietta del campione del mondo in carica, che si ripresenta qui da leader e quindi sicuramente con aspettative molto alte.

Occhio però a non sottovalutare Brad Binder e la KTM, perché in Qatar hanno saputo essere una vera e propria spina nel fianco per le Ducati, con un doppio secondo posto che al momento vale la piazza d'onore anche nella classifica iridata. Discorso che vale anche per l'Aprilia, con Aleix Espargaro che ne nella gara domenicale non è riuscito a confermare quanto di buono aveva mostrato soprattutto nella seconda parte della Sprint, conclusa sul gradino più basso del podio.

Ma c'è da scommettere che anche Marc Marquez vorrà provare ad andare a caccia del suo primo podio in sella alla Ducati del Gresini Racing dopo averlo solamente sfiorato a Lusail. E sicuramente Portimao è più una pista nelle sue corde di quanto non lo sia il tracciato qatariota, sul quale non era mai stato particolarmente competitivo neppure quando era un vero e proprio schiacciasassi.

Ci sarà modo poi di provare a pesare i progressi di Honda e Yamaha anche su una pista che potremmo definire più tradizionale, che ha un layout con curve molto varie che può permettere di comprendere meglio il comportamento della moto.

Di seguito, trovate il programma completo del weekend oltre alla programmazione televisiva e quella dei LIVE di Motorsport.com.

MotoGP 2024: gli orari del Gran Premio del Portogallo



Portimao ospita il secondo appuntamento stagionale del Motomondiale e la novità più rilevante è il debutto della MotoE per il 2024, con le due gare del Mondiale elettrico che si disputeranno nella giornata di sabato. Per il resto, il format è quello tradizionale che è stato introdotto con l'avvento delle Sprint, tenendo conto però dell'ora di fuso orario che ci separa dall'Algarve. Questo vuol dire che la gara breve scatterà sabato quando in Italia saranno le 16 e quella domenicale invece alle 15.

Venerdì 22 marzo



FP1 MotoE: 9:30-9:45

FP1 Moto3: 10:00-10:35

FP1 Moto2: 10:50-11:30

FP1 MotoGP: 11:45-12:30

FP2 MotoE: 13:35-13:50

FP2 Moto3: 14:15-14:50

FP2 Moto2: 15:05-15:45

FP2 MotoGP: 16:00-17:00

Qualifiche MotoE: 18:00-18:30

Sabato 23 marzo



FP3 Moto3: 09:40-10:10

FP3 Moto2: 10:25-10:55

P MotoGP: 11:10-11:40

Qualifiche MotoGP: 11:50-12:30

Gara 1 MotoE: 13:15

Qualifiche Moto3: 13:50-14:30

Qualifiche Moto2: 14:45-15:25

Sprint MotoGP: 16:00

Gara 2 MotoE: 17:10

Domenica 24 marzo



Warm-Up MotoGP: 10:40-10:50

Gara Moto3: 12:00

Gara Moto2: 13:15

Gara MotoGP: 15:00

MotoGP 2024: come posso vedere il Gran Premio del Portogallo



Sky Sport MotoGP HD (canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend e delle gare di MotoGP, Moto2 e Moto3. Diretta delle gare di MotoE.

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): diretta delle qualifiche e della Sprint di MotoGP al sabato. Differita delle gare delle tre classi alla domenica (Moto3 ore 17:15; Moto2 ore 18:30; MotoGP ore 20:15).

MotoGP 2024: i LIVE di Motorsport.com del Gran Premio del Portogallo



Sabato 23 marzo



Qualifiche MotoGP: dalle ore 11:20

Sprint MotoGP: dalle ore 15:30

Domenica 24 marzo



Gara MotoGP: dalle ore 14:30

MotoGP 2024: scopriamo il circuito di Portimao

Il circuito di Portimao, noto anche come Circuito Internazionale dell'Algarve, è la pista che ospiterà la seconda prova della MotoGP 2024. La pista è entrata nel calendario del Motomondiale a seguito della pandemia, nel 2020, e da allora non ne è più uscita. I piloti vi girano spesso per le prove private, approfittando delle sue peculiarità e del bel tempo che di solito prevale in ogni parte dell'anno.

Essendo un circuito tra i più corti, la gara della MotoGP sarà di 25 giri. I piloti della Moto2 completeranno un totale di 21 giri, mentre quelli della Moto3 ne percorreranno 19. La Sprint della MotoGP di sabato sarà di 12 giri, uno in più rispetto a quella del Qatar.