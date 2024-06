F1 | Verstappen in pole: "RB20 subito bilanciata, buon segnale"

C’è sempre un nome davanti a tutti, quello di Max Verstappen. Anche le qualifiche che decidono l’ordine della griglia della sprint race di domani mattina vedono l’olandese imporsi davanti al duo più temibile, quello McLaren, che ha conquistato un secondo e un terzo posto rispettivamente con Lando Norris e Oscar Piastri.

In una sessione di qualifica piuttosto strana, dove i piloti sono scesi in pista per la prima volta in SQ3 con soli tre minuti prima della bandiera a scacchi, a quel punto è diventato fondamentale non solo fare un buon giro, ma mettere anche insieme tutti gli elementi nell’unico tentativo a disposizione prima della fine delle qualifiche.

Un errore o un problema avrebbe potuto avere un peso specifico importante, come ben sa Charles Leclerc, domani costretto a prendere il via dalla decima posizione dopo che un guasto tecnico in pit lane lo ha costretto a dover rinunciare al run decisivo.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

In breve, oggi era fondamentale riuscire a trovare tutto al primo colpo: setup, tempo e giro quanto più pulito possibile e, ancora una volta, su quella combinazione c’è il nome di Max Verstappen accanto a quello della Red Bull, davanti a quello che si può definire una sorta di pubblico di casa per la scuderia. Come raccontato nelle interviste, infatti, il weekend è iniziato in maniera positiva non solo perché Max è riuscito a centrare la pole position per la sprint race, ma anche perché sente di aver trovato in tempi brevi un buon bilanciamento con la vettura, il che gli ha permesso di poter lavorare sin dal principio sui dettagli invece di dover stravolgere l’assetto.

“È bello essere primi qui, davanti a quelli che praticamente sono i miei tifosi di casa, nel mio Gran Premio di casa. Finora è stata una bella giornata”, ha raccontato Verstappen durante le interviste.

“È stato davvero bello guidare la macchina. Penso che la vettura sia stata subito ben bilanciata. Poi, ovviamente, si fanno delle piccole regolazioni in vista delle qualifiche e tutto ha funzionato molto bene. Quindi, sì, un buon inizio di weekend. Naturalmente ci sono ancora molte cose da fare, ma sono soddisfatto di quanto fatto oggi”, ha aggiunto l’olandese.

Accanto a Verstappen in prima fila ci sarà colui che è stato il rivale più temibile negli ultimi appuntamenti, ovvero Lando Norris. Fondamentale in una gara così breve sarà soprattutto la partenza, in modo da rimanere davanti e mantenere i rivali nell’aria sporca, soprattutto nell’ultimo settore, quello che si è rivelato un punto di forza per Red Bull fino ad ora: “Lo scopriremo domani come andrà con Norris. Non sono troppo stressato per questo. Mi godrò la serata. Ci riproverò domani”.