Sargeant: "Gap F1-F2 troppo ampio, difficile arrivare preparati"

Per Logan Sargeant il 2023 ha rappresentato la stagione di debutto in Formula 1. Un anno complesso, come spesso accade per i rookie, anche se per l'americano sembra aver dimostrato qualche difficoltà di adattamento in più alle monoposto della massima serie.

Non è un segreto che la Williams abbia accelerato il suo percorso nelle categorie propedeutiche, decidendo di portarlo in Formula 1 solamente dopo un anno passato in Formula 2, dove ha ben figurato ma senza impressionare. Il quarto posto finale in classifica, primo tra i rookie, ha spinto la scuderia britannica ad anticipare i tempi, portandolo così ad affiancare il più esperto Alex Albon.

Parlando durante il finale di stagione, Sargeant aveva ripercorso la sua stagione, evidenziando quali fossero gli aspetti in cui aveva compiuto i maggiori progressi durante il suo primo anno nella massima serie. L'impatto è stato senza dubbio difficile, anche perché ha rivelato di aver fatto grande fatica nel comprendere a fondo come usare il grip garantito dalle vetture, ben superiore a quello a cui era abituato precedentemente in altre categorie.

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images Logan Sargeant, Williams FW45

Per quanto siano più pesanti, la reintroduzione delle auto a effetto suolo ha estremizzato certe prestazioni, in particolare nelle curve veloci, che a inizio anno avvertiva essere un suo punto debole. Un esempio di quanto ciò possa fare la differenza lo si era visto anche con la precedente generazione di vetture nel duello interno tra i due debuttanti in Haas: a inizio campionato Mick Schumacher riusciva ad essere nettamente più competitivo del compagno di squadra perché Nikita Mazepin non era in grado di portare la medesima velocità nei tratti veloci, come nel lungo curvone del primo settore in Spagna. Un aspetto che ha penalizzato anche Sargeant nel confronto con Albon, su cui però il pilota americano ha lavorato durante la stagione evidenziando buoni progressi.

Tuttavia, ci sono anche altri aspetti che hanno rappresentato un distacco netto da tutte le sue precedenti esperienze, come le capacità in frenata delle monoposto in Formula 1, oppure la complessità nell'utilizzo di certe funzioni del volante, che mettono a disposizione numerose regolazioni in tempo reale che possono alternare in maniera significativa il comportamento dell'auto.

Elementi che, chiaramente, non sono così presenti e fondamentali nelle categorie propedeutiche. Il telaio Dallara della F2 2018 sarà ora sostituito da una nuova vettura per il 2024, che porterà la serie di supporto più in linea con le attuali vetture a effetto suolo della F1. Alcuni aspetti rimarranno però invariati, come il peso, dato che anche la nuova generazione avrà ancora una massa minima di 788 kg.

Parlando a Motorsport.com della transizione dalla Formula 2, Sargeant ha sottolineato proprio questo scarto tra le due serie: "[La F2] Mi ha sicuramente aiutato al 100%. Penso che la F2 sia una grande serie con grandi piloti, ma credo che il divario tra le vetture sia probabilmente un po' troppo grande per quello che dovrebbe essere. In F1 ci sono molti più dettagli e molte più cose che contribuiscono alle prestazioni rispetto a salire in macchina e guidare come in F2".

Photo by: Williams Logan Sargeant nel 2022 in Formula 2

"Ci sono così tante cose che si possono fare dal punto di vista della guida che non si possono fare in una vettura di F2. Mi sembra che sia questa la parte che si perde. In F2 basta salire e guidare, mentre in F1 ci sono tante cose che devono combinarsi prima di essere veloci. E questo è sicuramente un aspetto che manca alla F2. E poi sì, le auto, secondo me, non sono abbastanza veloci".

Per quanto chiaramente vi sia una differenza data dalle temperature e dalle caratteristiche delle piste, che possono premiare aspetti differenti delle due monoposto, tendenzialmente tra Formula 1 e Formula 2 vi è circa un divario di almeno dieci secondi. Una situazione chiaramente esasperata anche dal fatto che ora le macchine della massima serie possono contare non solo su un'aerodinamica più raffinata, ma anche su gomme che garantiscono maggior grip. Sono ben lontani i tempi in cui, come nel 2014 all'alba dell'era turbo-ibrida, a Barcellona in qualifica Caterham e Marussia nelle ultime file non riuscirono a battere il tempo del poleman di Formula 2.

Pista Tempo pole F1 (2024) Tempo pole F2 (2024) Bahrain 1:29.708 1:40.903 Arabia Saudita 1:28.265 1:41.326 Australia* 1:16.732 1:45.118 Azerbaiajn 1:40.203 1:52.652 Monaco 1:11.365 1:21.053 Barcellona* 1:12.272 1:23.546 Austria 1:04.391 1:14.643 Gran Bretagna 1:26.720 1:39.832 Ungheria 1:16.609 1:27.676 Belgio* 1:46.168 2:05.736 Olanda 1:10.567 1:21.210 Italia 1:20.294 1:32.328 Abu Dhabi 1:23.445 1:35.567

Nonostante una stagione impegnativa, alla fine Logan Sargeant è riuscito a convincere i vertici della Williams a rinnovargli il contratto per un'altra stagione, in parte per i progressi mostrati durante l'anno, in parte per la mancanza di concrete alternative che non richiedessero un'altra stagione di apprendistato, come sarebbe stato nel caso la scelta si fosse dirottata verso altri debuttanti.

Riflettendo sull'anno, Sargeant ha ammesso che l'aspetto più difficile all'inizio è stato quello di mettere insieme tutti i vari aspetti: "Credo che la sfida più grande sia stata quella di mettere insieme i pezzi ogni singolo fine settimana. In un fine settimana di F1, ci sono così tante variabili e così tante cose operative da mettere a punto. È davvero difficile mettere insieme tutto alla perfezione durante un intero fine settimana. E credo che questa sia la cosa più importante. Ma l'esperienza aiuta a mettere insieme in modo naturale tutto questo. Credo che questo sia l'aspetto che a volte mi ha frenato e che sto ancora cercando di migliorare".