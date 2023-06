FE | Mahindra conferma Roberto Merhi anche per Portland

Dopo l’interruzione del rapporto tra Oliver Rowland e Mahindra alla fine dello scorso mese, la squadra indiana ha dovuto cercare un sostituto che potesse prendere il posto del britannico sia nell’immediato che per il resto della stagione.

La scelta è ricaduta su Roberto Merhi, il quale aveva già partecipato al Rookie Test di Berlino, aspetto centrale perché, per quanto si trattasse del suo debutto nella categoria elettrica, significava avere almeno effettuato una prova al volante di una vettura di Formula E. Tra gli altri, era stato sondato anche Jehan Daruvala, pilota di riserva del team, ma l’indiano è attualmente impegnato in Formula 2.

Nel doppio appuntamento di Jakarta, Merhi ha ottenuto un diciottesimo e un diciassettesimo posto, mentre il compagno di casacca Lucas di Grassi non è andato oltre due quattordicesimi posti, a conferma delle difficoltà del pacchetto attualmente a disposizione della squadra indiana, indubbiamente al di sotto delle aspettative.

Roberto Merhi, Mahindra Racing, Mahindra M9Electro Photo by: Gareth Harford / Motorsport Images

Dopo il suo debutto nella serie elettrica all'inizio di questo mese nel doppio appuntamento di Jakarta, Mahindra ha confermato che il pilota spagnolo correrà ancora una volta con la M9Electro numero 8, al fianco di Lucas Di Grassi, mentre il campionato si dirige per la prima volta a Portland, dove il prossimo 24 giugno si disputerà l’ePrix. L'appuntamento americano rappresenta una novità per tutti i piloti, dato che negli anni passati si era corso nello stato dell'Oregon, motivo per il quale tutti partiranno dalla medesima base, ovvero il lavoro svolto al simulatore.

“Sono molto felice di tornare a Portland con Mahindra Racing. Dopo Jakarta, ora ho più esperienza in macchina, il che mi aiuterà molto e potrò continuare a migliorare rispetto a dove abbiamo lasciato. Penso che il fatto che si tratti di un circuito nuovo per tutti sarà un vantaggio, in quanto tutti partiranno con lo stesso livello di esperienza sul tracciato”, ha spiegato il pilota spagnolo.

“Ho lavorato duramente con i miei ingegneri e con la squadra per imparare ad adattare il mio stile di guida all'auto di Formula E, unica nel suo genere. Vediamo come andrà nella prossima gara, ma sono ottimista sul fatto che possiamo fare un buon passo avanti. Vorrei ringraziare Mahindra Racing per la fiducia e il sostegno nei miei confronti".