Minì debutta in F2 con Prema: correrà a Baku sostituendo Bearman

Sulla griglia di Formula 2 ci sarà una novità nel prossimo weekend di gara a Baku. Gabriele Minì farà infatti il proprio debutto su una monoposto della serie propedeutica quando sostituirà Oliver Bearman, impegnato in Formula 1 con la Haas, dove erediterà il sedile di Kevin Magnussen, squalificato per un Gran Premio a causa del raggiungimento dei dodici punti sulla patente.

Un gioco di incastri che ha lasciato libero il sedile della Prema per un weekend e che ha permesso a Minì di avere la sua prima chance in Formula 2, in attesa che si concretizzi il passaggio il prossimo anno. L'italiano ha infatti concluso il campionato di Formula 3 a Monza poche settimane fa, dove si è giocato il titolo fino all'ultimo appuntamento con Leonardo Fornaroli, giungendo secondo in classifica alle spalle del connazionale.



Minì si è unito alla PREMA per la prima volta nel 2020 vincendo nel Campionato Italiano di Formula 4, prima di passare nel campionato FRECA, dove però ha corso con il team ART. Dopo aver concluso sul podio il suo secondo anno nella Formula 3 regionale, Minì ha compiuto il passo successivo, salendo in Formula 3, prima con Hitech e poi tornando in Prema nel 2024. Nel suo percorso è stato sostenuto anche dall'Alpine, che lo ha inserito nella propria accademia a partire dallo scorso anno.

Gabriele Mini, Prema Racing Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

Per il pilota italiano si tratterà di un'opportunità di prendere conoscenza con una vettura di Formula 2, anche se lo farà direttamente in un weekend di gara, dato che non ha sostenuto alcun test con questa tipologia di monoposto. Inoltre, sarà anche la prima volta che correrà sul tracciato cittadino di Baku, dato che questo appuntamento non fa parte del calendario della Formula 3.

"Sono molto felice di unirmi a PREMA Racing per le gare di FIA di Formula 2 a Baku. Nel 2024 abbiamo avuto una grande stagione e abbiamo lottato per il titolo fino all'ultima curva. La Formula 2 è l'opzione principale per il 2025, quindi è molto importante arrivare presto a Baku. È una buona opportunità per me per imparare con la nuova auto e la nuova serie”, ha raccontato Minì in merito al suo debutto nel corso di questo weekend.

"Non vediamo l'ora di vedere Gabriele debuttare in Formula 2. È molto gratificante vederlo passare alla massima serie di monoposto junior dopo aver mosso i primi passi con la nostra squadra nel 2020. Sarà un'opportunità utile sia per lui che per la squadra. D'altro canto, vogliamo augurare a Ollie il meglio per la sua seconda partenza in Formula 1 e non vediamo l'ora di riaverlo con noi per la parte finale dell'anno", ha aggiunto il Team Principal della Prema Rene Rosin.