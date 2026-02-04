Test MotoGP Sepang, la diretta del Day 2
Seguite in diretta con Motorsport.com la seconda giornata dei test collettivi di Sepang, che aprono la stagione 2026 della MotoGP.
Classifiche in tempo reale
Riassunto
Diretta testuale
Buon pomeriggio amici di Motorsport.com!
Chiudiamo qui la nostra diretta, ma restate con noi perché tra breve arriverà il report completo della giornata, oltre ai commenti a caldo dei protagonisti e a tutti gli approfondimenti tecnici.
L'appuntamento con la diretta di Motorsport.com è fissato per domani, sempre alle ore 7:00, per seguire insieme la sessione pomeridiana della terza ed ultima giornata dei test collettivi di Sepang.
Stop precauzionale per le Yamaha
Veniamo ora alla nota dolente della giornata, la Yamaha. La Casa di Iwata ha rinunciato a questa seconda giornata di test a causa di un problema tecnico riscontrato ieri sul motore di Fabio Quartararo (non nel momento della caduta che gli è costata il dito fratturato però). I tecnici giapponesi hanno quindi deciso di fermare precauzionalmente tutte le moto fino a quando non avranno risposte su questo fronte.
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing
Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
Bezzecchi sesto con un nuovo codone
Anche in casa Aprilia non sono mancate le novità sul fronte aerodinamico con un nuovo pacchetto inedito per il codone visto sulla moto di Marco Bezzecchi. Il riminese è stato il migliore tra i piloti in sella alle RS-GP con il sesto tempo, ma hanno fatto un passo avanti anche i due piloti di Trackhouse, entrambi nella top 10.
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Foto di: Steve Wobser / Getty Images
Tanto lavoro aerodinamico in KTM
In casa KTM sono stati portati avanti gli esperimenti di aerodinamica, con Pedro Acosta che ha chiuso con il quarto tempo ed ha provato un cupolino più snello e ha portato al debutto le seat wing, precedendo di appena 10 millesimi l'altra RC16 di Maverick Vinales. Più indietro Enea Bastianini, decimo, che ha lavorato anche con una nuova carena.
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing
Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
Morbidelli la miglior Ducati
Continuando a scorrerla, si può notare che oltre a Mir, sotto al muro dell'1'57" è sceso anche Franco Morbidelli con una Ducati di vecchia generazione. La prima delle GP26 invece è quella di Fabio Di Giannantonio in terza posizione. Attardati i due piloti ufficiali, con Pecco Bagnaia ottavo e Marc Marquez 15°. Brutta caduta in mattinata per Alex Marquez, che fortunatamente però si è rialzato senza conseguenze fisiche e poi ha chiuso 12°.
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team
Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
Ecco la classifica finale della seconda giornata
Bandiera a scacchi, Mir si conferma al top
Bandiera a scacchi! Termina qui la seconda giornata dei test collettivi di Sepang, tormentata dalla pioggia nel pomeriggio, che ha visto svettare la Honda con il miglior tempo di Joan Mir, che con il suo 1'56"874 ha abbassato di sei decimi il riferimento che aveva fatto segnare in qualifica nel 2025.
Joan Mir, Honda HRC
Foto di: Mohd Rasfan - AFP - Getty Images
Vinales ai box, riparte Morbidelli
Franco Morbidelli e Maverick Vinales continuano a darsi il cambio: ora il pilota della KTM Tech3 ha riportato la sua RC16 ai box, mentre il portacolori della Pertamina Enduro VR46 è nuovamente sceso in pista.
Anche alla KTM spuntano le seat wing
Intanto anche sulla KTM sono spuntate le seat wing, con le quali aveva fatto scuola l'Aprilia, venendo poi imitata anche dalla Honda. Nel caso della RC16 si tratta di una soluzione con un doppio profilo.
In pista rimane solo Vinales
E' tornato ai box Franco Morbidelli con la Ducati della Pertamina Enduro VR46. Al momento, dunque, in pista c'è solamente la KTM Tech3 di Maverick Vinales, che però nell'ultimo passaggio ha fatto un altissimo 2'26".
Aero GP26 ma ali GP25 per Marquez
Dando un'occhiata alle foto di oggi, si può notare che Marc Marquez ha sfoderato nuovamente un'aerodinamica che potremmo definire ibrida: al nuovo pacchetto della Desmosedici GP26 ha infatti accoppiato le ali della GP25. Una soluzione che aveva provato anche ieri.
Marc Marquez, Ducati Team
Foto di: Mohd Rasfan - AFP - Getty Images
Moreira torna ai box, riparte invece Vinales
Mentre Diogo Moreira ha ripreso la via dei box dopo aver portato a 12 il conteggio dei suoi giri pomeridiani, Franco Morbidelli continua a girare, anche se il suo ultimo passaggio è stato sull'ordine dei 2'13". Nel frattempo è tornato in pista anche Maverick Vinales.
