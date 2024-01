F1 | Aston Martin conferma la data di presentazione della AMR24

E' confermato: Aston Martin Racing presenterà la sua nuova monoposto di Formula 1, quella incaricata a prendere parte alla stagione 2024, il prossimo 12 febbraio.

L'ufficializzazione della data di presentazione è arrivata questa mattina, confermando l'anticipazione data da Motorsport.com nella giornata di ieri.

La AMR24 di Fernando Alonso e Lance Stroll sarà così svelata nella seconda settimana dedicata alle presentazioni di Formula 1. Per la precisione di lunedì, precedendo così la Ferrari, fissata martedì 13 febbraio e la doppia presentazione di San Valentino, che vedrà protagoniste Mercedes e McLaren.

Un antipasto succulento, quello Aston Martin, che sarà chiamato a ripetere quanto di buono visto nella prima metà della stagione 2023 e a migliorare invece la difficoltosa seconda parte, in cui il team è passato dall'essere la seconda forza all'essere la quinta, superata in sequenza da Mercedes, Ferrari e McLaren.

La presentazione della AMR24 di Alonso e Stroll si terrà nella nuova sede della squadra britannica, che ha base sempre a pochi passi dalla pista di Silverstone. L'esordio in pista potrebbe consumarsi poche ore dopo, sempre sul tracciato inglese sfruttando i chilometri messi a disposizione dal regolamento sportivo per il filming day.

Intanto la AMR24 ha già passato i crash test FIA. Una buona notizia che ha permesso alla squadra di confermare il giorno della presentazione.

Il 12 febbraio sarà anche la prima occasione ufficiale in cui sfoggiare il nuovo title sponsor, Aramco, che dal 1 gennaio di quest'anno ha preso il posto di Cognizant. Il nuovo nome del team è diventato Aston Martin Aramco Formula One Team.

Aramco avrà un ruolo importante soprattutto in vista del 2026. Sin da quest'anno collaborerà a stretto contatto con Honda per realizzare oli e benzine per la power unit che equipaggerà le AMR26 a partire dalla stagione 2026 di Formula 1, la prima dopo il cambio regolamentare che vedrà entrare in Formula 1 anche Audi Sport come team e Ford come partner motoristico di Red Bull Racing.