FE | DS Penske, velocità e concretezza: arrivano punti meritati a Sanya

La Formula E è tornata a Sanya per la prima volta dal marzo 2019. Nell’ultima visita del campionato su questo tracciato cittadino, DS Automobiles aveva conquistato la vittoria. Sei anni più tardi, il costruttore francese è rientrato sull’isola di Hainan da campione in carica, questa volta insieme al partner Penske Autosport.

Situata all’estremità meridionale dell’isola, Sanya è una rinomata località balneare che per l’occasione ha ospitato un tracciato cittadino temporaneo di 2,52 km con 12 curve. Pur essendo una sede già conosciuta alla Formula E, questo round ha segnato la prima apparizione delle monoposto Gen3 Evo su questo circuito e quindi anche il debutto in gara delle DS E‑Tense FE25.

Sebbene il layout non fosse del tutto nuovo ai team, il lavoro preparatorio svolto al simulatore ha avuto un ruolo fondamentale nell’avvicinamento al weekend. Un esercizio particolarmente apprezzato da Taylor Barnard, che trascorre molte ore su questo strumento prima di ogni gara. Insieme a Maximilian Gunther, il britannico era chiamato a dare continuità ai progressi intravisti nelle due prove di Monaco.

Maximilian Gunther, DS Penske Team Photo by: DPPI

Il ritorno in Cina si è svolto anche sullo sfondo di statistiche particolarmente aperte. Dal 2014 la Formula E ha visitato quattro città cinesi, ossia Pechino, Hong Kong, Shanghai e Sanya, e nelle undici gare disputate nel Paese il campionato ha incoronato ben dieci vincitori diversi.

Punti preziosi in condizioni estreme

A Sanya, caldo e umidità rappresentano fattori determinanti per le prestazioni di piloti e vetture. È altrettanto fondamentale valutare in anticipo le diverse strategie da adottare, sia a 300 kW sia a 350 kW, in vista di qualifica e gara, unico appuntamento utile per raccogliere punti in questo weekend nel cuore della località balneare cinese, considerando che tutte le tappe successive saranno double header.

È in questo contesto che si inseriscono il sesto posto di Barnard e il tredicesimo tempo di nelle prime prove libere, con il tedesco distante appena otto decimi dal riferimento. Un equilibrio confermato anche in qualifica, dove Barnard ha firmato il secondo miglior tempo del suo gruppo, accedendo così ai quarti di finale.

Qualificatosi quinto ma costretto a scattare quindicesimo per una penalità, il giovane britannico ha comunque ribadito il proprio potenziale. Gunther, anch’egli penalizzato dopo la sostituzione di un componente del gruppo motopropulsore, è invece partito dalla diciannovesima posizione, quasi all’estremità del ponte che fa da scenografia unica alla griglia di partenza.

Taylor Barnard, DS Penske Team Photo by: DPPI

Forte di strategie aggressive e di una gestione dell’energia accurata nel primo terzo di gara, il duo DS Penske aveva il potenziale per inserirsi in top‑10 sfruttando al meglio gli Attack Mode. Tuttavia, il circuito di Sanya è irregolare, con una curva a 90 gradi e un tornantino che lo rendono “predisposto” ai contatti. E infatti diversi incidenti hanno coinvolto più vetture, fino alla bandiera rossa esposta a 17 giri dal termine. In quel momento Gunther e Barnard erano risaliti rispettivamente in dodicesima e tredicesima posizione, con tutte le possibilità ancora aperte.

La ripartenza è avvenuta dietro la Safety Car e le fasi finali della gara si consumano a un ritmo frenetico. Le DS Penske figuravano tra le vetture con più energia residua e, inoltre, i due piloti delle DS E‑Tense FE25 disponevano ancora di 8 minuti di Attack Mode ciascuno, contro un massimo di 4 per i rivali.

Ma proprio mentre Barnard si preparava a lanciare l’attacco decisivo grazie alla potenza extra, una Nissan è finita fuori pista, provocando una nuova neutralizzazione sotto regime di Full Course Yellow. Il giovane britannico ha così perso tempo preziosissimo, oltre tre minuti, che avrebbe potuto permettergli di tornare in top‑5, posizione in cui si era qualificato, o addirittura di lottare per il podio.

Taylor Barnard, DS Penske Team Photo by: DPPI

Alla ripresa, Gunther ha attivato il suo ultimo Attack Mode, e nonostante molti dei piloti davanti a lui abbiano fatto lo stesso, è riuscito comunque a guadagnare alcune posizioni. Con le varie neutralizzazioni e le soste, la direzione gara ha aggiunto due giri, offrendo a tutti la possibilità di sfruttare al massimo la propria energia residua. Ma un’ulteriore Full Course Yellow ha congelato definitivamente le posizioni: Günther e Barnard hanno così chiuso rispettivamente in quinta e nona posizione.

Una rimonta notevole per il tedesco, scattato dalla diciannovesima casella, e inevitabilmente un pizzico di rammarico per il britannico, privato di quei tre minuti di Attack Mode che avrebbero potuto cambiare tutto. Resta però la sostanza: passo e strategia erano quelli giusti, ed è questo l’aspetto più importante in vista dei prossimi appuntamenti.

Il prossimo round del Campionato del Mondo di Formula E si svolgerà ancora in Cina, con due gare sul circuito di Shanghai in programma il 4 e 5 luglio.