MotoGP | Quartararo perde la pazienza: gestaccio di frustrazione alla Yamaha

Gli ultimi test pre-stagionali di MotoGP, iniziati oggi in Thailandia, hanno visto i piloti Yamaha tornare in pista, compreso Fabio Quartararo dopo l'infortunio al dito riportato a Sepang. Tuttavia, questa prima giornata si è rivelata piuttosto frustrante per la squadra di Iwata, in particolare per il francese.

Apparsa come la moto meno competitiva questa mattina, l'unica a non figurare nella Top10, il migliore è risultato Jack Miller 13° con 64 millesimi di vantaggio e tre posizioni davanti a Quartararo. Il pilota di Nizza si è rivelato il meno attivo in pista durante questa prima mezza giornata, cosa ha compensato nel pomeriggio mettendo insieme un maggior numero di giri.

In ogni caso, la frustrazione di Quartararo è palpabile, al punto che è stato persino visto fare un gestaccio alla sua moto...

Intervistato nel primo pomeriggio dal sito ufficiale della MotoGP, il direttore del team Massimo Meregalli ha risposto con un certo imbarazzo, ricordando l'entità del compito che la Yamaha ha intrapreso passando quest'anno al motore V4 completamente nuovo.

"I piloti sono impazienti, ma sapevamo fin dall'inizio che non potevamo aspettarci miracoli. Fin dall'inizio eravamo consapevoli che soprattutto l'esordio sarebbe stato un processo di apprendimento. Voglio credere, e continuo a pensare, che a partire dalla seconda parte della stagione miglioreremo gradualmente le nostre prestazioni e risultati", dice 'Maio', ricordando che i titolari hanno ancora poca esperienza con questa nuova moto.

"Sapevamo che sarebbe stato un grande cambiamento e ora conosciamo davvero la moto. L'anno scorso abbiamo potuto fare dei test. Detto questo, una cosa è farli con il team dedicato, ma quando si passa a quello di gara, i piloti spingono sempre di più e hanno bisogno di cose speciali per loro".

"E a Sepang si trattava ancora di scoprire la moto. Purtroppo ciò comporta anche dei problemi, che a volte sono prevedibili e altre volte no, ma come abbiamo già detto molte volte, è davvero un processo di apprendimento".

Nessuna evoluzione del motore per il momento

In Malesia, Yamaha ha dovuto interrompere i test per un giorno a causa di un problema al motore che gli ingegneri hanno voluto analizzare con calma, per motivi di sicurezza. Sappiamo anche che i tecnici stanno avendo la massima cautela con il V4 in questa fase in cui l'affidabilità potrebbe rimanere problematica, tanto che per questo primo test dell'anno era stato calcolato il chilometraggio da non superare.

Si è anche ipotizzato di introdurre molto rapidamente un'evoluzione di questo V4, ma Meregalli smentisce che ciò possa avvenire all'inizio del campionato: "Sarà più avanti nella stagione. Il momento in cui dovremmo riceverlo è già pianificato. Dipenderà dal fatto che le cose procedano senza intoppi o meno. In ogni caso, ciò che abbiamo valutato e confermato a Sepang è il materiale con cui inizieremo la stagione".

Fabio Quartararo (Yamaha Factory Racing) sabato mattina durante i test a Buriram. Foto di: Steve Wobser / Getty Images

Per il resto di questo test, che si svolgerà su due giorni a Buriram, Yamaha prevede di completare la valutazione dei componenti prima di passare alla definizione delle impostazioni in vista del campionato che inizierà la prossima settimana.

"Ci stiamo concentrando soprattutto sul lavoro di messa a punto. Finora abbiamo fatto molti confronti perché la nostra priorità era scegliere il telaio giusto, la migliore aerodinamica, ma non abbiamo mai lavorato veramente sulle regolazioni. Questo è l'ultimo giorno in cui continuiamo a giocare un po' con materiali diversi. Tuttavia, a partire da domani, è certo che dovremo lavorare sulle regolazioni. La gara è tra pochi giorni e ora ci mancano davvero le regolazioni".

E il direttore sportivo del programma Yamaha MotoGP, precisa che i quattro piloti, quelli del team ufficiale e quelli della Pramac, avranno la stessa moto il prossimo fine settimana per la gara.

"Saranno le stesse. A partire da domani, anche in Pramac useranno la stessa aerodinamica. Ora la questione riguarda i componenti, li riceveremo tutti nei prossimi giorni. Ma per quanto riguarda la maggior parte degli elementi fondamentali, sono stati scelti a Sepang. Qui si tratta soprattutto di definire le ultime cose e dobbiamo davvero iniziare a spingere sulla moto per capire cosa cambia. Purtroppo, anche se abbiamo fatto giorni di test supplementari a Sepang grazie alle concessioni, tutto è ancora troppo nuovo".