Fornaroli sale di categoria: nel 2025 sarà in F2 con Invicta

Dopo aver vinto il titolo di Formula 3 grazie a un sorpasso all’ultima curva nella tappa finale di Monza, Leonardo Fornaroli è pronto a fare il salto di categoria e, dal prossimo anno, parteciperà al campionato di Formula 2 con Invicta.

Fornaroli è stato il primo italiano a conquistare il titolo nella categoria dopo il rebrand da GP3 a Formula 3, conquistando il campionato anche senza aver vinto una gara grazie alla costanza di risultati, aspetto chiave in una lotta al titolo che ha visto molti dei rivali avere una stagione altalenante, tra alti e bassi.

Il pilota italiano, infatti, non è andato a punti solamente in due appuntamenti, ovvero nelle gare sprint di Imola e del Red Bull Ring, il che dimostra la sua regolarità a cui si aggiungono anche due pole position. Il trasferimento pone fine a un rapporto triennale con Trident, con cui Fornaroli ha gareggiato in Formula Regional European nel 2022 e in entrambe le sue stagioni di F3 negli ultimi due anni.

Leonardo Fornaroli, Trident Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

"Sono felicissimo di poter festeggiare la vittoria del campionato di F3 con questa notizia e non vedo l'ora di passare in F2 la prossima stagione. Invicta Racing ha dimostrato per molti anni di essere uno dei migliori team della F2, anche in questa stagione”, ha spiegato il pilota italiano all’annuncio, sottolineando quanto Invicta stia ben figurando nella serie propedeutica, tanto da giocarsi il titolo quest’anno con Gabriel Bortoleto, al momento secondo in classifica e a soli 10,5 punti dalla vetta nella sua stagione di debutto. Curiosamente, anche lo stesso pilota brasiliano aveva vinto il titolo con Trident nel 2023 e ora Fornaroli ne seguirà il percorso accasandosi in Invicta il prossimo anno.

“Sono davvero entusiasta di lavorare con questa squadra per la stagione 2025. Voglio cogliere l'occasione per ringraziare Trident per gli ultimi tre anni: è davvero il miglior team della F3. Passare dal miglior team della F3 al migliore della F2 è davvero un sogno che si avvera".

Trovare costanza sarà uno degli aspetti fondamentali anche in Formula 2 perché, come si è visto specie negli ultimi anni, i valori in campo cambiano di gara in gara, per cui andare a punti con regolarità sarebbe un aspetto fondamentale per ben figurare nel campionato. Tuttavia, è chiaro che servirà anche trovare una vittoria che manca ormai da diversi anni, da quel successo arrivato nel 2021 quando gareggiava in Formula 4.

Leonardo Fornaroli, Trident Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

In vista del suo debutto all'inizio della campagna 2025, Fornaroli parteciperà ai test post-stagionali ad Abu Dhabi con la sua nuova squadra.

"Siamo assolutamente felici di dare il benvenuto a Leonardo nella squadra per il 2025", ha dichiarato il team principal Andy Roche.

"Vincere il campionato di F3 è un risultato incredibile per lui, e non ho dubbi che farà un ottimo lavoro nel 2025. Abbiamo seguito la carriera di Leonardo in monoposto per alcuni anni ed è chiaro che si tratta di un talento eccezionale".

Invicta schiera attualmente il campione F3 2023 Gabriel Bortoleto, che ha conquistato il titolo anche con Trident.

Roche ha aggiunto: "Seguendo le orme di Gabriel quest'anno, siamo entusiasti di avere il campione F3 in carica che si unisce alla nostra squadra per il secondo anno consecutivo".