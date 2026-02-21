Test MotoGP Buriram, la diretta del Day 1
Seguite in diretta con Motorsport.com la prima giornata dei test collettivi in Thailandia, che concludono la pre-stagione 2026 della MotoGP.
Ancora bandiera rossa!
Torna a sventolare la bandiera rossa e, come in precedenza, si tratta di un'interruzione volta a verificare le condizioni della pista. Anche in questo caso, infatti, il live timing indica che le moto hanno fatto tutte ritorno al box.
Zarco sale 3° e Fernandez si infila 4°
Cambia nuovamente volto la classifica, con due outsider che si vanno a prendere le posizioni di primissimo piano. La zampata più importante è quella di Johann Zarco, perché il francese porta la Honda del Team LCR in terza posizione in 1'29"467, a soli 205 millesimi dal miglior tempo della Ducati di Alex Marquez. Alle sue spalle, in quarta posizione, si è issato Raul Fernandez, autore di un 1'29"486 con l'Aprilia del Trackhouse Racing.
In pista ora rimane solo Vinales
Dopo un momento "caldissimo", con ben 22 moto in pista, ora la situazione si è calmata parecchio. Forse anche troppo, visto che al momento sta girando solamente la KTM Tech3 di Maverick Vinales.
I tempi alle ore 17 locali
Quartararo non nasconde più la frustrazione
Non è passato inosservato un gestaccio che Fabio Quartararo ha rivolto alla sua Yamaha, segno evidente della frustrazione del francese...
MotoGP | Quartararo perde la pazienza: gestaccio di frustrazione alla Yamaha
Il linguaggio del corpo del francese dice tutto sulle prestazione che la sua M1 ha attualmente, anche se la Casa dei tre diapason sottolinea che serve tempo per adattarsi al passaggio al motore V4.
Mir sale 12° con la Honda
Da segnalare un paio di miglioramente in casa Honda. Proprio alla ripartenza, Joan Mir ha portato la sua RC213V in 12° posizione con un crono di 1'30"162. Più indietro, il rookie Diogo Moreira si è migliorato, scendendo a 1'30"953, tempo che lo lascia comunque in 20° posizione, giusto davanti all'altro esordiente Toprak Razgatlioglu. Intanto, buona parte dei piloti ha già fatto anche ritorno al proprio box.
Tutti i 22 piloti in pista!
Anzi, ora c'è più traffico che nell'ora di punta, perché le moto sono tutte in pista!
Tornano subito in pista ben 18 piloti!
Ora sembra quasi di essere in gara: dei 22 piloti presenti a Buriram, sono ben 18 quelli che hanno ripreso subito la via della pista una volta tornato il semaforo verde.
Si riparte!
Risolte le questioni legate alle condizioni di sicurezza del circuito, la sessione è ripartita regolamente, con la bandiera verde che è tornata a sventolare a poco più di un'ora e un quarto dalla bandiera a scacchi finale.
Martin racconta il suo ritorno in sella all'Aprilia
Ecco intanto cosa ha raccontato Jorge Martin su quella che è a tutti gli effetti la sua prima uscita stagionale:
MotoGP | Martin: "Guido in modo più naturale, è il primo giorno che sento la moto mia"
Tornato in pista questo fine settimana, alla guida dell'Aprilia, dopo aver subito due interventi chirurgici, lo spagnolo ha affermato di non essersi mai sentito così a suo agio sulla moto, anche se deve ancora rinforzare la muscolatura per reggere gli sforzi che comporta una MotoGP.
Bandiera rossa!
Sventola intanto la bandiera rossa e la motivazione sarebbe legata alle cattive condizioni della pista. A quanto pare, si sta effettuando una verifica sulle barriere. Osservando il live timing, le moto sembrano aver fatto tutte ritorno ai box, fatta eccezione per quella di Raul Fernandez, che però si era fermata per un problema tecnico diversi minuti fa.
Vinales si avvicina alla top 10
Questa volta Maverick Vinales sfodera un passo avanti molto più deciso, perché arriva a sfiorare la top 10. Il pilota della KTM Tech3 si è portato in 11° posizione, facendo segnare un crono di 1'30"061.
Rins soffia il 18° posto a Vinales
Piccolo passo avanti per Alex Rins, che con la sua Yamaha va proprio a soffiare la 18° posizione a Maverick Vinales. In casa Yamaha però il gap da colmare con la M1 V4 sembra davvero grande, perché lo spagnolo gira in 1'30"907 ed è staccato di 1"6, con i compagni di marchio Jack Miller e Fabio Quartararo che sono appena un decimo più veloci.
Vinales migliora il tempo, ma non la posizione
Anche Maverick Vinales fa segnare il suo best di giornata, anche se al momento il portacolori della KTM Tech3 sembra decisamente più "appannato" rispetto a due settimane fa in Malesia. Con il suo 1'30"934 occupa infatti solamente la 18° posizione di giornata.
