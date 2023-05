FE | Mahindra: salta Rowland, a Jakarta correrà Mehri

La carriera di Oliver Rowland in Formula E è stata ricca di alti e bassi, sin dalle particolari modalità con cui è entrata nella categoria, come sostituto dell’ultimo secondo di Alex Albon, il quale dopo essersi accordato con la Nissan aveva poi scelto di slegarsi dalla casa giapponese per accettare l’offerta di Toro Rosso in Formula 1.

Dopo lo stint con la Nissan, il britannico si è unito alla Mahindra per la stagione 2021-2022 e ha ottenuto un podio a Seul, ma quest'anno ha vissuto un avvio di campionato particolarmente difficile, dovuto soprattutto alla scarsa competitività del pacchetto della squadra indiana. In tutto l'anno ha ottenuto solo due piazzamenti a punti, tra cui il sesto posto a Hyderabad e il decimo nella prima gara dell'E-Prix di Berlino, per un totale di nove punti.

Sfortunatamente, nell’ultimo appuntamento a Monaco Rowland ha riportato una contusione alla mano, che lo avrebbe costretto a saltare il prossimo appuntamento di Jakarta. La vera notizia, tuttavia, è che Mahindra ha confermato di aver raggiunto un "accordo reciproco" con Rowland, che salterà le restanti sette gare della stagione, a partire dal doppio appuntamento del prossimo fine settimana.

Oliver Rowland, Mahindra Racing Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Una rottura completa per cui Mahindra è dovuta correre ai ripari individuano un nuovo pilota che potesse prendere il posto di Rowland nell’immediato. La scelta è ricaduta su Roberto Mehri, il quale aveva già partecipato al Rookie Test di Berlino di qualche settimana fa, aspetto non da trascurare perché non affronterà il weekend completamente al buio, anche se per lui si tratterà comunque del debutto ufficiale nella categoria elettrica. Tra gli altri, era stato sondato anche Jehan Daruvala, pilota di riserva del team, ma l’indiano è attualmente impegnato in Formula 2 e nel prossimo weekend correrà in Spagna a Barcellona.

"È un grande onore per me partecipare e rappresentare Mahindra Racing per le gare di Jakarta", ha dichiarato Mehri all’annuncio.

"Sono incredibilmente grato per questa opportunità e sono determinato a sfruttarla al massimo. Ho avuto la possibilità di guidare la M9Electro durante il test per i rookie a Berlino, ma la Formula E è molto diversa da tutte le altre serie in cui ho corso, quindi la curva di apprendimento sarà ripida. Ma mi sento pronto, entusiasta e all'altezza della sfida".

Oliver Rowland, Mahindra Racing, Mahindra M9Electro Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Il team non ha ancora confermato se Mehri parteciperà a tutte le restanti gare della stagione o se il suo impegno sarà limitato solo alla tappa indonesiana. L'amministratore delegato di Mahindra Racing, Frederic Bertrand, ha aggiunto: "Siamo lieti di accogliere Roberto nel team Mahindra Racin”g.

"Roberto ha un'esperienza impressionante nelle corse di alto livello e un buon curriculum nei principali campionati. Il mese scorso ha partecipato con noi al Rookie Test di Berlino e abbiamo capito che aveva il potenziale per diventare una grande risorsa per il team Mahindra Racing”.

"Non è facile fare un salto a metà stagione, ma Roberto ha esperienza di lavoro con la squadra, quindi sono sicuro che si inserirà alla grande nel team".