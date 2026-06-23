FE | Ecco il calendario 2027: si parte a Jeddah. Entrano Austin, Brands Hatch e Zandvoort in notturna
Il calendario della Formula E 2026-2027 si fa più ricco: 21 gare in 13 località e ben 8 weekend in formato double-header per ospitare le nuove sprint "Unleashed". Il via a dicembre da Jeddah (con l'incognita sicurezza per cui c'è già un piano B). Tra le novità ci sono Austin, Zandvoort in notturna e Brands Hatch che sostituisce Londra.
Gen4
Foto di: FIA Formula E Championship
La Formula E ha presentato il calendario della stagione 2026‑2027, quella che coinciderà con il debutto della nuova monoposto Gen4. Un’evoluzione che segnerà un salto senza precedenti per la categoria completamente elettrica, con un incremento significativo sia della potenza sia del carico aerodinamico, superiore a qualsiasi step visto finora nella storia del campionato.
Il DNA della Formula E non cambia: la serie continuerà a correre principalmente su tracciati cittadini, ma per mettere davvero in evidenza le qualità della nuova monoposto, che passerà da 350 a 600 kW di potenza massima (oltre 800 cv) la categoria ha scelto di aprirsi sempre di più anche ai circuiti permanenti. Ed è da questa combinazione che arrivano alcune delle novità più interessanti della Gen4.
Rispetto alla stagione 2025‑2026, spicca soprattutto un calendario più ricco: saranno 21 gare in 13 località, con ben otto appuntamenti in formato double‑header. La scelta di aumentare il numero di weekend con due corse nasce dall’introduzione dei due format previsti per la Gen4: le sprint “Unleashed” e le gare lunghe. L’obiettivo è avere il maggior numero possibile di eventi in cui disputare anche la sprint, un format su cui la Formula E punta molto per mettere in mostra tutte le potenzialità della nuova monoposto.
Gen4
Foto di: FIA Formula E
Partenza a Jeddah, ma si correrà? C'è già un piano B
La stagione si aprirà a Jeddah nel weekend del 18‑19 dicembre, quindi a ridosso della pausa natalizia. Ed è qui che nasce il primo grande punto interrogativo: si correrà? La FE ha già pronto un piano A e un piano B, e al momento prevale la convinzione che non dovrebbero esserci problemi a disputare l’evento a dicembre. Anzi, se la gara fosse in calendario già la prossima settimana, ci sarebbe il via libera a correre.
"Siamo in contatto ogni settimana con i nostri amici e partner di Jeddah. Continuano a ribadire con fermezza che è assolutamente sicuro correre lì. In aggiunta, siamo in dialogo con le quattro principali organizzazioni mondiali che si occupano di sicurezza, soprattutto in contesti come questo", ha spiegato Alberto Longo, co-fondatore della Formula E.
"Se dovessimo correre la prossima settimana, tutte e quattro confermano che sarebbe sicuro disputare l’evento a Jeddah. Questo, però, non significa che la situazione sarà identica a dicembre. L’unica cosa che possiamo garantire è che continueremo a confrontarci con loro e a monitorare costantemente l’evoluzione da qui probabilmente a settembre, ottobre, al massimo novembre, per definire se correremo lì oppure no. Ad oggi siamo pienamente convinti di correre a Jeddah e il piano è di farlo".
Jeddah Corniche Circuit
Foto di: Abdulwahab Khabti
Qualora non si riuscisse a correre a causa del conflitto, il piano B prevede di far partire il campionato dalla seconda tappa di Città del Messico, in programma il 16 gennaio 2027. In questo scenario, la gara di Jeddah verrebbe riposizionata più avanti nel calendario, nel tentativo di recuperare la doppia tappa araba.
Quante novità: arrivano Austin, Zandvoort e Brands Hatch
Dopo Jeddah e Città del Messico, la Formula E volerà negli Stati Uniti per una doppia tappa: prima Austin, una delle grandi novità della prossima stagione, poi Miami, dove in entrambi i casi si correrà su versioni accorciate dei tracciati utilizzati dalla Formula 1. Ad Austin, in particolare, dovrebbe essere eliminata una parte del lungo rettilineo, portando la lunghezza del giro a poco meno di 4 km.
Conclusa la trasferta in Nord America, la Formula E si sposterà prima in Brasile, a San Paolo, e poi in Cina, a Sanya. Da lì prenderà il via il tour europeo, composto da cinque appuntamenti in formato double‑header: Germania a Berlino, Monaco, Gran Bretagna a Brands Hatch, Paesi Bassi a Zandvoort e Spagna a Jarama.
Il circuito di Zanvoort
Foto di: Andy Hone / Motorsport Images
Dato che correre a Londra all’ExCeL non era più sostenibile con le nuove monoposto, a causa di un tracciato troppo tortuoso e stretto, la Formula E ha deciso di spostarsi su un circuito permanente. In un primo momento era stata valutata l’opzione Silverstone, ma alla fine la scelta è ricaduta su Brands Hatch, dove si utilizzerà la configurazione completa del tracciato.
L’altra grande novità è Zandvoort che, dopo l’addio alla Formula 1, accoglierà la serie elettrica con una doppia gara, con la sprint al venerdì e gara lunga al sabato. L’aspetto curioso è che la corsa del venerdì si disputerà in notturna, all’interno di una giornata pensata come un vero e proprio festival, con concerti e attività dedicate al pubblico.
Dopo le tappe europee, la Formula E tornerà in Asia per gli ultimi appuntamenti della stagione, con due gare a Shanghai e altre due a Tokyo. Il tracciato giapponese sarà leggermente modificato per adattarsi alle caratteristiche della Gen4, così da valorizzare al meglio le prestazioni della nuova monoposto.
Il calendario 2025-2026 della Formula E
|DatA
|Paese
|Luogo
|18 dicembre 2026
|Arabia Saudita
|Jeddah
|19 dicembre 2026
|Arabia Saudita
|Jeddah
|16 gennaio 2027
|Messico
|Città del Messico
|6 gennaio 2027
|Stati Uniti
|Austin
|20 febbraio 2027
|Stati Uniti
|Miami
|13 marzo 2027
|Brasile
|San Paolo
|17 aprile 2027
|Cina
|Sanya
|8 maggio 2027
|Germania
|Berlino
|9 maggio 2027
|Germania
|Berlino
|15 maggio 2027
|Monaco
|Monaco
|16 maggio 2027
|Monaco
|Monaco
|29 maggio 2027
|Gran Bretagna
|Brands Hatch
|30 maggio 2027
|Gran Bretagna
|Brands Hatch
|18 giugno 2027
|Paesi Bassi
|Zandvoort
|19 giugno 2027
|Paesi Bassi
|Zandvoort
|26 giugno 2027
|Spagna
|Jarama
|30 giugno 2027
|Spagna
|Jarama
|10 luglio 2027
|Cina
|Shanghai
|11 luglio 2027
|Cina
|Shanghai
|24 luglio 2027
|Giappone
|Tokyo
|25 luglio 2027
|Giappone
|Tokyo
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