Solo 10 piloti hanno girato nel pomeriggio per ora

La pioggia sembra aver per il momento spento ogni velleità dei piloti di tornare in pista in una sessione pomeridiana che fin qui era già stata piuttosto avara di attività. Sono solamente dieci infatti i piloti che hanno girato dopo la pausa pranzo e di questi solo Lorenzo Savadori è arrivato a mettere insieme 12 giri, gli altri sono tutti lontani dalla "doppia cifra". Tra le altre cose, anche i tempi erano piuttosto alti, perché il più veloce del pomeriggio è Alex Marquez in 1'58"094, contro l'1'56"874 con cui Joan Mir comanda la classifica cumulativa, che il maiorchino della Honda ha ottenuto in mattinata.