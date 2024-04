F1 | Verstappen sul motore Red Bull 2026: "Niente panico"

Il 2026, anno in cui cambierà il regolamento tecnico della Formula 1, per certi versi è ancora lontano. Eppure, passo dopo passo, sembra sempre più vicino e per Red Bull sarà l'esordio come motorista.

Le power unit 2026 non prevedranno l'utilizzo della costosa MGU-H, ma avranno ulteriore energia elettrica grazie alla MGU-K, che rimarrà e dovrà garantire un surplus di supporto per il motore termico.

Sebbene Red Bull sia il punto di riferimento attuale della Formula 1 dal punto di vista tecnico, ben altra cosa è lavorare sui motori, per di più realizzandolo per la prima volta da zero, sebbene in collaborazione - ma si tratta di una partnership commerciale, più che tecnica - con Ford.

Max Verstappen, che andrà alla caccia quest'anno del quarto titolo iridato della carriera, si è detto non preoccupato del fatto che il team di Milton Keynes debba affrontare una sfida di tale portata.

"Non c'è bisogno di farsi prendere dal panico. Voglio dire, se devo speculare su tutto... Potrei preoccuparmi di essere ancora vivo domani, no?. Quindi non mi preoccupo troppo di questo".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

"Naturalmente sono in stretto contatto con Horner e con le persone che lavorano al motore 2026. Stanno tutte lavorando al massimo, quindi non c'è bisogno di farsi prendere dal panico. non siamo ancora nel 2026".

Verstappen ha ammesso che la divisione Powertrains di Red Bull sta affrontando un compito molto grande, perché dovrà vedersela con Case che da decenni realizzano motori di Formula 1 come Ferrari, Mercedes, Renault, Honda e, a questi, si aggiungerà anche Audi.

"Sappiamo che è un compito molto grande, non lo prendiamo alla leggera. E naturalmente, con così tanti costruttori di motori affermati, non pensiamo che sarà facile batterli.

"Abbiamo però molte persone valide che lavorano al progetto e siamo molto entusiasti. Il tempo ci dirà, ovviamente, come andrà e quali saranno i risultati", ha concluso l'olandese.