Ogura infila l'Aprilia Trackhouse nella top 10
Nel suo piccolo, fa un passo avanti importante anche Ai Ogura, perché il pilota del Trackhouse Racing va a ritagliarsi il suo spazio nella top 10. Il giapponese ottiene un 1'29"952 che al momento vale la nona piazza. Restando in casa Trackhouse, bisogna segnalare anche il problema tecnico accusato dall'altra RS-GP di Raul Fernandez, rimasta ferma lungo il tracciato.
Alex Marquez riporta in vetta la Ducati
La Ducati torna a prendersi la vetta della classifica e lo fa con Alex Marquez. Il pilota del Gresini Racing alza l'asticella, spingendo la sua GP26 fino ad un tempo di 1'29"262, staccando di ben 200 millesimi l'Aprilia dell'ormai ex leader Marco Bezzecchi.
KTM deve verificare le conclusioni tratte a Sepang
In casa KTM si sta portando avanti soprattutto un lavoro di verifica delle conclusioni tratte dopo i test di Sepang. Il materiale a disposizione dei piloti, infatti, è lo stesso che avevano anche in Malesia e bisogna capire se il comportamento è lo stesso anche a Buriram, come ha spiegato ai microfoni di Sky Sport MotoGP Nicolas Goyon.
"Dobbiamo fare delle comparazioni: abbiamo provato diverse cose a Sepang e dobbiamo capire come vanno anche qui. Durante la settimana di pausa, gli ingegneri hanno studiato tutti i dati, quindi dobbiamo confermare o meno le conclusioni che sono state tratte. Dobbiamo anche definire qualche carena utilizzare per l'inizio della stagione, poi chiaramente faremo anche un po' di lavoro 'normale', sul setting e sulle gomme", ha spiegato il team manager del team Tech3.
L'aerodinamica però non è la sola cosa da verificare: "Dobbiamo scegliere anche tra due forcelloni differenti, due telai, e valutare una sella che fa parte del nuovo pacchetto aerodinamico. Si tratta comunque di materiale che avevamo già anche a Sepang", ha concluso.
Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3
Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
Di Giannantonio balza al secondo posto
Proprio subito dopo lo scoccare delle 14 locali è arrivata la bella zampata di Fabio Di Giannantonio, che è diventato il migliore tra i ducatisti. Il pilota della Pertamina Enduro VR46 si è portato in seconda posizione in 1'29"643, staccato di 181 millesimi dal miglior crono dell'Aprilia di Marco Bezzecchi.
I tempi alle ore 16 locali
Razgatlioglu migliora ancora, ma resta 21°
Il campione del mondo in carica della Superbike migliora ancora il tempo, ma non la posizione. Il suo 1'31"574, infatti, vale sempre la 21° piazza al pilota del Prima Pramac Racing.
Toprak lima il tempo della mattinata
Anche Toprak Razgatlioglu firma il suo best di giornata, ritoccando leggermente il tempo della mattinata. Il turco del Prima Pramac Racing però per il momento rimane in 21° e penultima posizione con la sua Yamaha, accreditato di un 1'31"729.
Bastianini migliora, ma è sempre 13°
Migliora anche l'altra KTM di Enea Bastianini. Il pilota del team Tech3 è sceso fino a 1'30"627, ma si tratta di un tempo che lo tiene ancora piuttosto distante dai migliori: al momento infatti occupa la 13° posizione, distanziato di ben 1"1 dal miglior tempo dell'Aprilia di Marco Bezzecchi.
Bezzecchi commenta i rumors Aprilia-Bagnaia
Si parla anche di mercato a Buriram, ecco cosa dice Marco Bezzecchi sulle voci sul possibile arrivo di Pecco Bagnaia in Aprilia:
MotoGP | Bezzecchi: "Bagnaia in Aprilia? Per me non è importante chi c'è dall'altra parte del box"
Dopo aver concluso la mattinata della prima giornata dei test di Buriram all'ottavo posto, ma dicendosi soddisfatto del lavoro svolto nonostante una scivolata alla curva 3, il riminese ha cercato di dribblare le domande relative al possibile arrivo dell'amico piemontese nel box della Casa di Noale nel 2027.
Acosta porta la KTM nella top 5
Guadagna qualche posizione anche Pedro Acosta. L'alfiere della KTM fa segnare un crono di 1'29"850, migliorando il suo riferimento della mattinata e portando la sua RC16 in quinta posizione, giusto davanti alle due Ducati dei fratelli Marquez.
Bezzecchi non si accontenta e passa in testa
Marco Bezzecchi non si accontenta e migliora ulteriormente il suo riferimento. Anzi, fa segnare il miglior tempo assoluto di giornata. Il pilota dell'Aprilia è il nuovo leader in 1'29"462, tempo con cui ha distanziato di ben 216 millesimi la Ducati di Pecco Bagnaia.