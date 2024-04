F1 | Aston Martin rompe il mercato: Alonso ha rinnovato!

"I'm here to stay". Sono qui per rimanere. Aston Martin e Fernando Alonso hanno annunciato così il rinnovo dell'accordo che li unirà ancora per gli anni a venire. Lo spagnolo andrà così alla caccia della vittoria numero 33 che insegue ormai da oltre 11 anni.

Un comunicato scarno, quasi un sussurro, ma che ha il potere di pesare come un macigno nel mercato piloti in vista delle prossime stagioni con la seconda casella che va a completarsi dopo il passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari dal 2025 al posto di Carlos Sainz.

In un mercato aperto ben prima di quanto atteso con l'annuncio della Ferrari, Alonso - afferrato il concetto di non avere possibilità di passare né in Mercedes, né in Red Bull per le prossime stagioni - ha deciso di giocare d'anticipo per bruciare la concorrenza, assicurandosi il sedile Aston Martin per almeno altri 2 anni.

Mike Krack, Team Principal di Aston Martin Aramco, ha dichiarato: "Assicurare il futuro a lungo termine di Fernando con Aston Martin Aramco è una notizia fantastica. Abbiamo costruito un forte rapporto di collaborazione negli ultimi 18 mesi e condividiamo la stessa determinazione per il successo di questo progetto".

"Abbiamo avuto un dialogo costante negli ultimi mesi e Fernando è stato fedele alla sua parola: quando ha deciso di continuare a correre, ha parlato prima con noi. Fernando ha dimostrato di credere in noi e noi crediamo in lui.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

"Fernando ha fame di successo, guida meglio che mai, è più in forma che mai e si dedica completamente a rendere Aston Martin Aramco una forza competitiva".

"Questo accordo pluriennale con Fernando ci porta fino al 2026, quando inizieremo la nostra partnership con Honda per la power unit di serie. Non vediamo l'ora di creare altri incredibili ricordi e di raggiungere altri successi insieme".

Questa mossa da parte di Aston Martin ha una valenza importante anche per il futuro di altri piloti, a partire da Carlos Sainz, che vede così diminuire i sedili a disposizione per la prossima stagione dopo aver saputo di essere stato appiedato dal Cavallino Rampante dal 2025.

Rimangono così disponibili 2 sedili di spicco: quello in Mercedes che lascerà libero Hamilton e quello che potrebbe rimanere libero in Red Bull qualora il team di Milton Keynes decidesse di non rinnovare il contratto a Sergio Perez.

Per Alonso, invece, la certezza di proseguire almeno altri due anni in Formula 1 con un team ambizioso. Inoltre, avendo firmato un contratto pluriennale, Alonso finirà per tornare a lavorare con la Honda. La Casa giapponese diverrà partner di Aston Martin dal 2026 quando fornirà le power unit. I tempi del celebre team radio "GP2 engine" passato alla storia sono passati, perché i vertici di Honda non sono più gli stessi di allora. Ma quelle parole, volente o nolente, riecheggiano ancora nell'aria...