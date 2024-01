IMSA | Daytona-Roar, Sessione 5: notte griffata Cadillac-Ferrari

Sono Cadillac e Ferrari a brillare nell'ultima sessione di prove del sabato ai test Roar Before the 24 che servono a preparare la 24h di Daytona della prossima settimana.

I protagonisti dell'IMSA SportsCar Championship sono scesi per 120' sull'International Raceway con temperature più fresche potendo provare le condizioni che si presenteranno in notturna, approfittando anche per mettere insieme un buon numero di giri e simulando le situazioni di gara con le varie mescole di gomme.

Non sapendo ovviamente che tipo di lavoro ogni team svolge, possiamo comunque notare che non ci sono stati particolare exploit a livello di prestazioni massime, con Alex Palou che ha riportato la Cadillac davanti segnando 1'35"705 con la #01 di Chip Ganassi Racing, mentre la V-Series.R #31 della Action Express Racing ha trascorso più tempo ai box per risolvere qualche problemino, concludendo solo quinta a mezzo secondo dallo spagnolo.

In mezzo troviamo gli altri tre marchi impegnati nella Classe GTP, ossia la BMW #25 del Team RLL che assieme alla Porsche #6 del Team Penske è ad un paio di decimi dalla vetta, separate da soli 2 millesimi, e con in scia la Acura #10 di WTR Andretti.

Con un ordine simile dal sesto posto troviamo le loro rispettive sorelline, ossia la Porsche #7, la BMW #24 e la Acura #40, tutte però con distacchi che vanno dai 0"8 al 1" pieno.

Fra i primi dieci generali si piazzano anche le due Porsche private di Proton Competition #5 e JDC-Miller Motorsports #85, anch'esse a poco più di 1".

Photo by: Art Fleischmann #01 Chip Ganassi Racing Cadillac V-Series.R: Renger van der Zande, Sebastien Bourdais, Scott Dixon, Alex Palou

In Classe LMP2 si prende la vetta la MDK by High Class Racing grazie all'1'38"270 siglato da Scott Huffaker con la Oreca #20 battendo per 0"3 Matthieu Vaxivière impegnato al volante della #88 di AF Corse.

Vicinissime al francese ci sono anche TDS Racing #11, Riley #74 e United Autosports #22 per questione di centesimi, in una graduatoria molto corta che vede la 07-Gibson #99 in livrea 'Spike' della AO Racing terminare sesta tirandosi dietro la Inter Europol by PR1 Mathiasen #52, la Ligier #33 di Sean Creech Motorsport e la Tower #8.

La APR #04 completa la Top10 di categoria a meno di 1" dal primato, dietro alla quale abbiamo infine la #2 di United Autosports, la #18 di Era Motorsport e la DragonSpeed #81.

Photo by: Art Fleischmann #34 Conquest Racing Ferrari 296 GT3: Manny Franco, Albert Costa Balboa, Alessandro Balzan, Cedric Sbirrazzuoli, #20 MDK by High Class Racing ORECA LMP2-Gibson: Dennis Andersen, Seth Lucas, Laurents Hoerr, Scott Huffaker

E' invece di Cetilar Racing il miglior crono delle GT3 in pista: Eddie Cheever III stabilisce l'1'45"739 al volante della Ferrari #47 che gli consente di mettere la 296 davanti in Classe GTD precedendo anche un paio di vetture PRO.

Parliamo della McLaren #9 di Pfaff Motorsports condotta da Marvin Kirchhöfer, autore dell'1'45"980 che lo mette in testa per 27 millesimi rispetto alla Mustang #65 della Multimatic rivale di categoria, oltre ad un nutrito gruppetto di GTD.

Di questo lotto il secondo posto se lo prende la Porsche #120 di Wright Motorsports a quasi 0"3 dal tempo di Cheever, con dietro la Ferrari #21 di AF Corse, la Porsche #86 di MDK Motorsports e la Lamborghini #85 delle Iron Dames.

In Sesta piazza GTD conclude la Mustang #55 di Proton Competition, inseguita da vicinissimo dalla Ferrari 296 #34 di Conquest Racing e dalla Corvette #13 di AWA, mentre la Ferrari #023 di Triarsi Competizione e la McLaren #70 di Inception Racing finiscono in Top10 con un margine di poco più di mezzo secondo dal primato.

Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images #9 Pfaff Motorsports McLaren 720S GT3 EVO: Marvin Kirchhöfer, Oliver Jarvis, James Hinchcliffe, Alexander Rossi

Un paio di posizioni più indietro nell'ordine generale ecco la Corvette #3 di Pratt Miller Motorsports, terza GTD PRO, sulla quale sono stati accusati alcuni problemini elettrici nel corso delle varie prove, così come sulla gemella #4 che è sesta di categoria.

Tra le due nuove Z06 GT3.R si infilano la Porsche 'Rexy' #77 di AO Racing e la Lamborghini #19 della Iron Lynx con quasi mezzo secondo da recuperare al leader.

Settima GTD PRO è la Mustang #64 di Multimatic, poi ecco la Lamborghini #60 di Iron Lynx, la Lexus #14 di Vasser Sullivan Racing e la Aston Martin #23 di Heart of Racing a terminare l'elenco dei primi 10 di questo gruppo.

La giornata di sabato vedrà le vetture di GTP scendere in pista per una brevissima prova di 15' subito prima delle Qualifiche, che in Italia scatteranno alle ore 19;55.

IMSA - ROAR BEFORE THE 24: Sessione 5