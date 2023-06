F1 | Ferrari: dopo gli errori c'è l'esame di maturità della SF-23

Leclerc è alla sua quinta stagione a Maranello, un lungo periodo nel quale ha vissuto due periodi (brevi) di grande esaltazione, l’avvio del mondiale 2022 e il fine estate del 2019. Per il resto Charles ha vissuto finora un sogno rosso opaco, un lungo lasso di tempo nel quale ha dovuto spesso ingoiare bocconi amari sfoggiando sorrisi di circostanza.

Ieri a Montreal Leclerc è andato a limitatore nella mezz’ora trascorsa tra la fine della sessione Q2 (che lo ha visto escluso dalla top-10) e le interviste a caldo che si rilasciano al tv-pen, il ‘recinto’ dove si assiepano le televisioni al seguito della Formula 1.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

“Ho chiesto le slick durante il giro di uscita – ha commentato a caldo Charles – la pista era chiaramente da slick. Alex (Albon) è uscito subito con le gomme da asciutto ed era chiaramente la scelta corretta, ma per qualche ragione la squadra ha deciso diversamente. Penso che ci siamo resi la vita difficile, avevo un'opinione chiara ma abbiamo deciso di fare qualcos'altro. Sono frustrato”.

C’è chi ha elogiato un Leclerc inedito, senza peli sulla lingua, ma l’analisi a freddo ha disegnato uno scenario più complesso, e, tornato davanti ai microfoni, Charles ha corretto il tiro, in linea con la celebre frase del difensore Luigi Garzya: “Sono pienamente d'accordo a metà col mister”. Punto e a capo.

Oggi si ripartirà con una posizione infelice sulla griglia di partenza e una buona prospettiva emersa nei long-run di venerdì. Le due SF-23 hanno confermato un passo veloce e costante con gomma media, ed infatti la scelta degli pneumatici fatta dagli ingegneri della Scuderia è in quella direzione.

Ferrari e Mercedes hanno conservato due set di medie ed un solo set di hard nuove (decidendo di restituire il set di ‘bianche’ con cui avevano completato pochi giri venerdì) mentre la Red Bull ha a disposizione due treni nuovi di entrambe le mescole.

Ferrari SF-23: il volante di Carlos Sainz Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Secondo la Pirelli la strategia più veloce dovrebbe essere a due soste, ma come abbiamo visto spesso, le squadre proveranno a gestire la corsa con un solo pit-stop. “Le nostre simulazioni indicano come opzione migliore il via con le medie per poi passare ad due set di hard”, ha commentato Mario Isola, opzione che però Mercedes e Ferrari hanno escluso, valutando (in caso di gara con due pit-stop) l’utilizzo di due set di medie.

“Da quello che abbiamo visto venerdì nelle prove libere, e analizzati i valori in campo, sono fiducioso che, in gara, possiamo risalire la classifica e portare a casa un buon risultato”, ha commentato Frederic Vasseur, che, come tutto il box rosso, crede nella possibilità di rimontare.

Per Sainz e Leclerc, che scatteranno rispettivamente dalla decima ed undicesima posizione, l’avversario più ostico potrebbe essere Esteban Ocon, che scatterà dalla sesta piazza. L’Alpine ha una buona velocità di punta e il francese (insieme a George Russell) è considerato il pilota più difficile da superare, ma per puntare a qualcosa di importante sarà determinante farsi largo nei primi giri. Sarà, e non potrebbe essere altrimenti visti gli esiti delle qualifiche, una gara in salita.