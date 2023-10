GTWC | Ferrari, doppietta che ripaga: "296 sulla strada giusta"

La Ferrari conclude alla grandissima la sua prima stagione con la 296 GT3 nel GT World Challenge Europe firmando una spettacolare doppietta in quel di Barcellona.

Nella 3 Ore spagnola che ha chiuso il 2023 di Endurance Cup, le Rosse preparate da AF Corse-Francorchamps Motors si sono messe in mostra fin da subito, mostrando un ottimo stato di forma su un tracciato già conosciuto nei test e arrivando alla splendida Pole Position firmata dalla #51 di Alessio Rovera, Nicklas Nielsen e Robert Shwartzman, mentre la gemella #71 di Antonio Fuoco, Davide Rigon e Daniel Serra si è piazzata terza.

Al via le 296 hanno subito preso la prima e seconda posizione mantenendo un ottimo ritmo, ma in una gara caratterizzata da ben cinque Full Course Yellow/Safety Car le cose non sono state per niente tranquille.

Rovera e Serra al primo pit-stop hanno ceduto il volante a Shwartzman e Rigon, ma entrambi si sono visti scavalcare dalle Mercedes rivali, con la AMG #777 di AlManar Racing salita al comando davanti al russo e la #88 di Akkodis-ASP terza incalzata dal veneto.

Shwartzman è stato bravissimo a reggere il passo di Fabian Schiller tenendosi in scia al tedesco, mentre Rigon ha faticato a trovare uno spazio per passare Timur Boguslavskiy, conoscendo anche le note difficoltà che la 296 ha quando si ritrova dietro ad altre vetture, specialmente soffrendo sul dritto.

Le neutralizzazioni hanno tenuto comunque il gruppo piuttosto unito e l'ultima ora di gara è stata percorsa più alle spalle della Safety Car che in regime di bandiera verde.

Fatto sta che Luca Stolz con la Mercedes #777 si è ritrovato Nielsen e Fuoco a pressarlo nei 30' finali, mentre Jules Gounon con la #88 è sceso quinto. E qui la Ferrari deve ringraziare anche una direzione gara piuttosto... "dormiente", la quale ha comminato una penalità di 5" alla Mercedes #777 per un contatto avvenuto addirittura al via, quando ormai eravamo nelle ultimissime fasi della contesa.

Ciò ha consentito alla #51 e alla #71 di saltare in avanti di un paio di posizioni alla bandiera a scacchi, mettendo la firma su una doppietta meritatissima che scaccia anche i fantasmi e le cornacchie sempre pronte a puntare il dito contro un progetto che al primo anno di vita ha sicuramente vissuto fasi di sofferenza (determinati anche da un Balance of Performance non sempre favorevole), ma già in grado di portare a casa risultati importanti che fanno ben sperare per il futuro.

“Siamo stati molto contenti della Pole Position perché sapevamo che questa è una pista in cui sorpassare è molto difficile e quindi partire davanti poteva darci modo di costituire un vantaggio importante, soprattutto provando a creare un buon distacco rispetto agli avversari", ha sottolineato Rovera.

"La macchina andava molto bene domenica mattina, anche se eravamo consapevoli che in gara tutto sarebbe stato più difficile a causa del caldo che avrebbe accentuato il degrado degli pneumatici. Era molto importante gestire la gomma nei primi giri e poi creare un po’ di vantaggio”.

“Dopo averla a lungo inseguita, questa vittoria me la godrò almeno per qualche giorno! È stata una domenica speciale, quasi perfetta, con anche l’altra Ferrari del team seconda classificata. Tutti in squadra dobbiamo essere orgogliosi per questa doppietta, frutto del lavoro di sviluppo che ci impegna da inizio anno. La vittoria ci ripaga dei tanti sforzi fatti e anche di qualche episodio sfavorevole che ci ha colpito in estate".

"La macchina è bella da guidare, di sicuro un circuito come il Montmelò la esalta e siamo felici anche della Pole Position. Lottare ai vertici è la nostra posizione e riuscire a partire davanti cambia ogni prospettiva, ti mette nelle condizioni ideali, senza traffico. Fino a una foratura lo avevamo già sperimentato all’inizio della 24 Ore di Spa. Il campionato per quest’anno è terminato, ma è questa la direzione sulla quale proseguire il cammino”.

