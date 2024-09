Lindblad promosso in Formula 2: nel 2025 correrà con Campos

La griglia della Formula 2 per la stagione 2025 aggiunge un altro tassello. Negli ultimi giorni, infatti, sono arrivati gli annunci di diversi avvicendamenti e arrivi futuri nella classe propedeutica che precede la F1: il campione della Formula 3 Leonardo Fornaroli, infatti, si unirà al team Invicta il prossimo anno, mentre Christian Mansell farà il suo debutto in F2 in Azerbaijan con Trident questo fine settimana, dopo essere stato confermato per gli ultimi tre round dell'anno.

A loro si aggiunge anche Gabriele Minì, il quale sarà in pista con la Prema in sostituzione di Oliver Bearman solo per questo weekend, ma il futuro del pilota italiano gira attorno alla Formula 2. Piloti che il prossimo anno dovranno confrontarsi anche con Arvid Lindblad: Il pilota britannico, che fa parte dell’accademia Red Bull, gareggerà per Campos, dove attualmente corre il leader del campionato Isack Hadjar.

Lindblad è stato protagonista di una bella stagione d’esordio in Formula 3, vincendo la gara sprint d'apertura del campionato in Bahrain, a cui sono poi seguite le vittorie in Spagna e in Gran Bretagna, la gara di casa. Risultati che gli hanno permesso non solo di lottare per il titolo iridato fino all’ultimo Gran Premio della stagione a Monza, dove però non è stato autore di un weekend brillante, ma che hanno poi spinto Red Bull a portarlo in Formula 2.

Arvid Lindblad, Prema Racing Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

"Sono entusiasta di unirmi a Campos Racing nel FIA F2 per il 2025. Il team sta facendo una stagione straordinaria finora e non vedo l'ora di iniziare a lavorare insieme", ha dichiarato Lindblad. "

"Non vedo l'ora di unirmi alla lunga lista di piloti che hanno corso per il team in passato e di far parte del suo patrimonio e dell'eredità del signor Adrián Campos. La squadra sembra molto appassionata, affamata e motivata a vincere. Mi daranno gli strumenti e le conoscenze per continuare a crescere come pilota, mentre ci spingiamo l'un l'altro a migliorare. Voglio ringraziare tutti alla Red Bull, il Junior Team e Campos Racing per l'opportunità. Non vedo l'ora di iniziare", ha aggiunto il britannico, che il prossimo anno si confronterà con diversi piloti con cui ha già gareggiato in Formula 3 quest’anno.

Il team principal Adrian Campos sa che potrà contare su un pilota di talento, su cui Red Bull ha grandi speranze: "Siamo felici di avere tra le nostre fila un pilota come Arvid per il 2025, in quanto ha un talento immenso, e siamo sicuri che insieme abbiamo obiettivi molto importanti da raggiungere”.

"Abbiamo i mesi invernali per lavorare assicurandoci che sia il più preparato possibile per il suo debutto nella prossima stagione. Metteremo a disposizione tutta la nostra esperienza per rendere la sua transizione il più agevole e di successo possibile".