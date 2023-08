F1 | Leclerc: "Tensione con Sainz? Tutti discorsi sproporzionati!"

n questa stagione i due piloti della Ferrari non si sono sempre trovati d'accordo e in diverse occasioni i messaggi radio hanno evidenziato disaccordi sul loro approccio.

In Australia, Leclerc si è detto insoddisfatto di non aver ricevuto il traino che si aspettava da Sainz in qualifica.

Nel GP d'Austria, Sainz è intervenuto via radio all'inizio della gara per chiedere alla Ferrari la posizione di Leclerc, ma la sua richiesta è stata respinta.

Poi, al GP di Gran Bretagna, entrambi i piloti si sono scambiati commenti ironici in qualifica dopo una lotta per la posizione in pista.

Leclerc ha detto: "Bravo Carlos, bravo, bel sorpasso all'ultima curva..." dopo che Sainz lo ha superato, nonostante il pilota monegasco avesse priorità di posizione nella sessione.

Sainz ha poi dichiarato: "È un po' ingiusto quello che mi state chiedendo di fare. Sacrificare la temperatura dei miei pneumatici. Ma comunque, non importa. Inoltre, io sono P4, lui è P3, io sono più a rischio".

Questi momenti hanno alimentato le teorie secondo cui Leclerc e Sainz hanno una rivalità molto più intensa di quanto ammesso dalla squadra.

Leclerc ha però smentito questa ipotesi, affermando che la gente sta fraintendendo la situazione se pensa che ci siano problemi interni alla Ferrari.

"Sono abbastanza attivo sui social media, ho sentito e ho letto quanto è stato detto, e credo che sia stato tutto un po' sproporzionato rispetto alla realtà delle cose", ha detto Leclerc in un'intervista esclusiva concessa a Motorsport.com.

"Con Carlos ho un ottimo rapporto, fuori dalla macchina sappiamo lavorare insieme, e posso dire che andiamo d'accordo anche perché condividiamo diversi interessi".

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Ferrari

"Allo stesso tempo tra di noi c’è anche molta competitività, d’altronde siamo in Formula 1, personalmente amo lo sport perché c'è agonismo ed è fantastico che sia così".

Leclerc ritiene che le persone non debbano leggere troppo nei messaggi radio, perché spesso sono stati fatti nella foga della competizione, quando l'adrenalina è alta.

"Ciò che in qualche occasione si è sentito via-radio è qualcosa che fa parte dell’essere competitivi, ed entrambi lo siamo, vogliamo ottenere il miglior risultato possibile in assoluto e trovo tutto questo normale".

"Poi, siamo entrambi piloti della Ferrari, e sappiamo di essere sotto i riflettori probabilmente più spesso di altri, ma va bene così. Ciò che conta è che all'interno del team abbiamo un buon rapporto e lavoriamo per gli stessi obiettivi".