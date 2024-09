MotoGP | Liberty conferma l'interesse di Hamilton ad avere un team

Il sette volte campione del mondo di Formula 1, Lewis Hamilton, ha manifestato interesse per l'acquisto di una squadra in MotoGP, secondo quanto dichiarato dal CEO di Liberty Media, Greg Maffei, che ha quindi confermato le indiscrezioni circolate qualche mese fa.

Ad aprile è stato annunciato che Liberty Media avrebbe acquisito l'86% delle azioni di Dorna Sports, la società spagnola che possiede la MotoGP dal 1992.

L'accordo è stato valutato in 4,2 miliardi di dollari, mentre la quota rimanente è rimasta all'attuale dirigenza della MotoGP. In agosto Liberty Media ha poi confermato che avrebbe venduto una quota di 825 milioni di dollari nella Formula 1 per finanziare l'acquisto.

L'acquisizione della MotoGP darà a Liberty Media la possibilità di rivoluzionare uno sport a due ruote come ha fatto con le quattro ruote da quando ha rilevato la Formula 1 nel 2016.

Liberty Media ha supervisionato un periodo di boom per la serie, con un'attrattiva ai massimi storici, aumentando il valore e i flussi di entrate e suscitando grande interesse per l'impresa MotoGP.

"Quando abbiamo annunciato l'acquisizione della MotoGP, per fare un ottimo esempio, ci hanno chiamato immediatamente per dirci 'Voglio comprare una squadra', anche persone come Lewis Hamilton", ha detto Maffei alla Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference.

"Perché hanno visto quello che è successo in Formula 1 e vogliono seguirlo. Abbiamo avuto grandi distributori che ci hanno chiamato per dirci: 'Vogliamo partecipare'. Purtroppo ho dovuto dire loro che non possiamo parlarne finché non avremo l'approvazione dell'UE, ma che ci piacerebbe parlarne una volta ottenuta".

"Penso che a livello di campionato ci sia l'opportunità di sfruttare i cambiamenti che si possono fare. Se si parla delle squadre, in generale, le squadre non hanno un buon flusso di cassa. Non è assolutamente vero. Le squadre della NFL hanno un buon flusso di cassa, ma in generale si tratta di multipli molto grandi del flusso di cassa, e noi siamo ancora troppo tradizionalisti nel volere quel flusso di cassa".

"Inoltre, la capacità di cambiare le dinamiche, di preparare il terreno e di fare ciò che si vuole è di gran lunga migliore, più facile e più gestibile. Ci vuole ancora tempo, ma si può fare a livello di campionato. In un certo senso, è molto difficile a livello di squadra".

Race start Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Essere i proprietari della Formula 1 a livello di campionato ha certamente dato a Liberty Media l'opportunità di istigare il cambiamento e aprire l'orizzonte ad una nuova base di fan, in particolare negli Stati Uniti.

Ora sperano di fare la stessa magia con la MotoGP, con Maffei pronto a mettere in atto piani simili.

"Penso che la MotoGP sia, per cominciare, un prodotto incredibilmente eccitante. Non so se molti di voi hanno visto le gare, ma vedere persone che guidano moto a 300 chilometri all'ora, a quindici centimetri l'una dall'altra, è pazzesco, e i sorpassi sono incredibilmente impressionanti", ha detto.

"Purtroppo è un'attività troppo poco conosciuta negli Stati Uniti e nel resto del mondo. C'è interesse in Asia e in altri luoghi, ma il vero cuore di questo sport è stato la Spagna e l'Italia e, in parte, la Francia".

"Penso che ci sia l'opportunità per espandersi... Abbiamo visto cosa siamo stati in grado di fare con la Formula 1 raccontando le storie, umanizzandole, rendendo la storia più ampia rispetto alla macchina, alla tecnologia, ma anche a ciò che i piloti facevano, a ciò che accadeva dietro le quinte, raccontando queste storie, assicurandoci che il mondo comprendesse l'ampiezza di ciò che stava accadendo".

"Ma abbiamo anche fatto molto per migliorare le cose, come migliorare ciò che si vede in televisione, far capire meglio la storia ai nostri fan. Sono tutte cose che possono essere aiutate qui".

Sotto la guida di Liberty Media, il numero di gare di Formula 1 negli Stati Uniti è passato dal solo Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin ad avere in calendario anche il Gran Premio di Miami e il Gran Premio di Las Vegas, e Maffei prevede una crescita analoga per la MotoGP.

"Penso che, francamente, dobbiamo crescere negli Stati Uniti - hanno una gara ad Austin per la quale ricevono entrate relativamente modeste dalla TV e cose simili", ha aggiunto.

"Penso che ci sia l'opportunità per migliorare la situazione. Forse c'è la possibilità di organizzare una seconda gara negli Stati Uniti. Tutti questi aspetti, a mio avviso, sono interessanti in quanto ci sono familiari nella Formula 1 e spero che si possano replicare qui".