Com'è cambiata la MotoGP in 4 mesi: compariamo i GP del Qatar

Sono trascorsi meno di quattro mesi tra l'edizione 2023 del Gran Premio del Qatar di MotoGP e l'edizione 2024. Si tratta di una particolarità che mette chiaramente in evidenza i cambiamenti di prestazioni che la pre-stagione porta con sé. Sebbene si debba prestare attenzione nel fare paragoni tra gare disputate in condizioni diverse, è chiaro che il primo round della nuova stagione della MotoGP, disputato con moto appena uscite dalle fabbriche, ha già permesso ad alcuni piloti di ottenere dei miglioramenti significativi.

Le migliori performa del weekend

Lo scorso novembre, in occasione del GP 2023, Luca Marini ha stabilito il nuovo record di Lusail conquistando la pole position. Meno di quattro mesi dopo, questo record è già stato battuto, ancora una volta da un pilota Ducati, Jorge Martin. Il miglioramento in questo breve lasso di tempo è stato di quasi un secondo.

La Sprint ha avuto lo stesso numero di giri dell'anno scorso e lo stesso vincitore. Il confronto è abbastanza chiaro quando si parla del tempo totale impiegato per coprire la distanza della gara breve: in quegli 11 giri, è stato di 11"3 più veloce rispetto al 2023.

La gara principale, tuttavia, è stata accorciata di un giro dopo che Raul Fernandez ha avuto un problema tecnico sulla griglia di partenza. Pertanto, il tempo complessivo della gara è difficile da confrontare con quello di novembre. Tuttavia, se la gara viene allungata virtualmente di un giro sulla base del tempo fatto registrare da Pecco Bagnaia al penultimo giro completato, si può stimare che il tempo complessivo sarebbe stato ridotto di circa quindici secondi se fossero stati completati tutti i 22 giri.

Pole position 2023 : 1'51"762 (L. Marini, Ducati) 2024 : 1'50"789 (J. Martin, Ducati) Tempo del vincitore della Sprint

2023 : 20'52"634 in 11 giri (J. Martin, Ducati) 2024 : 20'41"287 in 11 giri (J. Martin, Ducati) Tempo del vincitore del GP

2023 : 41'43"654 in 22 giri (F. Di Giannantonio, Ducati) 2024 : 39'34"869 in 21 giri (P. Bagnaia, Ducati)

Performance per costruttore

Ducati :

C'è una cosa che non è cambiata di una virgola in Ducati, ed è la posizione occupata: pole position, vittoria nella Sprint e vittoria nella gara principale. Il jackpot è sempre presente. Come abbiamo visto, la Ducati ha abbassato il suo miglior tempo del weekend di quasi un secondo. D'altra parte, in termini di velocità massima, è stata più lenta di 1,2 km/h, un calo non riscontrato tra gli altri costruttori.

Miglior tempo 2023 : 1'51"762 (L. Marini) 2024 : 1'50"789 (J. Martin) Miglior velocità massima

2023 : 356,4 km/h (J. Zarco) 2024 : 357,6 km/h (E. Bastianini) Miglior posizione in griglia

2023 : 1° (L. Marini) 2024 : 1° (J. Martin) Miglior posizione nella Sprint

2023 : 1° (J. Martin) 2024 : 1° (J. Martin) Miglior posizioni in gara

2023 : 1° (F. Di Giannantonio) 2024 : 1° (P. Bagnaia)

Nuovo record della pista per Jorge Martin Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

KTM :

Con un miglioramento di 1"8 nel suo miglior tempo del fine settimana e un miglioramento di 4,8 km/h nella sua velocità massima, la KTM è stata quella che ha fatto il passo avanti più grande alla fine del primo Gran Premio della stagione. In effetti, è stata l'unica marca a raggiungere la soglia dei 360 km/h, e non è un'impresa da poco: a Lusail, questa barriera era stata superata solo una volta in un Gran Premio, con i 362,4 km/h registrati dalla Ducati di Zarco nel 2021. Anche i risultati poi sono migliorati notevolmente.

Miglior tempo

2023 : 1'52"729 (B. Binder) 2024 : 1'50"913 (B. Binder) Miglior velocità massima

2023 : 355,2 km/h (B. Binder) 2024 : 360,0 km/h (J. Miller) Miglior posizione in griglia

2023 : 10° (B. Binder) 2024 : 4° (B. Binder) Miglior posizione nella Sprint

2023 : 7° (B. Binder) 2024 : 2° (B. Binder) Miglior posizione in gara

2023 : 5° (B. Binder) 2024 : 2° (B. Binder)

Jack Miller ha distrutto le classifiche della velocità massima! Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Aprilia :

Il guadagno sul giro dell'Aprilia tra novembre e marzo è stato di 1"3, mentre la velocità massima è stata più alta di 2,4 km/h. L'Aprilia ha anche ottenuto una prima fila e un piazzamento tra i primi tre nella Sprint. Una prima volta per il marchio, prima di rallentare nella gara lunga.

Miglior tempo

2023 : 1'52"175 (M. Vinales) 2024 : 1'50"872 (A. Espargaro) Miglior velocità massima

2023 : 354,0 km/h (M. Vinales, A. Espargaro) 2024 : 356,4 km/h (M. Vinales) Miglior posizione sulla griglia

2023 : 8° (M. Vinales) 2024 : 2° (A. Espargaro) Miglior posizione nella Sprint

2023 : 6° (M. Vinales) 2024 : 3° (A. Espargaro) Miglior posizione in gara

2023 : 4° (M. Vinales) 2024 : 8° (A. Espargaro)

Aleix Espargaro ha messo alla prova l'Aprilia sabato Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Yamaha :

Tra le due edizioni del Gran Premio del Qatar, la Yamaha ha ottenuto un miglioramento sul giro di sei decimi, oltre a un miglioramento di 1,2 km/h sulla sua velocità massima del weekend. I migliori risultati, invece, sono stati sistematicamente ottenuti da Fabio Quartararo e hanno mostrato un chiaro declino.

Miglior tempo

2023 : 1'52"524 (F. Quartararo) 2024 : 1'51"918 (F. Quartararo) Miglior velocità massima

2023 : 354,0 km/h (F. Quartararo) 2024 : 355,2 km/h (F. Quartararo) Miglior posizione in griglia

2023 : 13° (F. Quartararo) 2024 : 16° (F. Quartararo) Miglior posizione nella Sprint

2023 : 8° (F. Quartararo) 2024 : 12° (F. Quartararo) Miglior posizione in gara

2023 : 7° (F. Quartararo) 2024 : 11° (F. Quartararo)

Fabio Quartararo è ancora il chiaro leader della Yamaha Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Honda :

Il miglioramento dei tempi della Honda nel corso del weekend è stato paragonabile a quello ottenuto dalla Yamaha, anche se leggermente inferiore. La velocità massima, invece, è rimasta invariata. Come il suo diretto rivale, il marchio giapponese ha visto i suoi risultati indebolirsi.

Miglior tempo

2023 : 1'52"103 (M. Marquez) 2024 : 1'51"537 (J. Zarco) Miglior velocità massima

2023 : 355,2 km/h (J. Mir) 2024 : 355,2 km/h (J. Zarco, L. Marini) Miglior posizione in griglia

2023 : 7° (M. Marquez) 2024 : 13° (J. Zarco) Miglior posizione nella Sprint

2023 : 11° (M. Marquez) 2024 : 15° (J. Mir) Miglior posizione in gara

2023 : 11° (M. Marquez) 2024 : 12° (J. Zarco)