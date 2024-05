FE | Maserati: promosso Cyril Blais, sarà il nuovo Team Principal

La prima parte di stagione si è rivelata positiva per Maserati, che ha compiuto passi in avanti sul piano della competitività, merito anche della continua crescita mostrata dal team dalla seconda metà dello scorso campionato.

Tuttavia, dietro le quinte il team è stato oggetto di una sorta di rivoluzione interna, a partire dall’addio a sorpresa di James Rossiter ancor prima dell’inizio della stagione. L’ex pilota britannico aveva assunto il ruolo di Team Principal nel settembre del 2022, in concomitanza alla trasformazione della scuderia da Venturi a Maserati.

Rossiter, che era subentrato a Jerome D’Ambrosio passato alla Mercedes in F1, aveva alle sue spalle un background importante nella serie elettrica, grazie alle stagioni passate in DS Techeetah come direttore sportivo, una delle squadre di riferimento della Gen 2.

Maximilian Gunther, Maserati Racing, Maserati Tipo Folgore Foto di: James Sutton / Motorsport Images

Tuttavia, ancor prima che iniziasse la Stagione 10, dopo solo un anno di collaborazione in cui è arrivata anche la prima vittoria di Maserati, il rapporto tra il team e Rossiter si è interrotto all’improvviso. In attesa di trovare un’altra figura, ad amministrare ad interim il team è stato Jose M Aznar Botella, fra i proprietari della scuderia.

Nella giornata di martedì, Maserati ha però annunciato chi sarà il Team Principal che prenderà le redini della squadra. Il profilo scelto è quello di Cyril Blais, ingegnere che è entrato a far parte della scuderia nel 2021 dopo un’esperienza in Mahindra, dove ha lavorato anche con Pascal Wehrlein, attuale leader della classifica iridata.

Blais è stato nominato a capo degli ingegneri all’inizio dell’era Gen 3, nel 2023, dando alla scuderia una direzione tecnica da perseguire nel percorso di crescita che ha portato Maserati a essere uno dei team protagonisti di questo inizio di mondiale. Oltre alla promozione di Cyril, Maserati MSG Racing ha inoltre confermato la nomina di Bérengère Quaix a Chief Financial Officer e di James Hughes Mulligan come Direttore Commerciale.

Cyril Blais, Ingegnere capo, Maserati MSG Racing Foto di: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Essere promosso alla posizione di deputy team principal è un grande onore. So che il ruolo rappresenterà una nuova sfida, ma è un'opportunità che mi entusiasma. Da quando sono entrato nel team prima della Stagione 8, ho assistito in prima persona alla nostra evoluzione e trasformazione della squadra, e non vedo l'ora di costruire sulle nostre basi per crescere ancora di più in futuro”, ha spiegato Blais.

“Dopo l'ottimo inizio della stagione 2024 con una vittoria a Tokyo e un podio a Misano, il livello di motivazione, determinazione e ambizione all'interno del team è ai massimi storici e, sebbene la mia promozione sia arrivata nel corso della stagione, non cambierà il mio focus o le mie responsabilità sul piano tecnico. Continuerò a spingere per ottenere i migliori risultati possibili nella seconda parte della stagione, e non vediamo l'ora di tornare in pista questo fine settimana", ha aggiunto il nuovo Team Principal.

Botella continuerà ad avere un ruolo chiave nel team con la figura di “Acting Team Principal”, essendo anche azionista della scuderia.

Maximilian Gunther, Maserati Racing, Maserati Tipo Folgore Foto di: Alastair Staley / Motorsport Images

“Ricordo quando Cyril è entrato a far parte del nostro team come ingegnere di pista nella Season 8. Fin da subito, le sue naturali qualità di leadership sono emerse dal suo lato del garage e, da allora, ha svolto un ruolo fondamentale nel plasmare la nostra struttura tecnica, la nostra cultura e il forte senso di identità e spirito di squadra”, ha detto Botella spiegando la nomina di Blais.

“Con una conoscenza approfondita non solo della Formula E, ma anche del motorsport nel suo complesso, Cyril è la persona perfetta per ricoprire il ruolo di deputy team principal e, dopo aver visto l'impatto che ha avuto su tutta la nostra squadra, soprattutto a partire dal 2023, la sua promozione a questa posizione è stata una decisione naturale, semplice e molto diretta. Cyril si è guadagnato questa opportunità grazie al duro lavoro e alla chiara capacità di unire la squadra”.

Maserati si approccia alla tappa di Berlino con rinnovate speranze, proprio sulla pista dove lo scorso anno arrivò il primo podio del Tridente nella categoria elettrica. Quest’anno il doppio appuntamento rappresenta un’opportunità per conquistare punti importanti e rilanciarsi in classifica mondiale. Inoltre, la squadra ha anche comunicato che nel corso dei rookie test che si svolgeranno lunedì prossimo saranno Felipe Drugovich e Nico Pino, recentemente inserito nell’accademia Stellantis, a guidare la Tipo Folgore.