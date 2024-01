IMSA | Daytona-Roar, Sessione 1: Porsche e Lambo subito davanti

Porsche e Lamborghini hanno ottenuto ottimi tempi nella Sessione 1 di prove del Roar Before the 24, ossia i test ufficiali che fanno da antipasto alla 24h di Daytona, primo evento dell'IMSA SportsCar Championship 2024 previsto per la prossima settimana.

Nell'arco dei 90' a disposizione dei concorrenti ci sono state un paio di interruzioni: la prima per pochi minuti, giusto il tempo di pulire la curva 4 da detriti, mentre la seconda bandiera rossa è stata sventolata a 20' dal termine a causa di un testacoda che ha visto Dennis Andersen finire a muro in curva 5 con la Oreca #20 di High Class Racing, rimossa comunque velocemente dando modo a tutti di rientrare sull'International Raceway della Florida per il finale.

I raggi di sole si sono fatti largo tra qualche minacciosa nuvola nera, ma la pioggia che era scesa nella giornata di mercoledì al momento non si è vista e in Classe GTP è la Porsche #6 del Team Penske a svettare fin dalle prime battute, concludendo in 1'35"617 grazie a Nick Tandy e precedendo per poco più di un decimo la coppia di BMW M Hybrid V8 del Team RLL che si piazzano al secondo e terzo posto, con la #24 davanti alla #25.

A seguire troviamo in Top5 le Cadillac #01 di Chip Ganassi Racing e #31 di Action Express Racing in ritardo rispettivamente di 0"259 e 0"412.

Dietro alle V-Series.R abbiamo le due Acura della WTR Andretti che vedono la #40 migliorare proprio nel finale superando la ARX-06 #10, superando la seconda 963 ufficiale gestita dal Team Penske (#7) e quella #85 privata della JDC-Miller Motorsports.

Problemi tecnici hanno invece tenuto ferma ai box la #5 di Proton Competition, vista solamente in azione al via delle prove per un giro di uscita e rientro immediati, per poi completare una sola tornata nell'ultimo minuto controllando che tutto fosse in ordine.

Photo by: Richard Dole / Motorsport Images #01: Cadillac Racing, Cadillac VSeries.R, GTP: Renger van der Zande, Sebastien Bourdais, Scott Dixon

In Classe LMP2 è la United Autosports a prendersi la vetta con la Oreca #22 in 1'39"916, per un soffio davanti alla #8 di Tower Motorsport e alla #88 della AF Corse, mentre la sopracitata #30 di High Class Racing termina in Top5 con mezzo secondo di distacco assieme alla #81 di DragonSpeed.

Sesto tempo per la seconda Oreca di United Autosports griffata del #2, settima c'è invece la #11 di TDS Racing a precedere la #74 di Riley, la #04 di APR e la #18 di Era Motorsports nella Top10 di categoria, fuori dalla quale resta l'unica Ligier iscritta da Sean Creech Motorsports con il #33.

Venendo invece alle vetture GT3, in questa prima uscita a firmare il miglior tempo è la Acura #66 di Gradient Racing iscritta alla categoria GTD, a fermare il cronometro sull'1'46"289 facendo meglio dell'1'46"918 siglato dalla Lamborghini #60 di Iron Lynx, la più rapida delle GTD PRO.

La nuova Corvette #17 della AWA è terza generale e seconda tra le GTD, categoria che vede sul podio virtuale la Ferrari 296 GT3 #47 della Cetilar Racing a +0"777 dal leader seppur più arretrata nella assoluta.

Andando avanti con le GTD, quarto tempo per la Lexus #12 di Vasser Sullivan, quinto per la Porsche #120 di Wright Motorsports a beffare per centesimi la Ferrari #21 di AF Corse.

Sopra al secondo di distacco dal tempo di riferimento ecco la McLaren #70 di Inception Racing, settima tenendosi davanti alle Lamborghini #45 di WTR Andretti e #78 di Forte Racing, con l'altra Corvette di AWA (#13) a completare i primi dieci del gruppo, che nel corso delle prove ha perso per un'uscita di pista la Mercedes #32 della Korthoff/Preston Motorsports guidata in quel momento da Mike Skeen.

Photo by: Richard Dole / Motorsport Images #19: Iron Lynx, Lamborghini Huracan GT3 EVO2, GTD PRO: Franck Perera, Jordan Pepper, Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli

Per completare il discorso GTD PRO, doppietta servita per la Iron Lynx che ha al secondo posto con soli +0"022 di ritardo la Huracan #19 in una Top5 davvero racchiusa in uno spazio ristretto.

Questo perché la Ferrari 296 #62 della Risi Competizione è ad appena due millesimi dalla rivale verde-nera mettendosi terza e battendo la coppia delle nuovissime Ford Mustang #65 e #64, che sono in 0"150 dal primato.

Sesta conclude la Lexus #14 di Vasser Sullivan Racing ad un paio di decimi dalle Lambo, le due Corvette ufficiali di Pratt Miller sono invece al settimo ed ottavo posto, ma con poco più di 0"7 da recuperare.

Completano la Top10 la Mercedes #75 di Sun Energy 1 e la BMW #1 di Paul Miller Racing, entrambe a più di 1" dai migliori, seguite dalla Porsche 'Rexy' #77 di AO Racing, dalla McLaren #9 della Pfaff Motorsports e dalla Aston Martin #23 di Heart Of Racing.

La seconda sessione dei test Roar è prevista alle ore 22;15 italiane.

IMSA - Roar Before the 24: Sessione 1