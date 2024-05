FE | I piloti DS Penske sono sempre nel vivo dell'azione

La vita di un pilota di livello mondiale non è sempre facile. Dopo il podio di Monaco, Vandoorne è volato a Miami per il Gran Premio di Formula 1, per poi riunirsi con il suo compagno di squadra Vergne per una serie di sessioni al simulatore in preparazione delle gare di Berlino di Formula E.

Nel frattempo, il pilota francese ha seguito da vicino i preparativi per la 6 Ore di Spa con la Peugeot nel campionato Endurance, con cui parteciperà alla 24 Ore di Le Mans tra poco più di un mese.

Inoltre, la fine della stagione di Formula E si preannuncia molto impegnativa, con quattro doppi appuntamenti da qui alla fine di luglio: Berlino, Shanghai (Cina), Portland (USA) e Londra (Inghilterra).

In altre parole, le capacità dei piloti come atleti di alto livello saranno messe costantemente alla prova. Per tenere il passo, ogni pilota può contare sull'immancabile supporto di un intero team dedicato, con una sorta di spirito di famiglia che spesso si riscontra in un gruppo di persone unite nel bene (e talvolta nel male).

In casa DS Penske, fortunatamente, è più spesso nel bene, perché con piloti che vantano tre titoli in nove stagioni, si può dire che il team franco-americano abbia una delle formazioni più solide ed esperte del campionato.

Dopo aver brillato a Monaco con il loro vestito da "Gran Galà", sia le auto elettriche che i piloti sono pronti per le due gare di Berlino, mentre ci approcciamo ad entrare nella seconda metà della stagione.

Il nuovo circuito di Berlino

Inizialmente progettato con una distanza di 2,585 km e un totale di 15 curve, il tracciato è stato rivisto portando la lunghezza a 2,343 km. Contiene due rettilinei, compreso quello di partenza, due tornanti e un'ampia varietà di curve, con due opportunità di sorpasso per aumentare lo spettacolo.

Stoffel Vandoorne, DS Penske, DS E-Tense FE23 Foto di: DPPI

"Un circuito con un layout modulare come quello di Berlino è unico nella stagione", afferma Vergne. "Partiamo da una superficie molto vasta che è completamente libera di essere utilizzata come vogliono gli organizztori, il che significa che possiamo progettare un circuito che si adatti alle prestazioni delle nostre Gen3".

Dopo Monaco, mi chiedevo come sarebbe stato il circuito e non vedevo l'ora di lavorarci su al simulatore".

"Con il team abbiamo individuato diverse possibili strategie e abbiamo potuto constatare che le nostre DS E-TENSE FE23 sono al massimo delle loro prestazioni. Non vedo l'ora di poter guidare di nuovo a Berlino, dove abbiamo tanti bei ricordi e dove speriamo di scrivere altre belle pagine di motorsport".

Il campione francese ha già ottenuto una pole position a Berlino (2015), oltre a due podi nel 2019 e nel 2022. Vincere le prossime due gare che si disputeranno in questo fine settimana lo proietterebbe in un'altra dimensione, essendo stato il pilota a registare il maggior numero di punti in campionato, anche prima della gara di Monaco.

Per Vandoorne, Berlino è stata teatro di pole position e vittoria nel 2020. Cosa succederà in questa stagione?