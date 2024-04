F1 | Zhou svela il suo casco speciale per il GP di Cina

Il Gran Premio di Cina torna a far parte del calendario di Formula 1 e a essere disputato proprio quest'anno, fissato per il prossimo fine settimana a Shanghai ospitando per altro il primo dei sei format Sprint previsti per la stagione 2024.

GuanYu Zhou, finalmente, potrà disputare la gara di casa e lo farà da pilota di Formula 1, con il team Sauber. Per celebrare questo evento, il pilota cinese ha deciso di far realizzare un casco speciale, celebrativo, per la gara di casa.

Zhou lo ha svelato questa mattina sulle proprie pagine dei principali social network. Un'idea nata per mettere al centro dell'attenzione il reticolato di Shanghai, pista che ospiterà la gara.

Il colore base dell'elmetto è bianco, con il reticolato della città che si dirama per tutto il casco grazie a diversi colori quali giallo, verde, azzurro, rosso, blu.

Zhou Guanyu, Stake F1 Team Kick Sauber, casco per il GP di Cina Foto di: Zhou Guanyu

Nel reticolato è possibile vedere alcune costruzioni tipiche di Shanghai, quali ponti, grattacieli, treni sulla ferrovia, ma anche altre che caratterizzano da sempre la Cina come un tempio colorato di rosso sul lato sinistro e un gruppo di panda sul lato opposto.

Molto bella la parte posteriore, in cui campeggia una foto di Zhou quando era bambino e si era recato al Gran Premio di Cina di Formula 1 con in mano una bandiera della Renault (e Fernando Alonso raffigurato al volante della sua monoposto). Appena sotto il disegno del tracciato di Shanghai.

Zhou, sino a ora a secco di punti nelle prime 4 uscite del Mondiale 2024, andrà alla caccia della prima Top 10 davanti al suo pubblico, regalando il primo sorriso a Sauber. Anche il team elvetico, così come il suo pilota, non ha ancora preso punti: infatti anche Valtteri Bottas non ha ancora centrato un arrivo tra i primi dieci in questa stagione.