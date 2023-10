GTWC | Barcellona: 1-2 Ferrari, Mercedes-ASP Campione Endurance

La AF Corse – Francorchamps Motors ha regalato la prima vittoria alla Ferrari 296 GT3 nel GT World Challenge Europe con la doppietta realizzata dalla #51 di Rovera/Nielsen/Shwartzman davanti alla #71 di Fuoco/Rigon/Serra nell'ultimo round di Endurance Cup andato in scena a Barcellona.

La Mercedes-AMG del Team AlManar ha tagliato il traguardo per prima, ma è stata punita per un incidente avvenuto al primo giro tra Maro Engel e la Lamborghini #63 della Iron Lynx guidata da Jordan Pepper, mandata nella ghiaia.

Solo nei 20 minuti finali i commissari hanno comminato la penalità di cinque secondi e con lo schieramento molto compatto per una ripartenza dalla Safety Car, la AMG #777 è scesa dal primo al quarto posto. Questo ha garantito il primo podio della serie alla Porsche #96 di Preining/Heinrich/Olsen (Rutronik Racing). Si è trattato anche del primo podio assoluto per la 911 GT3 R di ultima generazione 992.

#51 AF Corse - Francorchamps Motors Ferrari 296 GT3: Alessio Rovera, Robert Shwartzman, Nicklas Nielsen Photo by: SRO

La Akkodis ASP ha conquistato il titolo della Endurance Cup grazie al quinto posto della Mercedes-AMG #88. La squadra francese ha goduto di un solido vantaggio prima del weekend e non ha mai dato l'impressione di poter essere battuta dalla BMW #98 di Rowe Racing.

Per Marciello e Gounon è il secondo titolo nella Endurance Cup, mentre Boguslavskiy ha conquistato la corona per la prima volta. Marciello e Boguslavskiy hanno conquistato oggi anche il titolo assoluto piloti del GTWC Europe, mentre Akkodis ASP si è aggiudicato il campionato squadre. In particolare, 'Lello' è ora il solo a vantare sei titoli assoluti della serie di SRO.

La Porsche #54 di Dinamic GT ha concluso al sesto posto assoluto, seguita dalla Mercedes-AMG #87 della Akkodis ASP, mentre la Top10 è stata completata dalla Porsche #54 di Dinamic GT davanti alla McLaren #159 della Garage 59, all'Audi #25 di Saintéloc e alla sopracitata BMW-Rowe.

La Comtoyou Racing si è assicurata entrambi i titoli della Gold Cup. L'Audi #21 ha avuto un problema nelle ultime fasi, ma è arrivata comunque quinta, dando a Maxime Soulet e Nicolas Baert la corona dei piloti. Beffata la Winward Racing, con la squadra belga che ha trionfato grazie a due vittorie contro una.

#88 Akkodis ASP Team, Mercedes-AMG GT3: Raffaele Marciello, Timur Boguslavskiy, Jules Gounon Photo by: SRO

La Boutsen VDS si è aggiudicato gli onori di Classe della gara, ottenendo la prima vittoria della Endurance Cup nel 2023. Un risultato importante per l'Audi #9 di Panis/Di Folco/Eteki, che rimane saldamente in lotta per il titolo assoluto di categoria.

Sul podio della Gold Cup sono salite anche le Mercedes-AMG #157 e #57 di Winward Racing, coi primi tre classificati della categoria che sono arrivati in classifica generale al 13°, 14° e 15° posto.

La Grasser Racing ha conquistato i titoli della Silver Cup in grande stile. La squadra austriaca ha ottenuto una doppietta con la Lamborghini #58 di Crestani/Tweraser/Neary davanti alla sorella #85 di Schmid/Hites/Van Berlo che ha concluso al secondo posto il campionato piloti. Si tratta del primo successo di Grasser dopo la vittoria della corona assoluta Endurance nel 2017.

L'ultimo gradino del podio della Silver Cup è andato alla Ferrari #53 di AF Corse, iscritta in via eccezionale all'evento di questo fine settimana. La Porsche #56 della Dinamic GT era terza, ma ha subito un brutto incidente a meno di 20 minuti dalla fine.

#51 AF Corse - Francorchamps Motors Ferrari 296 GT3: Alessio Rovera, Robert Shwartzman, Nicklas Nielsen Photo by: SRO

Ancora una volta in questa stagione, la Bronze Cup è rimasta in bilico più volte durante la gara. La vittoria è andata alla McLaren #188 di Garage 59 con Ramos/Prette/Chaves, nonostante un testacoda nella prima ora. Seconda la Porsche #91 della Herberth Motorsport, che ha mancato di un soffio il titolo, e terza la Porsche #44 CLRT.

Nonostante un giustificato nervosismo ai box, il titolo della Bronze Cup è andato all'equipaggio della McLaren #93 Sky Tempesta Racing di Chris Froggatt, Jonathan Hui e Eddie Cheever III. Il sesto posto - la prima volta che non salgono sul podio in questa stagione - ha permesso loro di conquistare per un soffio la corona della Endurance Cup.

I titoli assoluti della Bronze Cup sono stati vinti da Alex Malykhin e Pure Rxcing, nonostante la Porsche #911 non abbia concluso la gara odierna. Il team con licenza lituana si è così assicurato un invito automatico alla 24 Ore di Le Mans del prossimo anno.

La Pro-Am è stata decisa prima del fine settimana a favore di Car Collection Motorsport, ma la gara ha comunque prodotto un risultato interessante: ST Racing with Rinaldi ha centrato la prima vittoria della serie. La Ferrari #38 di Tan/Tutumlu López/Hanafin ha battuto la Lamborghini #78 di Barwell Motorsport.