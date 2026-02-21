KTM deve verificare le conclusioni tratte a Sepang

In casa KTM si sta portando avanti soprattutto un lavoro di verifica delle conclusioni tratte dopo i test di Sepang. Il materiale a disposizione dei piloti, infatti, è lo stesso che avevano anche in Malesia e bisogna capire se il comportamento è lo stesso anche a Buriram, come ha spiegato ai microfoni di Sky Sport MotoGP Nicolas Goyon.

"Dobbiamo fare delle comparazioni: abbiamo provato diverse cose a Sepang e dobbiamo capire come vanno anche qui. Durante la settimana di pausa, gli ingegneri hanno studiato tutti i dati, quindi dobbiamo confermare o meno le conclusioni che sono state tratte. Dobbiamo anche definire qualche carena utilizzare per l'inizio della stagione, poi chiaramente faremo anche un po' di lavoro 'normale', sul setting e sulle gomme", ha spiegato il team manager del team Tech3.

L'aerodinamica però non è la sola cosa da verificare: "Dobbiamo scegliere anche tra due forcelloni differenti, due telai, e valutare una sella che fa parte del nuovo pacchetto aerodinamico. Si tratta comunque di materiale che avevamo già anche a Sepang", ha concluso.