Shwartzman, alla prima Pole condita con vittoria nel GT, ha aggiunto: “La qualifica è stata buona per noi, anche se il mio tentativo è stato condizionato significativamente dal traffico. I ragazzi hanno comunque fatto un ottimo lavoro minimizzando il tempo che ho perso. Partivamo primi sapendo che la gara sarebbe stata difficile a causa del caldo, che impattava in maniera importante sugli pneumatici. Speravo in una corsa senza intoppi che ci permettesse di conquistare quella vittoria tanto attesa”.

“Vincere oggi è fantastico. Ho perso la posizione durante il pit-stop ed è stato difficile recuperarla ma il contatto avvenuto ad inizio gara tra la Mercedes e la Lamborghini ha portato alla loro penalizzazione. A quel punto abbiamo fatto al meglio il nostro lavoro, rimanendo concentrati, veloci, senza commettere errori. La gara mia e dei miei compagni è stata davvero buona”.

Sorride anche Nielsen in grande spolvero in Catalogna: “È stata una qualifica fantastica per noi, finalmente siamo stati in grado di ottenere la Pole Position. La macchina era impegnativa da guidare, ma si è dimostrata per fortuna molto veloce. Abbiamo incrociato le dita per la gara anche se aavevamo espresso fin lì un buon potenziale. Sapevamo che su questo tracciato la posizione di partenza era importante, dunque speravamo di convertire in qualcosa di positivo il risultato della qualifica”.

“Dopo ogni Safety Car avevamo molto sporco sugli pneumatici ed abbiamo faticato a riportarli nelle condizioni ideali. Nel nostro caso sarebbe stato meglio se la gara si fosse disputata tutta in bandiera verde, anche se è vero che nel finale la Safety Car ci ha consentito di ricongiungerci con il leader, dunque non possiamo lamentarci più di tanto”.

Tanti sorrisi anche dall'altra parte del box, con Serra/Rigon/Fuoco a completare il grande capolavoro di Maranello terminando in piazza d'onore.

“Questo risultato rappresenta un modo eccellente di finire la stagione e questa doppietta per il team è davvero grandiosa. La macchina era ottima oggi e siamo riusciti a gestire bene il degrado gomme, dunque finire primi e secondi regala una sensazione piacevolissima”, dice il brasiliano.

Il veneto aggiunge: “Sono contento per il risultato e per questo secondo posto. Devo ammettere che è stata una delle gare più difficili della mia carriera. Dopo il pit-stop abbiamo purtroppo perso delle posizioni che non sono riuscito a recuperare. Ho guidato però la migliore macchina dell’anno e questo è di ottimo auspicio per la prossima stagione. Nel finale abbiamo pensato anche a giocarci la possibilità di vincere ma non aveva senso compromettere tutto in un confronto con i nostri compagni di squadra”.

Il calabrese conclude: “Finire primi e secondi nell’ultima gara dell’anno è ottimo. Il team ha fatto un grande lavoro per tutto il weekend e di questo devo ringraziarli, così come un grazie va ai miei compagni”.

La bella giornata del Cavallino Rampante in Classe PRO viene completata dal successo raggiunto in categoria PRO-AM dalla 296 GT3 #38 di ST Racing with Rinaldi condivisa da Isaac Tutumlu Lopez, Samantha Tan e Lorcan Hanafin, mentre all'esordio nella serie europea, la 296 GT3 di AF Corse condotta dal protagonista del GTWC America Manny Franco, in equipaggio con Cédric Sbirrazzuoli e Lilou Wadoux, arriva in terza posizione tra i Silver con un grande finale della francesina.

“Sono contenta del mio primo podio nel GTWC anche perché il nostro weekend non è stato dei più semplici - ammette la Wadoux - La gara è stata davvero complessa anche a causa delle numerose Safety Car ma alla fine nel mio stint ho avuto meno problemi dei miei compagni e alla fine siamo riusciti ad ottenere un meritato podio”.

