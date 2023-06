F1 | Verstappen: "Fantastico festeggiare le 100 vittorie del team"

Una vittoria mai realmente messa in discussione. Dopo aver preso il via dalla pole conquistata al sabato, Max Verstappen ha completato il lavoro conquistando la sesta vittoria stagionale su otto appuntamenti, portando il suo vantaggio nella classifica iridata a quasi 70 punti.

L’olandese ha gestito egregiamente la corsa estendendo il gap su Lewis Hamilton, in quel momento in seconda posizione, a quasi quattro secondi e mezzo, quantomeno prima che un contatto con le barriere da parte di George Russell all’uscita di curva otto non spingesse il direttore di gara a far entrare la Safety Car ricompattando il gruppo.

Nella seconda parte della corsa, Verstappen ha ricostruito il vantaggio girando stabilmente sotto il minuto e sedici, in una fase dove invece Fernando Alonso stava faticando nella gestione dei freni con il lift and coast. Una gara sostanzialmente in solitaria, poi conclusa con circa una decina di secondi di vantaggio proprio sullo spagnolo dell’Aston Martin, anche se è mancato il punto aggiuntivo per il giro veloce, ottenuto dal compagno di casacca sul finale sfruttando una gomma soft nuova.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Il due volte campione del mondo della Red Bull ha sottolineato le difficoltà nel far funzionare le coperture nella giusta finestra di funzionamento, anche perché la temperatura della pista era più bassa degli scorsi giorni. “Ovviamente sono molto felice in questo momento. Non è stata una gara particolarmente semplice, perché gli pneumatici non riuscivano ad entrare nella finestra [di funzionamento]. Oggi faceva molto freddo rispetto a venerdì e scivolavamo un po'. Ma sì, ce l'abbiamo fatta. Oggi abbiamo vinto il centesimo Gran Premio per la squadra. È incredibile”.

Pur con un distacco contenuto, in realtà da parte degli avversari non c’è stata grandissima pressione, tanto che il pilota di Hasselt ha potuto gestire con relativa serenità: “Innanzitutto, mi aspettavo più o meno quello che è successo oggi. Ma, come ho detto, era davvero difficile trovare grip e mantenere la temperatura degli pneumatici, perché il grip scompariva molto rapidamente. Ecco perché forse il distacco non era così grande. Ma sì, abbiamo avuto qualche Safety Car qua e là. Nel complesso abbiamo vinto, questa è la cosa più importante”.

Grazie al successo odierno, infatti, Verstappen ha regalato la vittoria numero cento alla Red Bull, entrando in quella speciale lista di poche squadre che possono vantarsi di aver raggiunto tale traguardo: “È incredibile. Non mi sarei mai aspettato di arrivare a questi livelli, quindi continuiamo a divertirci e a lavorare sodo. Ma anche oggi è stata una giornata fantastica”, ha aggiunto Verstappen, che oggi ha raggiunto anche quota 41 vittorie in carriera eguagliando Ayrton Senna.