F1 | Ferrari a Suzuka per confermarsi seconda forza dopo Red Bull

La Ferrari va a Suzuka consapevole che il GP del Giappone sarà teorico terreno di caccia della Red Bull. La squadra di Milton Keynes, sul tracciato di casa della Honda, cercherà di reagire alla doppietta della Scuderia in Australia cercando di cancellare il ritiro di Max Verstappen all’Albert Park.

Come aveva avuto modo di spiegare Fred Vasseur al TG1, sulla rossa non si vedranno novità tecniche importanti in attesa del pacchetto di aggiornamenti che i tecnici diretti da Enrico Cardile porteranno a Imola, per la prima gara europea nel calendario. C’era stato il tentativo di anticipare nell’appuntamento nipponico alcuni elementi del fondo, ma la necessità di disporre di almeno due esemplari più una scorta ha consigliato lo staff del Cavallino a non anticipare i tempi, confidando nell’idea che ci sia ancora modo di comprendere a fondo le caratteristiche della SF-24.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 in battaglia con Lewis Hamilton, Mercedes W15 Foto di: Steve Etherington / Motorsport Images

La Ferrari, quindi, cercherà di confermarsi seconda forza del campionato, provando a tenere a distanza McLaren, Mercedes e Aston Martin. In particolare la vettura di Woking è temuta a Suzuka perché potrebbe essere competitiva nello snake e nei lunghi curvoni di appoggio che fanno il tracciato nipponico uno dei più amati dai piloti dopo Spa-Francorchamps.

Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno tratto indicazioni positive dalla preparazione del quarto appuntamento iridato: la speranza è quella di limitare il gap dalle Red Bull e magari riuscire a mettere una rossa in prima fila, accanto alla solita RB20 di Max Verstappen, ma le previsioni sulla carta sono certo meno ottimistiche di quanto non fosse prima dell’Australia.

Carlos Sainz, Ferrari Foto di: Ferrari

Il successo in Oceania ha dato una grande motivazione all’interno dello staff del Cavallino: nella Gestione Sportiva c’è la consapevolezza di non disporre al momento della migliore macchina del lotto (si aspettano con curiosità le modifiche programmate per il GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna), ma c’è la speranza di confermare una limitata usura delle gomme su un impianto molto selettivo per gli pneumatici (la Pirelli ha scelto le tre mescole più dure).

Le previsioni meteo parlano di cielo nuvoloso e temperature basse (6 gradi di minima e 19 di massima) per cui la difficoltà sarà mandare nella giusta finestra di funzionamento gli pneumatici.

Suzuka è un tracciato che richiede un carico medio, per cui si dovrebbe sposare bene l’ala posteriore che si è vista nei primi tre appuntamenti.