Moreira fa esperienza sul bagnato, si rivede anche Morbidelli
Mentre Maverick Vinales è rientrato ai box dopo aver completato un paio di tornate, il rookie Diogo Moreira sembra intenzionato ad accumulare esperienza con la MotoGP sul bagnato. L'ultimo passaggio del pilota della Honda LCR però è stato un 2'18"862. Nel frattempo, ha ripreso la via della pista anche Franco Morbidelli con la Ducati della Pertamina Enduro VR46.
Ecco un approfondimento tecnico sulla KTM
MotoGP | KTM: sul codone è comparso un doppio profilo d'ala posteriore
La squadra austriaca ha provato con Acosta un'interessante soluzione aerodinamica in coda che permette di dare stabilità alla RC16 in frenata e aiuta a generare carico. Lo spagnolo sembra soddisfatto dello sviluppo che è stato fatto dagli austriaci e i test di Sepang lo stanno dimostrando.
Vinales e Moreira girano sul bagnato
Ora non piove più e qualche temerario ha provato ad assaggiare le condizioni della pista: si tratta di Maverick Vinales e del rookie Diogo Moreira, alle prese con i suoi primi giri in MotoGP sul bagnato. I loro tempi però per il momento sono decisamente molto alti.
I tempi alle ore 17 locali
La pioggia ora è più intensa
La pioggia sembra aver aumentato la propria intensità e ora la pista è visibilmente bagnata. A questo punto, mancando solo poco più di un'ora, appare difficile che qualcuno possa rientrare in pista. Quel che è praticamente certo è che ormai la classifica è destinata a rimanere invariata.
Aprilia ha provato una nuova aerodinamica per il codone
In casa Aprilia gli esperimenti aerodinamici non si fermano mai. Oggi Marco Bezzecchi ha portato al debutto una nuova versione del codone della RS-GP26. Come potete vedere nelle immagini qui sotto, il tondino "Obelix" ha lasciato spazio a numerose pinne.
Oltre alle due laterali, ce ne sono ben quattro file nella parte centrale, che hanno tutte un doppio profilo. Una soluzione inedita e molto diversa rispetto a quanto visto finora.
Solo 10 piloti hanno girato nel pomeriggio per ora
La pioggia sembra aver per il momento spento ogni velleità dei piloti di tornare in pista in una sessione pomeridiana che fin qui era già stata piuttosto avara di attività. Sono solamente dieci infatti i piloti che hanno girato dopo la pausa pranzo e di questi solo Lorenzo Savadori è arrivato a mettere insieme 12 giri, gli altri sono tutti lontani dalla "doppia cifra". Tra le altre cose, anche i tempi erano piuttosto alti, perché il più veloce del pomeriggio è Alex Marquez in 1'58"094, contro l'1'56"874 con cui Joan Mir comanda la classifica cumulativa, che il maiorchino della Honda ha ottenuto in mattinata.
Arriva la pioggia, tutti ai box
Scende la pioggia su Sepang e infatti tutte le moto hanno ripreso la via dei box. Il rischio che la sessione pomeridiana odierna possa finire per rivelarsi inutile o quasi inizia a farsi sempre più concreto.
Ecco i commenti di giornata di Marco Bezzecchi
MotoGP | Bezzecchi resta cauto: "In Thailandia la situazione può essere più precisa"
Il pilota dell'Aprilia è soddisfatto dell'andamento dei test di Sepang, nei quali ha già avuto modo di provare tanto materiale e ne avrà ancora altro da valutare. Tuttavia, non è facile strappargli un giudizio su come stanno andando le cose e per farlo preferisce attendere il test di fine mese in Thailandia.
I tempi alle ore 16 locali
Torna in pista Alex Marquez dopo l'incidente
Piano piano la pista inizia ad animarsi. Oltre a Pecco Bagnaia e Maverick Vinales, hanno iniziato l'attività pomeridiana anche Fabio Di Giannantonio, Johann Zarco, Lorenzo Savadori ed anche Alex Marquez, tornato in sella dopo l'incidente di stamattina. Al momento però nessuno ha migliorato i riferimenti della mattina.
Bagnaia e Vinales sono i primi due in pista nel pomeriggio
Finalmente si torna a vedere una moto in pista: è la Ducati di Pecco Bagnaia, che però ha aperto le danze quando la sessione era cominciata ormai da oltre due ore. Poco più tardi poi è stata la volta della KTM Tech3 di Maverick Vinales. Ora attendiamo di vedere i loro primi riscontri cronometrici.