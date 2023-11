F1 | I timori di Lewis: "RB19 non evoluta da mesi ma ha dominato"

Per Lewis Hamilton, Yas Marina è diventato un luogo che evoca ricordi non certo piacevoli dal 2021 a questa parte. Tre anni fa perse l'ottavo titolo iridato all'ultimo giro, e tutti ricordiamo in che modo. Nel 2022 e nel 2023 ha semplicemente portato a termine due stagioni a dir poco deludenti, le prime della carriera in cui non è riuscito a vincere nemmeno un gran premio di Formula 1.

Per fotografare l'ultimo triennio basterebbero queste parole, ma con la stagione finita è inevitabile che lo sguardo di tutti si focalizzi sulla stagione 2024, che scatterà tra poco meno di 100 giorni.

Anche Lewis Hamilton guarda alla prossima stagione e lo fa con sensazioni contrastanti. C'è il piacere di accantonare un progetto - quello dell'ultimo biennio - che ha dato enormi problemi, tante insoddisfazioni e solo qualche abbaglio di luce. Ma di poco conto. C'è però anche una preoccupazione solida, quella che deriva non tanto dalle prestazioni che la Red Bull ha mostrato nel corso del 2023, quanto quello che può aver fatto negli ultimi mesi in vista del 2024.

Il team di Milton Keynes ha vinto con largo anticipo entrambi i titoli iridati, portando a casa 21 gare sulle 22 disputate. A preoccupare Hamilton è il piano di sviluppi fatto dai rivali sulla RB19. Ormai da agosto la monoposto anglo-austriaca non ha ricevuto aggiornamenti significativi, eppure ha dominato quasi tutte le gare con una regolarità allarmante.

Ciò significa anche che a Milton Keynes hanno impiegato risorse economiche e temporali in vista della prossima stagione e, partendo da una base così solida, Hamilton teme che il dominio di quest'anno possa essere esteso anche ai prossimi 12 mesi.

Photo by: Red Bull Content Pool Lewis Hamilton, Mercedes W14, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

"Le ultime due gare sono andate male, sono state brutte. Settimo a Las Vegas e nono a Yas Marina. La Red Bull ha vinto con 17 secondi di vantaggio e non ha toccato, non ha evoluto la macchina dallo scorso mese di agosto", ha dichiarato il 7 volte iridato alla fine dell'ultimo weekend della stagione 2023.

"Dunque è facile poter supporre da che stato di forma possano partire nella stagione 2024... Io invece sono stato semplicemente lento per tutta la gara".

"Per noi il 2023 non è stato un grande anno in generale. Dunque non c'è tanto da tenere in vista del 2024. Il fatto che io vi sia sopravvissuto... credo sia la cosa migliore".

Hamilton ha poi cercato di spronare la Mercedes, rea di aver creduto anche nel 2023 in un progetto - quello 2022 - fallimentare sin da subito e che invece è stato mantenuto anche grazie al lampo che vide firmare una doppietta al team diretto da Toto Wolff nell'edizione scorsa del Gran Premio del Brasile.

Secondo Lewis. a Brackley hanno un'idea precisa su dove lavorare per cambiare le cose. Sapere dove lavorare e sapere cosa fare, però, sono due cose ben distinte. Ed è per questo che le sue parole sono state molto caute in vista della prossima monoposto e della prossima stagione.

"Il fatto che la Red Bull non abbia sviluppato la RB19 da agosto è sicuramente una preoccupazione. Ma abbiamo imparato molto sulla vettura e ora dipende solo dal team, che sa cosa deve fare. Se ci riusciremo o meno, lo vedremo", ha concluso Hamilton.