IMSA | Daytona-Roar, Sessione 4: le Porsche si divertono

Sessione 4 dei test Roar Before the 24 appannaggio delle Porsche in questa seconda giornata di prove che i protagonisti dell'IMSA SportsCar Championship affrontano per preparare la 24h di Daytona della prossima settimana.

Solo 60' a disposizione prima dei prossimi 120' in notturna, ma davvero pimpanti e con diversi cambi di leadership al vertice di tutte e quattro le categorie.

A farla da padrone sono prima di tutto le 963 LMDh in Classe GTP, con le private ad andare più forte della coppia di ufficiali, per essere precisi; Phil Hanson ad una decina di minuti dal termine ha messo davanti la #85 della JDC-Miller Motorsports in 1'35"216, andando a superare la #5 della Proton Competition che Neel Jani aveva messo poco prima al comando in un bel botta e risposta con la BMW condotta da Connor De Phillippi.

L'alfiere del Team RLL era riuscito ad eguagliare il medesimo crono dello svizzero al volante della M Hybrid V8 #25, ma Hanson li ha beffati per 0"113 prendendosi il primato.

In Top5 ci sono poi le Cadillac #01 di Chip Ganassi Racing e #31 di Action Express Racing, entrambe staccate di un paio di decimi dal capo classifica, con dietro la seconda BMW marchiata con il #24.

Le Acura #10 e #40 di WTR Andretti ottengono il settimo e nono posto a distanza più ampia, intervallandosi con le Porsche #7 e #6 del Team Penske.

Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images #2 United Autosports ORECA LMP2-Gibson: Ben Keating, Nico Pino, Ben Hanley, Patricio O'Ward

In Classe LMP2 il poker Oreca è condotto dal mitico Ben Keating con la #2 di United Autosports in 1'39"047, firmando la doppietta per la squadra britannica precedendo per soli 0"047 la #22 del suo compagno Paul Di Resta.

Terzo tempo per la #18 di Era Motorsports a 2 decimi dall'americano, quarta è la #11 di TDS Racing, dietro alla quale risale la Ligier #33 di Sean Creech Motorsports.

In sesta posizione termina la #04 di APR, mezzo secondo se lo prende invece la #74 di Riley che è settima, così come la #88 di AF Corse che era riuscita a balzare davanti in Sessione 3.

Top10 che annovera anche la #99 di AO Racing e la #52 di Inter Europol by PR1 Mathiasen staccate di 1", seguono infine la #81 di DragonSpeed, la #20 di MDK by High Class Racing e la #8 di Tower.

Photo by: Art Fleischmann #86 MDK Motorsports Porsche 911 GT3 R: Kerong Li, Anders Fjordbach, Larry ten Voorde, Klaus Bachler, #20 MDK by High Class Racing ORECA LMP2-Gibson: Dennis Andersen, Seth Lucas, Laurents Hoerr, Scott Huffaker

Le Porsche firmano la tripletta tra le GT3 e sono tutte le 911-992 di Classe GTD a svettare. 1'45"799 è il tempo che Klaus Bachler ottiene con la #86 di MDK Motorsports, seguito a 0"191 dalla #92 di Kellymoss with Riley, che ha appena 9 millesimi di vantaggio sulla #120 di Wright Motorsports.

La Ford Mustang #55 di Proton Competition è quarta a 0"3, seguita dalle Ferrari #21 di AF Corse e dalla #023 di Triarsi Competizione, per la prima volta nelle posizioni più alte della classifica.

La Aston Martin #44 di Magnus Racing si issa al settimo posto, tenendosi dietro la Lamborghini #45 di WTR Andretti, la Ferrari #47 di Cetilar Racing e la Corvette #13 della AWA.

La migliore vetture di Classe GTD PRO è la Aston Martin #23 di Heart Of Racing grazie a 'Super' Mario Farnbacher che gira in 1'46"066, battendo le Mustang #64 e #65 di Multimatic per pochissimi decimi.

Quarto tempo per la Ferrari #62 della Risi Competizione che in scia ha la Porsche 'Rexy' #77 di AO Racing.

La migliore delle Lamborghini di Iron Lynx stavolta è la #19, sesta del gruppo, seguita dalla Lexus #14 di Vasser Sullivan e dalla McLaren #9 di Pfaff, con la Corvette #4 e la BMW #1 di Paul Miller Racing a completare la Top10.

Alle 0;30 italiane scatterà la quinta ed ultima sessione della giornata, della durata di 120'.

IMSA - ROAR BEFORE THE 24: Sessione 4