FE | Berlino: Mortara batte Vandoorne e porta la Mahindra in pole

La prima pole del weekend a Berlino è a tinte Mahindra. Il fine settimana tedesco parte subito con una grande sorpresa, perché Edoardo Mortara è stato in grado di portare la vettura indiana in pole position, battendo in finale la DS di Stoffel Vandoorne.

Il pilota svizzero ha costruito una bellissima qualifica, dimostrando estremamente veloce sin dalla fase a gruppi, per poi superare uno dopo l’altro i duelli fino ad arrivare alla finale. Nel momento decisivo della qualifica Mortara non ha deluso, trovando il tempo e, di conseguenza, la pole position soprattutto nel settore centrale, dove è stato in grado di rifilare circa due decimi a Vandoorne.

Un risultato eccezionale che, come spiegato dallo stesso pilota della Mahindra, parzialmente riscatta il difficile avvio di stagione: dietro le quinte, però, il team e Mortara hanno continuato a lavorare anche per trovare una miglior sintonia dopo il cambio di squadra, che a Berlino è maturata con una bellissima pole position, come fu nel 2022. Riuscire a sopperire ai problemi di efficienza del Powertrain indiano non sarà semplice, ma per la scuderia e lo stesso Mortara si tratta di una bella opportunità per portare a casa un buon risultato.

Stoffel Vandoorne, DS Penske, DS E-Tense FE23 Foto di: Sam Bagnall / Motorsport Images

La seconda fila vedrà l’altra DS, quella di Jean-Eric Vergne, battuto nella prima semifinale proprio da un ottimo Mortara. Per la scuderia franco-statunitense si tratta di un’ottima performance, perché è stata in grado di portare entrambe le monoposto nelle prime due file, confermando la grande competitività in qualifica: ora l’obiettivo è quello di concretizzare il potenziale visto sul giro secco, aspetto che alle volte è venuto a mancare nel corso di questa stagione.

Al fianco del pilota transalpino ci sarà l’altra sorpresa della mattinata, ovvero Sergio Sette Camara: il brasiliano ha portato la sua ERT in terza posizione, brillando sul giro secco. Chiaramente la scuderia inglese pecca in termini di efficienza sulla lunga distanza, ma attenzione a non sottovalutare la gestione della gara da parte del brasiliano, specie se il gruppo non si dovesse sgranare nella prima parte di gara.

Scatterà dalla terza fila Pascal Wehrlein, uno degli eroi di casa: il pilota della Porsche è stato eliminato da Jean-Eric Vergne nel corso del primo quarto di finale per circa 80 millesimi, ma si tratta comunque di un’altra performance che lo inserisce nei duelli, confermando quella costanza in qualifica di cui era alla ricerca in inverno.

Ottima prestazione anche per Jehan Daruvala, che ha portato la sua Tipo Folgore alla fase finale della qualifica dopo aver brillantemente superato il taglio nel gruppo A. Purtroppo il pilota della Maserati sarà costretto a scontare una doppia penalità da venti posizioni ciascuna a causa della sostituzione del cambio, per cui sarà una gara tutta in rimonta, come avvenuto per Max Gunther in Brasile per lo stesso motivo. Tuttavia, guardando il lato positivo, la prestazione odierna del pilota indiano potrebbe essere anche un buon segnale in occasione dell’evento della domenica, per quanto la Formula E abbia spesso dimostrato che i valori in campo possono cambiare nel giro di poche ore.

Maximilian Gunther, Maserati Racing, Maserati Tipo Folgore Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

Nel complesso, però, la squadra del Tridente si è dimostrata particolarmente competitiva, perché anche l’altra Tipo Folgore di Max Gunther è stata in grado di accedere ai duelli, venendo però eliminata dalla vettura “gemella” DS Penske di Stoffel Vandoorne nel terzo quarto di finale con un distacco di circa due decimi. Il tedesco ora prenderà il via dalla quinta casella sulla griglia di partenza.

