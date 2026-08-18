FE | Il finale iridato della discordia è l'apoteosi dell’imprevedibilità ma nessuno ne esce a testa alta

In Formula E nulla è scritto e tutto può cambiare nello spazio di pochi giri. Quando, a pochi passaggi dal termine del gran finale di Londra, Pascal Wehrlein ha perso diverse posizioni nell’arco di tre curve finendo improvvisamente fuori dalla zona punti, il destino di questo mondiale sembrava destinato a riaprirsi, in un epilogo che pareva già scritto.

Gli ultimi dieci giri rappresentano quasi un paradosso per la serie completamente elettrica, da leggere in due direzioni: da una parte sono il miglior biglietto da visita per spiegare, anche a chi non la segue, perché in Formula E davvero nulla si può dare per certo e perché spesso il campionato si decide nell’atto finale. Tuttavia, dall’altra parte rappresentano anche tutto ciò che la Formula E non vuole (e non deve) essere.

Alla vigilia del fine settimana, lo stesso Pascal Wehrlein aveva spiegato come la sua speranza fosse che i giochi di squadra non avrebbero avuto alcun ruolo nella lotta mondiale, ma pensare che potessero non risultare decisivi era un desiderio vano. Non è la prima volta che certe gare si decidono attorno agli ordini di scuderia. Anzi, in alcune occasioni non averli stabiliti in anticipo è costato il titolo, come ben sa Jaguar.

Pascal Wehrlein, Porsche Formula E Team Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Rispondendo dopo la corsa alla scelta della Porsche di ricorrere agli ordini di scuderia, Wehrlein ha ricordato come a Monaco anche Jaguar avesse seguito lo stesso principio, giocando sugli Attack Mode per aiutare i propri piloti nel 2024. Per questo non sorprende che l’epilogo di Londra abbia seguito un certo copione sul fronte delle strategie dei team, ma era inevitabile che andasse così.

Tuttavia, c’è un secondo aspetto che va oltre e che ha reso l’atto decisivo del mondiale ancora più controverso: il modo in cui hanno corso i piloti. Dopo la gara non sono mancate le accuse, soprattutto tra Wehrlein, Antonio Felix da Costa e Jake Dennis. Tutto è nato dalla scelta del portoghese di giocare… duro con l’ex compagno di squadra, con cui non scorre proprio buon sangue.

Per aiutare l’altro pilota Jaguar e amico, Mitch Evans, nella lotta mondiale, da Costa ha assunto il ruolo di scudiero in maniera netta, tirando fuori gli artigli per rallentare il più possibile Wehrlein. Per una certa fase della corsa è sembrato un duello rustico, ma nel momento in cui ha iniziato a riavvicinarsi al gruppo la lotta si è accesa, andando oltre i limiti.

Antonio Felix Da Costa, Jaguar TCS Racing Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Era logico che da Costa potesse fare di tutto per permettere a Evans di passare davanti, come accaduto al 26° giro, quando ha rallentato di proposito Wehrlein per far passare il compagno di box. Ma nel momento in cui, al giro successivo, ha portato largo il tedesco in curva 19 permettendo a diversi avversari di superarlo, quella lotta ha assunto più i contorni di un duello western, una resa dei conti personale.

“Penso che Antonio abbia provato per 20 giri a rovinarmi la gara, guidando di fianco a me, rallentando, spingendomi contro i muri. Rallentando, facendo brake‑test e cercando semplicemente di rovinare la mia gara e il mio campionato. Così Dennis ha potuto superarmi per questo”, ha detto Wehrlein dopo la gara commentando la guida molto aggressiva di da Costa, tra cui non scorre buon sangue e che, l’anno passato, alla fine ha portato alla separazione con Porsche proprio per volare in Jaguar.

“Anche quando Mitch era ormai molto avanti, lui [da Costa] continuava a bloccarmi e a trascinarmi fuori pista. Per come ha guidato Antonio, è una delle cose più antisportive e scorrette che abbia mai visto. È così quando hai dei nemici nel paddock. Nonostante tutto, ce l’abbiamo fatta [e abbiamo vinto il titolo]”.

Ma per ogni storia c’è sempre una doppia versione. Tutti si aspettavano giochi di squadra, anche chi alla vigilia sperava non ci fossero, considerando l’andamento del mondiale. E Porsche è stata la prima a scagliare la freccia nel weekend, regalando a Wehrlein la pole del sabato e sfruttando Muller come scudiero per rallentare il più possibile Evans.

Jake Dennis, Andretti Formula E Foto di: Sam Bagnall / Getty Images

“Non posso negare che ieri mi abbiano fatto arrabbiare un po’ con i giochetti che hanno fatto sabato” – ha raccontato da Costa -. “Così abbiamo trovato una strategia per mandare all’aria la loro strategia e i loro giochetti. Non abbiamo fatto nulla che non avessero iniziato loro. Non abbiamo fatto niente di sbagliato. Non possono aspettarsi di fare certe cose agli altri e non ricevere nulla indietro. Non è il modo in cui voglio correre, ma una volta che hanno iniziato loro, abbiamo dovuto farlo anche noi”.

Uno scontro aperto che alla fine ha finito per coinvolgere anche chi, tra tutti, era rimasto fuori da questi discorsi e rappresentava l’outsider della lotta mondiale: Jake Dennis. Grazie a quella lotta rusticana tra Wehrlein e da Costa, che aveva fatto finire il tedesco fuori dai punti, il britannico sembrava essere tornato nuovamente in corsa nonostante una brutta qualifica che, forse, gli è costata il titolo.

Eppure, tutto è cambiato di nuovo in pochissimi metri, perché proprio tra Wehrlein e Dennis c’è stato un altro incidente che ha fatto discutere: “Mi ha buttato fuori dalla gara, è semplice. Penso che sia imbarazzante ciò che abbiamo visto oggi da Pascal, da Porsche. Essere in quella posizione, davanti a Pascal, e poi lui mi spinge contro il muro… è sorprendente. Ma se vogliono vincere così, possono farlo, fa parte del gioco, ma è ciò che succede quando sei dietro all’ultima gara”, ha detto Dennis.

Certo, non si può negare che le azioni di da Costa siano state forse più aggressive di quelle di Mueller al sabato, ma non è questo il punto. Il motorsport ha sempre vissuto anche di questi episodi e il finale di Londra ha dimostrato perché in Formula E nulla può essere scritto fino alla bandiera a scacchi, la parte bella del campionato. Porsche e Jaguar si sono spartite rispettivamente il titolo piloti e quello riservato ai team, ma l’epilogo di questa lotta è qualcosa di cui, in fondo, nessuno può davvero andare fiero.