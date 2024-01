F1 | Aston Martin: la AMR24 di Alonso sarà svelata il 12 febbraio

Che il 2023 sia stato solo un antipasto. A Silverstone, ma anche a Oviedo, se lo augurano in tanti. Grazie alla AMR23, Aston Martin ha fatto quel passo tanto atteso, ossia l'avvicinamento ai top team, alla vittoria, alla possibilità di giocarsi il podio con regolarità.

Il sogno è durato metà stagione, per poi sgonfiarsi come un palloncino con il passare dei giorni, ma è evidente che il seme piantato dai vertici del team sia buono.

La AMR23, monoposto che ha permesso al team di cogliere 8 podi con un Fernando Alonso in grande spolvero nonostante la carta d'identità parli di un uomo già oltre la soglia dei 40 anni, è stata presentata lo scorso anno il 13 febbraio, ma quest'anno non sarà così.

Quella data è stata scelta dalla Ferrari per presentare la monoposto che dovrà riportarla a battagliare stabilmente per vittorie e titoli iridati. Aston Martin Racing avrà una data tutta sua, senza doverla condividere con altri team (come invece faranno Sauber e Williams, ma anche Mercedes e McLaren).

Stando a quanto appreso da AMR24 di Fernando Alonso e Lance Stroll perderà il velo che la nasconde il prossimo 12 febbraio, ovvero il giorno prima della Ferrari e 2 giorni prima rispetto a Mercedes e McLaren.

Il 12 febbraio 2024 sarà un lunedì. Questo permette di pensare che Aston Martin presenterà il primo giorno della seconda e ultima settimana dedicata alle cerimonie di presentazione delle monoposto 2024 prima di vedere le vetture in pista sfruttando i chilometri concessi dal regolamento sportivo per il filming day e i tre giorni di test pre-stagionali che saranno effettuati a Sakhir, in Bahrain, sede anche del primo gran premio della stagione.

Non è ancora chiaro se la AMR24 scenderà in pista subito, lo stesso giorno della presentazione, o se invece lo farà qualche ora più tardi sul tracciato di Silverstone, che è a pochi passi dalla sede del team.

Quello che invece è certo, è il nuovo nome del team. Niente più Cognizant. Il title sponsor che ha accompagnato Aston Martin sino al termine della stagione 2023 è stato sostituito da Aramco, azienda produttrice di benzine e lubrificanti che, nel corso dei prossimi anni, lavorerà a stretto contatto con Honda - fornitore di motori di Aston Martin dal 2026 - per realizzare oli e benzine per la nuova unità motrice.

Per questo il team diverrà dal 1 gennaio 2024 Aston Martin Aramco Formula One Team. "Abbiamo già un'importante relazione strategica e il loro sostegno come title partner per i prossimi 5 anni è una chiara dimostrazione della nostra ambizione condivisa", ha dichiarato Lawrence Stroll, proprietario di Aston Martin Racing F1.

"Dal 2022, l'azienda ha svolto un ruolo fondamentale nel percorso di Aston Martin in Formula 1 e il suo contributo diverrà sempre più significativo negli anni a venire".

"Stiamo lavorando insieme su diverse iniziative chiave, tra cui lo sviluppo di carburanti avanzati per il 2026, quando inizieremo la nostra partnership con la power unit Honda", ha concluso il magnate canadese.