Da segnalare anche l’ottima performance della ABT Cupra con Lucas di Grassi, capace di portare la sua monoposto in settima posizione dopo aver ben figurato già nelle libere: per la squadra tedesca si tratta della gara di casa e, anche con Kelvin Van der Linde (undicesimo), sostituto speciale di Nico Mueller per il weekend, la vettura si sta dimostrando competitiva: la speranza è quella di concretizzare questo potenziale visto nelle qualifiche, per quanto i problemi di efficienza dovuti al Powertrain Mahindra rappresenteranno uno scoglio non così semplice da superare.

Gruppi: subito esclusi diversi contendenti per il mondiale

Come spesso accade in Formula E, anche durante le qualifiche non sono mancate le sorprese, a partire dal gruppo A, il primo della giornata. Due dei candidati alla rincorsa mondiale, ovvero Mitch Evans, così come l’attuale campione in carica, Jake Dennis, non sono riusciti a superare la fase a duelli: addirittura, il pilota dell’Andretti sarà costretto a prendere il via dal fondo, avendo concluso in undicesima e ultima posizione nel gruppo A.

Jake Dennis, Andretti Global Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

Non è la prima volta che l’inglese è suo malgrado protagonista di una qualifica sottotono: anche in uno dei due eventi a Misano aveva preso il via dalle ultime file dello schieramento, per poi risalire fino alla zona podio. Considerando che anche il compagno di squadra Norman Nato partirà dal fondo, nonostante abbia optato per un setup differente da quello di Dennis, si può supporre come le difficoltà del team possano essere legate a qualche errore nella fase di preparazione della gomma più che a un problema specifico legato all’assetto. Probabilmente il nuovo layout di Berlino non offrirà una gara così movimentata come quella italiana, ma la speranza della scuderia statunitense è quella di sfruttare le occasioni di gara per tentare un’altra rimonta.

Subito fuori nel gruppo A anche Antonio Felix da Costa, quinto e distante da un ottimo Jehan Daruvala di circa 84 millesimi. Al portoghese della Porsche, ottavo in griglia, si aggiungono anche Dan Ticktum con la ERT, Sacha Fenestraz con la Nissan, oltre a Jordan King e Joel Eriksson: è importante menzionare come sia il pilota britannico della Mahindra che quello svedese della Envision rientrano in quel gruppo che sostituisce in via eccezionale per questo weekend i portacolori ufficiali delle rispettive squadre, i quali hanno dovuto rinunciare all’appuntamento tedesco per adempiere ai loro impieghi contrattuali nel WEC per la sei ore di Spa.

Anche nel gruppo B non sono mancate le sorprese, soprattutto per quanto concerne l’esclusione di altri due contendenti al titolo, ovvero Nick Cassidy con la Jaguar e Oliver Rowland con la Nissan. Per il pilota neozelandese della Jaguar non si tratta di una brutta qualifica in termini assoluti, dato che scatterà dalla quinta fila scontando anche la penalizzazione di Daruvala, ma partire nel gruppo rappresenta sempre un’incognita per eventuali contatti. Mattinata difficile anche per Rowland, un po’ come si era visto già a Monte Carlo: nel Principato l’inglese era poi riuscito a completare una bella rimonta ritornato nella zona punti e l’obiettivo è quello di riprovare a ripetersi anche qui a Berlino dall’ottava fila.

Kelvin van der Linde, ABT CUPRA Formula E Team, M9Electro Foto di: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Seppur sia stato eliminato nel gruppo B è interessante segnalare la buona prestazione di Taylor Barnard con la McLaren, capace di chiudere davanti al compagno di squadra Jake Hughes: il giovane debuttante, che qui sostituisce ancora una volta l’infortunato Sam Bird, a Monaco è stato autore di una gara molto solida, sarà in grado di ripetersi anche a Berlino?

Bene anche Kelvin Van der Linde con la ABT Cupra in sostituzione di Nico Mueller, impegnato nel WEC: il sudafricano ha chiuso al sesto posto nel gruppo B, che gli vale l’undicesimo posto in griglia di partenza, risultando così una delle migliori “riserve” del fine settimana, dato che a Berlino sostituisce Nico Mueller, impegnato con Peugeot nel mondiale WEC.