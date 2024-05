FE | Berlino: Cassidy vince di strategia e vola in testa al mondiale

Spesso in Formula E, soprattutto in gare di gruppo, conta essere al posto giusto nel momento giusto, ragionando di strategia, come fatto nella corsa odierna da Nick Cassidy, il quale si è imposto nel primo dei due appuntamenti del weekend a Berlino. Così come a Monaco due settimane fa, Jaguar è stata in grado di fare la differenza a livello tattico, seppur con una strategia molto particolare che, in parte, quasi ricorda quella usata dalle ERT a Misano.

Cassidy ha completato buona parte della gara al di fuori della zona top ten, aspetto che gli ha consentito di conservare molta energia da sfruttare sul finale, quando ve ne era più bisogno. Una tattica rischiosa per certi punti di vista, perché alle volte porta a trovarsi fuori dal gruppo di testa dovendo poi rimontare ma, quantomeno in questa occasione, ha dato i suoi frutti.

In una gara che, come previsto alla vigilia, ha visto i piloti continuare a scambiarsi le posizioni di vertice, venendo anche condizionata da due periodi di Safety Car e diversi incidenti, la gestione energetica si è ancora rivelata una delle chiavi vincenti. Cassidy ha fatto la sua mossa nelle ultime tornate, iniziando a risalire la classifica sfruttando il 2% di energia in più conservato rimanendo nella parte finale del gruppo.

Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6 Foto di: Dom Romney / Motorsport Images

Quel 2% di energia ha fatto sì che, a tre tornate dalla fine, il pilota della Jaguar potesse prendere la testa della corsa superando la DS di Jean-Eric Vergne, allungando fino a poter contare su un margine di quasi cinque secondi. Chiaramente, nel corso della stagione la scuderia britannica ha dimostrato di poter contare su una vettura molto efficiente a livello energetico, ma in questo caso anche la strategia molto “aggressiva” ha pagato.

Per Nick Cassidy si tratta del secondo successo stagionale dopo quello in Arabia Saudita: un trionfo che gli permette, inoltre, di strappare a Pascal Wehrlein la testa della classifica, salendo al comando con un vantaggio di otto punti sul rivale della Porsche.

Ottima gara anche per Jean-Eric Vergne, il quale aveva preso il via dell’ePrix dalla terza casella. Il pilota francese è sempre rimasto nel gruppo di vertice nonostante i vari duelli che lo hanno visto protagonista, tra cui anche quello con il compagno di casacca nelle prime tornate. In una gara così difficile dal punto di vista della gestione energetica e delle lotte in pista, altrettanto importante era non commettere alcun errore che potesse in qualche modo compromettere la monoposto, aspetto in cui il transalpino è stato maestro.

Vergne, che torna così sul podio dopo quello conquistato a Diriyah, ha lottato fino alle ultime curve con Oliver Rowland, protagonista di una bella rimonta addirittura dalla quindicesima posizione sulla griglia. Nonostante la posizione arretrata sullo schieramento, il britannico si è riportato nel gruppo di testa dopo pochi giri, rimanendo con gli altri piloti di vertice fino alla bandiera a scacchi che gli ha consegnato un bel terzo posto. Per Rowland si tratta non solo del quinto podio della stagione, ma anche di un risultato che lo rilancia in classifica mondiale. Una bella soddisfazione per la Nissan che, tra l’altro, ha portato ben due vetture a punti, dato che Sacha Fenestraz è stato in grado di chiudere al nono posto.

Stoffel Vandoorne, DS Penske, DS E-Tense FE23, Jean-Eric Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23 Foto di: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Anche Jaguar porta però a casa un bel bottino di punti, perché oltre alla vittoria di Cassidy vi è anche da registrare il quarto posto di Mitch Evans, il quale è stato uno degli ultimi a sfruttare il secondo Attack Mode. Per la scuderia britannica si tratta di una grande opportunità per allungare su Porsche in ottica mondiale a squadre, dato che la squadra di Stoccarda non è riuscita ad andare oltre il quinto e il sesto posto, nonostante entrambi i piloti siano rimasti a lungo nelle primissime posizioni, arrivando anche a prendere il comando dell’ePrix in certe fasi.

Wehrlein si è dovuto quindi accontentare di un quinto posto, mentre Antonio Felix da Costa ha chiuso immediatamente alle sue spalle: per il portoghese si tratta ad ogni modo di un’altra top ten, un risultato incoraggiante.

Settima posizione per Stoffel Vandoorne, partito secondo accanto a Mortara. Dopo essere rimasto nelle posizioni di testa nelle prime tornate, il belga è scivolato fuori dalla top ten, riportando anche problemi all’ala anteriore. Sfruttando le varie situazioni di gara, proprio sul finale Vandoorne è riuscito a rientrare in zona punti, conquistando il settimo posto davanti alla Mahindra di Mortara, il quale era invece partito dalla pole.

Taylor Barnard, NEOM McLaren Formula E Team, e-4ORCE 04 Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

Date le carenze del Powertrain Mahindra sul piano dell’efficienza era logico attendersi una gara ben più complessa della qualifica, ma il pilota svizzero ha ben gestito la situazione, portando a casa i primi punti stagionali, che chiaramente si sommano a quelli della pole ottenuta in mattinata. A chiudere la top ten anche Sacha Fenestraz e Taylor Barnard, che conquista un punticino nella sua seconda gara in assoluto in Formula E. Una bella soddisfazione per il pilota della McLaren, che già a Monaco si era reso autore di una corsa molto solida.

Da segnalare l’undicesimo posto di Kelvin Van der Linde con la ABT Cupra, il quale ha mancato la top ten per solo mezzo secondo. In realtà, per gran parte della corsa il sudafricano è rimasto in lotta e all’interno della zona punti, ma un contatto lo ha poi costretto a tornare ai box per sostituire l’ala anteriore. Van der Linde ha poi tentato la rimonta, mancando il decimo posto per pochi decimi. Altrettanto sfortunata anche l’altra Abt Cupra, quella di Lucas di Grassi, colpita dalla ERT di Dan Ticktum mentre si trovava in zona punti.