F1 | Williams: "FW46 migliorata, ma Suzuka sarà un vero test"

Dopo un lungo periodo di difficoltà, in particolare a livello finanziario, Williams sta lentamente provando a rivedere la luce alla fine del tunnel grazie all’arrivo di una nuova proprietà e forti investimenti. L’arrivo di Dorilton Capital ha infatti permesso di iniettare nuovi fondi nelle casse della scuderia con cui andare a rafforzare non solo il personale, ma anche le strutture.

Non è un mistero che la squadra di Grove dovesse fare i conti anche con delle attrezzature superate da tempo, tanto che in alcune aree aveva accumulato anche oltre una decina d’anni di ritardo dai rivali più diretti, non solo dai top team. Uno declino conseguenza proprio degli scarsi investimenti adoperati prima dell’ingresso nel gruppo della società privata, che ha permesso di sbloccare fondi.

Il team principal James Vowles e il direttore tecnico Pat Fry hanno entrambi chiarito che la squadra è in ritardo rispetto ai rivali, citando l’esempio del terzo telaio mancante della FW46. La mancanza di una scocca di riserva che ha portato alla mancata partenza di Logan Sargeant al GP d'Australia è stato un chiaro segnale di come la squadra debba migliorare.

Alex Albon, Williams FW46 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

Al di là dell’aspetto economico, quest’anno la Williams ha fatto dei passi in avanti in termini di velocità, non tanto dal punto di vista delle prestazioni assoluti, bensì sul fatto che la vettura di adatti meglio a più circuiti. Lo scorso anno la FW45 aveva ottimi picchi su piste molto specifiche, mentre per quest’anno la speranza era quella di rendere la monoposto più competitiva su tutte le tipologie di tracciato.

Per quanto si tratti di un progetto nuovo, dietro le quinte il team crede di essere riuscito a fare i passi in avanti sperati: “L’obiettivo che ci eravamo prefissati era rendere la vettura un po' più versatile e anche più facile da guidare. Credo che ci siamo riusciti. E ci sono stati alcuni segnali positivi. Penso che siamo migliorati di un bel po'. Dobbiamo ancora andare in molti altri circuiti per confermarlo, ma credo che siamo sulla strada giusta e che i miglioramenti ci siano”, ha spiegato Robson, direttore delle performance del veicolo in Williams

Suzuka dovrebbe rappresentare il primo vero test per la FW46, ma anche per molte altre monoposto. Il Bahrain è un tracciato quasi atipico, con tanti rettilinei, un asfalto abrasivo e zone di trazione aggressive, mentre Arabia Saudita e Australia sono due cittadini con un manto stradale quasi all’opposto. Suzuka, invece, è una pista molto impegnativa dal punto di vista aerodinamico e ci sono alcuni punti in cui la Williams vuole comprendere quanto siano importanti i miglioramenti apportati in inverno.

La Williams FW45 in Giappone lo scorso anno con la livrea Gulf Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

“Penso che il tornantino di Suzuka sia una curva interessante [dopo le due Degner]. E ovviamente la stessa sequenza veloce del primo settore sarà piuttosto impegnative. Quindi penso che sarà un buon modo per verificare che, apportando i miglioramenti che abbiamo fatto, non abbiamo anche compromesso eccessivamente i cambi di direzione ad alta velocità in cui la macchina era abbastanza buona l'anno scorso”, ha aggiunto l’ingegnere. Infatti, nonostante una certa mancanza di carico, lo scorso anno la FW45 non aveva mal figurato nel primo settore, tanto che si aspettava di andare bene su questa pista. Tuttavia, nel 2023 le alte temperature delle gomme influirono negativamente sulle prestazioni dopo un primo venerdì incoraggiante, facendola scivolare in classifica.

Oltre all’attività in pista, c’è anche quella in fabbrica, che nell’ultima settimana ha visto attività frenetiche per provare a riparare il telaio danneggiato da Albon in Australia. Tuttavia, Robson ha spiegato come cambiare la squadra e allo stesso tempo gestire un programma di attività in pista sia una sfida enorme, anche perché non si tratta solo di puntellare alcuni aspetti specifici, ma la rivoluzione interna sta toccando numerosi elementi. Il semplice passaggio dal sistema Excel a un nuovo apparato digitale per gestire tutti i pezzi delle vetture adoperato nell’ultimo anno si sta rivelando complesso, anche perché sono state necessarie nuove figure per integrare quelle precedenti.

"C'è ancora molto da fare. È un po' come cercare di riparare una foratura sulla bicicletta e allo stesso tempo provare a guidarla. È molto difficile prendere un po' di tempo dal programma che è legato a quello dell’attività in pista e dare a tutti la possibilità di adottare nuovi metodi di lavoro".

Dave Robson, Head of Vehicle Performance, Williams Racing, in the Team Principals Press Conference Foto di: Motorsport Images

"Non è facile, ma è un processo in corso. C'è molto da fare. Questo è chiaro. È stato fatto molto. In generale si tratta di migliorare gli strumenti e il software. E poi far capire a tutti cosa ci permette di fare e come massimizzare questi strumenti per portare avanti l'intero programma".

Robson ha ammesso che sia Fry che Vowles avevano ragione sulle mancanze della squadra prima del loro arrivo; tuttavia, l’ingegnere ha suggerito che anche altri team potrebbero avere problemi meno evidenti. "Penso che sappiamo da tempo che il modo in cui abbiamo lavorato non è sempre stato efficiente. Ma questo nuovo processo prevede il supporto anche da parte di tutti i membri della squadra. Sarà affascinante sapere a che punto sono le altre squadre. Sono sicuro che i migliori team sono molto diversi in termini di approccio di lavoro. Non so se tutti lo siano.

"In un certo senso, se ci si sofferma sulla domanda, credo che la grande differenza sia l'onestà di Pat e James nell'affrontare l'intera questione, forse più dei problemi stessi. Detto questo, i problemi ci sono e vanno risolti, e noi lo stavamo facendo. Ma sì, lo sapevamo da tempo. Ma è sempre molto difficile investire in questi processi quando si ha difficoltà a investire nella macchina. Ovviamente si tratta di qualche anno fa. Ora sappiamo di avere le risorse per farlo. Quindi speriamo di poter passare rapidamente da dove siamo a dove vorremmo arrivare in termini di competitività".