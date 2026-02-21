MotoGP | Martin: "Guido in modo più naturale, è il primo giorno che sento la moto mia"

Dichiarato idoneo venerdì dai medici della MotoGP, Jorge Martin ha potuto scendere in pista sabato nella prima giornata dei due giorni di test che chiuderanno la pre-stagione al Chang International Circuit di Buriram, in Thailandia.

Il pilota spagnolo non ha potuto partecipare ai test ufficiali di pre-stagione a Sepang poco più di due settimane fa, per prescrizione medica dopo essere stato operato alla fine dello scorso novembre, cosa che lo ha tenuto fuori gioco fino ad ora.

"Mi sono sentito bene fin dall'inizio - ha spiegato il portacolori Aprilia a metà sessione, momento in cui molti piloti hanno fatto una pausa a causa del caldo torrido che regna sul circuito - La moto ha funzionato fin dal primo momento".

Martin ha completato 39 giri nella sessione mattutina, fermando il cronometro a 1'29"813 al 26° giro, a soli 0"135 dal riferimento segnato da Pecco Bagnaia in 1'29"678.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team Foto di: Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images

"Martinator", che non ha subito alcun incidente in questa prima sessione, ha sottolineato il lavoro svolto dal costruttore durante l'inverno.

"Il lavoro che hanno fatto sulla moto quest'inverno e nei test di Sepang è stato fantastico. Ora guido in modo molto più naturale; è il primo giorno in cui sento la moto come mia".

Nonostante questi progressi, Martín ha assicurato che la RS-GP26 che sta guidando a Buriram "non è molto diversa da quella che ho provato a Valencia", riferendosi ai test pre-stagionali dello scorso novembre.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Buone sensazioni nonostante gli infortuni

Martín ha ricevuto ieri il nulla osta dai medici per guidare, ma aveva già fatto qualche giro su una moto stradale la settimana scorsa. Lo scopo era vedere come avrebbe reagito il suo corpo alla potenza e all'inerzia della MotoGP.

"Fisicamente mi sono sentito bene. All'inizio ho avuto un po' di dolore alla mano, ma poi si è riscaldata ed è andata molto bene. Mi sento molto meglio che a Valencia, per esempio. E la clavicola sta molto bene, non mi fa male. Devo solo rafforzare un po' i muscoli".

Per quanto riguarda i test e le modifiche alla moto per adattarla alle sue preferenze, Martin per il momento si attiene al piano del costruttore di Noale: "Aprilia mi dice quale moto devo guidare e io credo al 100% in loro".