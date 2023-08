Leclerc spera che la F1 trovi un equilibrio migliore tra peso e downforce

Il peso spropositato delle attuali vetture di F1 è diventato sempre più impopolare tra i piloti e i team, con il peso minimo di quest'anno di 798 kg, ben 200 kg in più rispetto alle vetture di 15 anni fa.

È uno degli aspetti chiave che il presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, vuole affrontare con il prossimo ciclo di regolamenti del 2026, anche se la maggior parte dei team ritiene che la F1 farebbe bene a mantenere il peso delle vetture ad un livello simile, dopo la proposta di dividere al 50/50 l'energia elettrica e quella dei motori V6, che richiederà batterie più pesanti.

Charles Leclerc si è unito ai suoi colleghi nell'auspicare che il peso delle vetture possa essere ridotto, ma spera anche che i livelli di downforce "molto impressionanti" dell'era 2023 possano essere mantenuti.

Sono arrivato in Formula 1 nel 2018 e le macchine erano già piuttosto pesanti. Non ho mai avuto la possibilità di guidare una monoposto del 2008/2009, ma lo scorso anno mi è capitata la chance di girare ad Abu Dhabi la Ferrari F2004, e per quanto sia sceso in pista con 50 kg di carburante, la differenza rispetto alle vetture di oggi l’ho sentita parecchio".

"Non mi piacciono le macchine pesanti perché sono meno agili e nelle curve a bassa velocità questo aspetto emerge molto", ha detto Leclerc in un'intervista esclusiva rilasciata a Motorsport.com.

"Ma allo stesso tempo le sensazioni che abbiamo oggi nelle curve che si percorrono a velocità medie-alte è incredibile, abbiamo un carico aerodinamico impensabile rispetto a 12 o 13 anni fa. È una questione di equilibrio, ma sono certo di non voler aumentare ulteriormente il peso che abbiamo ora".

Mick Schumacher driver the Ferrari F2004 that Leclerc experienced in Abu Dhabi Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Leclerc trova le attuali vetture ad effetto suolo "più imprevedibili" da guidare, ma pensa che i team continueranno a trovare miglioramenti man mano che i regolamenti diventeranno più maturi.

"Negli ultimi 10-15 anni fino al 2021 le macchine si sono comportate più o meno allo stesso modo, mentre dalla scorsa stagione abbiamo a che fare con una filosofia molto diversa che le squadre stanno ancora scoprendo".

"Ci sono ancora ampi margini di miglioramento, queste monoposto rispetto alle precedenti sono molto più sensibili a tutte le modifiche, è facile passare da un bilanciamento buono ad uno pessimo con un piccolo cambiamento, ed è per questo che stiamo vedendo spesso delle oscillazioni imprevedibili".

Parlando con il sito gemello di Motorsport.com, Motorsport-Total.com, il presidente della FIA, Ben Sulayem, ha detto che il desiderio di vetture più leggere è condiviso dalla FIA e dalla F1.

"Stiamo valutando questo aspetto. È fattibile e sarebbe meglio per tutte le parti coinvolte", ha detto. "Si arriva al punto principale per cui stiamo facendo questo, che in realtà è quello di assicurarci di raggiungere ciò che abbiamo promesso, ovvero una riduzione dell'80% delle emissioni".

"Forse siamo un po' troppo ottimisti. Diciamo che il nostro obiettivo è un miglioramento dell'80%, che deriva da un'auto più leggera, dall'ICE, dalla batteria, dall'aerodinamica, da meno carburante".

"Tutti questi elementi insieme fanno la differenza. Se si esclude uno di essi dall'equazione, non riusciremo a raggiungere il nostro obiettivo".