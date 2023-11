F2 | Gabriel Bortoleto debutta con Virtuosi affiancando Maini

Inizia a delinearsi in maniera più chiara la griglia di Formula 2 che, con gli annunci di oggi, vede aggiungersi un altro tassello. Il campione di Formula 3 2023 Gabriel Bortoleto, infatti, è stato promosso in Formula 2 con il team Virtuosi, dove farà coppia con Kush Maini, recentemente annunciato come pilota dell'Accademy Alpine.

Bortoleto ha vinto il titolo di F3 nella sua stagione di debutto in categoria con la Triden, vincendo due volte e mostrando soprattutto una grande costanza per tutto il campionato, il che gli ha permesso di staccare di 45 punti il pupillo della Williams Zak O'Sullivan.

Il brasiliano è stato annunciato come membro del Driver Development Programme della McLaren in ottobre e ora passerà alla F2, tra l'altro in un anno molto importante, perché inizierà il nuovo ciclo tecnico. Indubbiamente, per quanto vi siano dei punti in comune con il precedente progetto, si tratta di un'opportunità per partire quasi da zero, su un livello più equilibrato rispetto a coloro che hanno già gareggiato nella categoria cadetta.

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images Gabriel Bortoleto, McLaren

"Siamo lieti che Gabriel Bortoleto si unisca a noi per la sua stagione di debutto in Formula 2", ha dichiarato il Team Principal Andy Roche.

"La sua costanza durante la sua stagione da esordiente in Formula 3 ha impressionato tutti e gli è valsa la vittoria del campionato, assolutamente meritata. Questo è stato riconosciuto dal mondo della F1 che lo ha fatto diventare un pilota dell'accademia della McLaren".

"Gabriel è venuto a trovarci nella nostra sede di Norfolk e si è tenuto in contatto dopo la sua firma. Ha lasciato una buona impressione a tutti e si è rapidamente integrato nella squadra. Siamo rimasti impressionati dal suo adattamento alla Formula 3 e, come tutti, siamo entusiasti di vedere cosa potrà fare nel 2024, continuando ad affinare e ad arricchire il suo già ammirevole bagaglio di competenze".

Bortoleto ha dichiarato che "il nostro obiettivo sarà quello di puntare alle migliori posizioni per la squadra", aspirando a puntare in alto. "Avremo una nuova vettura nel campionato e la nostra prima sfida sarà quella di adattarci in modo rapido ed efficiente per iniziare l'anno con una nota positiva", ha detto il 19enne.

"Vengo da una stagione di grande crescita personale, culminata con il titolo FIA F3. Spero di continuare questo processo di evoluzione come pilota nel 2024 e di diventare naturalmente un pilota vincente nelle prossime tappe della mia carriera".

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images Kush Maini, Campos Racing

Bortoleto sarà affiancato dal pilota dell'Alpine Academy Maini. Il 23enne pilota indiano arriva dalla Campos dopo una stagione da debuttante che ha fruttato un solo podio a Melbourne e l'11° posto in classifica generale.

"Kush ha avuto una solida stagione di debutto in Formula 2. Ha trovato subito velocità ed è stato in grado di produrre buoni risultati nel 2023. Abbiamo già trascorso molto tempo con Kush da quando ha firmato per la squadra e la sua mentalità e il suo approccio sono in linea con i nostri", ha aggiunto Roche.

"Ha dimostrato dedizione e uno sforzo lavorativo impressionante e non vediamo l'ora di aiutarlo ad aumentare il suo numero di podi in F2 mentre continua a migliorare come pilota", ha spiegato il Team Principal.

Per Maini si tratta di un'opportunità importante: "Hanno un grande pedigree in Formula 2 e, prima ancora, in GP2, e non vedo l'ora di crescere ulteriormente come pilota con la squadra. Farò del mio meglio per aggiungere molti trofei in bacheca".

La Virtuosi ha vinto l'ultima gara della stagione 2023 ad Abu Dhabi domenica scorsa, con Jack Doohan che ha ottenuto il suo terzo successo in quello che è stato anche il suo ultimo appuntamento nella categoria cadetta. La squadra ha invece ottenuto il secondo posto nella classifica a squadre nel 2019, 2020 e 2021.