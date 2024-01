F1 | Verstappen: "Come compagno di squadra sceglierei Norris"

Non è un segreto che tra Max Verstappen e Lando Norris ci sia un rapporto di stima ed amicizia, nato in pista e coltivato anche nel mondo delle gare virtuali. In un’intervista rilasciata alla testata tedesca Amus, il campione del mondo ha confermato che in un suo team ideale ci sarebbe l’attuale pilota della McLaren.

Verstappen ha dribblato la domanda quando gli è stato chiesto chi pensa potrebbe essere il suo compagno di squadra più ostico (“Ognuno fa bene cose diverse su macchine diverse”) ma quando gli è stata posta la domanda in merito a quali piloti sceglierebbe se fosse un team principal, è uscito più allo scoperto.

“Se mi fosse permesso, prenderei me stesso e poi Lando – ha confermato Max - è ancora giovane, con una lunga carriera davanti a sé, ed è anche molto, molto veloce. Se invece dovessi escludere me stesso, insieme a Lando prenderei Oscar (Piastri), da rookie è stato molto veloce, ovviamente ha ancora alcune cose da perfezionale come il ritmo di gara, ma da quello che ho visto è un ragazzo molto intelligente e sono certo che vincerà le sue gare”.

In merito al confronto interno con Sergio Perez, Verstappen ha voluto chiarire la sua posizione quando gli è stato chiesto cosa è accaduto a partire dal fine settimana di Miami in poi, weekend in cui Max ha letteralmente preso il volo surclassando il suo compagno di squadra.

“Bisogna considerare lo scenario completo. In Arabia Saudita (gara vinta da Perez) sono partito dalla quindicesima posizione, mentre a Baku la safety car non ha giocato a mio favore. Credo non sia del tutto corretto parlare di ‘equilibrio’ nelle prime quattro gare della stagione, dal mio punto di vista non è andata così, (Perez) era più vicino, ma bisogna tenere conto di tutte le circostanze”.

Max ha poi smentito le supposizioni secondo le quali la Red Bull abbia evolutoto le sue ultime monoposto basandosi sulle esigenze dello stile di guida dell’olandese.

“Tutti gli ingegneri sviluppano la macchina per renderla più veloce – ha ribadito Verstappen – poi ogni pilota la adatta come crede sia meglio per lui, ma parliamo di setup. In merito al mio stile di guida non so dire quale sia, ma posso dire che mi adatto alle esigenze della monoposto, seguendo il percorso che la porta ad essere più veloce. Questa è la chiave per essere un vero pilota di Formula 1, sapersi adattare a ciò che la squadra ti mette a disposizione”.