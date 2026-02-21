MotoGP | Bezzecchi: "Bagnaia in Aprilia? Per me non è importante chi c'è dall'altra parte del box"

La sorpresa più grande della mattinata della giornata inaugurale dei test di MotoGP a Buriram è senza ombra di dubbio arrivata dal box Aprilia. Probabilmente nessuno, infatti, si sarebbe aspettato di vedere Jorge Martin subito il seconda posizione dopo aver saltato per infortunio quelli di Sepang, ma soprattutto capace di essere subito più veloce di Marco Bezzecchi, che invece ha chiuso la mattina solo con l'ottavo tempo.

"La pista era buona. All'inizio era un po' sporca, ma fortunatamente le condizioni sono migliorate abbastanza rapidamente ed è sempre bello girare qui. Inoltre, la moto funzionava bene", ha detto Bezzecchi quando ha incontrato i giornalisti durante la pausa pranzo, affrettandosi poi a spiegare che lui e "Martinator" comunque stanno facendo due programmi molto differenti.

"Naturalmente, io e Jorge stiamo facendo due tipi di lavoro diversi, ma sono contento per lui, prima di tutto, perché è bello riaverlo nel box e vederlo di nuovo in sella. Ma deve guidare un po' la moto senza essere stressato e merita di guidare la moto e basta. Sto anche provando diverse cose, diverse parti ed è normale che sia così. Quindi, sì, due tipi di lavoro diversi, ma credo che stia andando bene", ha aggiunto.

Il riminese è anche incappato in una scivolata, fortunatamente senza particolari conseguenze: "Sono andato un po' largo ed ho toccato la riga alla curva 3, ma stavo andando piano, quindi per fortuna è stato solo un piccolo errore".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Il lavoro di oggi poi non sarà incentrato solamente sul provare le novità, anche perché la gara inaugurale, che sarà la settimana prossima sempre su questa pista, ormai incombe: "Continueremo il lavoro per provare le nuove cose sulla moto e cercare di raccogliere un po' più di dati. Per oggi sarà importante anche cercare di trovare un setting decente perché vorrei preparare anche il GP, ovviamente".

Le novità sono tante, ma "Simply the Bez" ha chiarito che ora si tratta solamente di affinare una moto che ha già dimostrato di essere molto valida: "In questo momento stiamo provando molte cose che sono piccoli dettagli, ma sono contento, perché i ragazzi stanno lavorando molto bene e mi portano sempre molte cose da provare. Ma per il livello a cui siamo ora, dobbiamo lavorare davvero su piccole cose. Quindi non c'è niente che mi faccia dire: 'Wow, questo è unico'. E' sempre più: 'Sì, questo è un po' meglio'. Si tratta di piccoli passi".

Non poteva mancare poi una domanda sul mercato perché, anche se per il momento l'unica ufficialità è quella del suo rinnovo, lo tsunami è pronto a partire. E le ultime voci parlano della possibile arrivo del suo amico Pecco Bagnaia nel box della Casa di Noale nella prossima stagione. Argomento che però Marco ha provato a dribblare: "Non è il mio argomento. Io sono il pilota, è una domanda che dovete fare alle persone che si occupano del mercato. Io guido e basta".

Quando gli è stato chiesto quindi se non porrebbe alcun tipo di veto sul piemontese, ha proseguito: "Per me non è importante chi c'è dall'altra parte del box. Io vado in moto e devo pensare ad andare in moto. È una cosa che dovete chiedere a Massimo (Rivola, il CEO di Aprilia Racing) o a chi volete voi, ma non a me".