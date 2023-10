GTWC | GRT regala la Silver Cup a Lamborghini: "Duro e meritato"

La Lamborghini è Campione di Endurance Cup del GT World Challenge Europe grazie al titolo conseguito dal Grasser Racing Team in Classe Silver Cup.

A Barcellona lo scorso fine settimana è andata in scena un'altra grande prova da parte della squadra austriaca, che di gran lunga nell'arco del 2023 è stata quella capace di sfruttare al meglio il potenziale della nuova Huracán GT3 EVO2.

Mentre le altre compagini hanno faticato a concretizzare risultati con la rinnovata vettura di Sant'Agata Bolognese, in Grasser sono stati capaci di regalare all'auto del Toro il primo titolo nella sua ultimissima versione.

Con il supporto di Lamborghini Squadra Corse il successo è arrivato domenica in Spagna con la #58 di Fabrizio Crestani, Sam Neary e Gerhard Tweraser per la prima volta nel 2023, ma il secondo posto dei loro compagni Clemens Schmid, Glenn Van Berlo e Benjamin Hites al volante della #85 ha consentito loro di mettere le mani sul titolo di categoria, forti anche della Pole Position agguantata in Qualifica e resistendo a diverse fasi convulse dell'evento che li ha spesso messi nel mirino dei rivali.

#85 Grasser Racing Team, Lamborghini Huracan GT3 EVO2: Clemens Schmid, Glenn Van Berlo, Benjamin Hites Photo by: SRO

"Il titolo della Silver Cup era il nostro obiettivo dichiarato e sono molto contento di aver portato a termine la nostra missione. Abbiamo avuto una macchina veloce per tutto l'anno e ci siamo ripresi alla grande dopo la sfortuna dell'inizio della stagione", sottolinea Schmid.

"Nella seconda metà del 2023 abbiamo sempre ottenuto il massimo e questo grazie a una grande prestazione di squadra, di cui sono molto orgoglioso. L'equipaggio ha fatto un ottimo lavoro, Benja e Glenn sono stati sempre all'altezza. È l'unico modo per avere successo in una serie endurance e questo rende questo campionato davvero bello. Ringrazio tutto il team e i miei partner per il grande supporto".

Festeggia anche Van Berlo: "Sono molto contento della doppietta. Non volevamo correre rischi e abbiamo adottato un approccio di gestione in gara fin dal primo momento. Il titolo era la nostra priorità e abbiamo seguito il nostro piano".

"I miei compagni di squadra hanno fatto un lavoro incredibile e sono quasi senza parole, sono felicissimo di questo campionato. Un enorme grazie a Grasser Racing, ai miei compagni di squadra e a Lamborghini Squadra Corse".

Pure Hites è raggiante: "Il nostro obiettivo era chiaro e i miei compagni di squadra hanno fatto un ottimo lavoro. Dovevo solo finire la gara, non è stato facile mantenere il ritmo a causa dei numerosi incidenti in pista, ma la nostra auto era perfetta e avevamo sempre tutto sotto controllo".

"La doppietta per la squadra è un ottimo traguardo per questa stagione. Sono molto soddisfatto dell'anno e di aver vinto il mio secondo titolo GT3 in Europa. Abbiamo dimostrato che il duro lavoro paga. Ringrazio tutti i miei partner e i miei sostenitori a casa in Cile".

#58 Grasser Racing Team, Lamborghini Huracan GT3 EVO2: Fabrizio Crestani, Sam Neary, Gerhard Tweraser Photo by: SRO

Dall'altra parte del box c'è ovviamente grande felicità per il primo trionfo della #58 dopo diverse difficoltà.

"Sono molto contento di questo finale di stagione, finalmente abbiamo ottenuto ciò che meritavamo. Abbiamo avuto qualche contrattempo e la doppietta con il titolo per la nostra vettura gemella ha un sapore ancora più bello. Non avremmo potuto sognare un finale migliore", ammette Crestani.

"Congratulazioni a Clemens, Benja e Glenn per il loro successo e grazie ai miei compagni di squadra Sam e Gerhard e al nostro equipaggio. È stato un grande piacere e un onore lavorare con Gottfried e il suo team quest'anno e guidare la Lamborghini GRT".

Neary aggiunge: "L'intero weekend è stato fantastico. Abbiamo lavorato molto sulla messa a punto nelle prove e il nostro ingegnere Lukas ha fatto un lavoro straordinario per la gara. Lì la nostra auto è stata semplicemente incredibile, il ritmo era pazzesco. Mi sentivo davvero bene in macchina e anche Fabrizio e Gerhard erano assolutamente all'altezza".

"Ci siamo meritati e avevamo bisogno di questa vittoria. È stata una stagione difficile ma anche fantastica. Non ringrazierò mai abbastanza tutto l'equipaggio di Grasser Racing per questo. Grazie a Gottfried, Ellie e a tutta la squadra. Sarebbe un piacere ripetersi in futuro".

Tweraser chiosa: "Nelle prove ci siamo concentrati sui long run e questo ha dato i suoi frutti. Mi sono sentito molto bene nel mio stint e sono stato in grado di spingere subito senza dover forzare troppo con le gomme. Il ritmo di gara era ottimo e ho raggiunto i piloti ufficiali verso la fine del mio stint".

"Alla fine, abbiamo concluso come la Lamborghini meglio piazzata e conquistato la vittoria di classe. Sono molto orgoglioso di questo risultato. A Spa e al Nürburgring andavamo bene, ma qualcosa andava sempre storto. Questa volta è andato tutto liscio e sono molto felice per il successo del team. È stato un grande piacere lavorare con GRT anche quest'anno".

#85 Grasser Racing Team, Lamborghini Huracan GT3 EVO2: Clemens Schmid, Glenn Van Berlo, Benjamin Hites Photo by: SRO

Contento infine anche Gottfried Grasser, Team Principal di GRT: "Una doppietta in qualifica e in gara, e due titoli: una stagione non può finire meglio di così. L'anno è stato un duro lavoro, abbiamo dato davvero tutto. Questo è il campionato GT3 più difficile al mondo e vedere la bandiera a scacchi in ogni gara, festeggiare le vittorie di classe e rappresentare Lamborghini nel migliore dei modi, è un risultato che ci rende molto orgogliosi".

"Questo successo parla del fantastico lavoro delle persone del nostro team. Un grande complimento ai nostri piloti che ancora una volta hanno dato il massimo qui a Barcellona. È stata una gara eccezionale e i ragazzi hanno avuto tutto sotto controllo dal semaforo verde alla fine. È difficile esprimere a parole la nostra gioia dopo questa finale".

"Per noi significa moltissimo poter festeggiare un altro titolo nel GT World Challenge Europe. Grazie a tutti i nostri partner che hanno sempre creduto in noi e ci hanno sostenuto per rendere possibile tutto questo, in particolare a Lamborghini Squadra Corse per un altro anno di questa fantastica collaborazione".