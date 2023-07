F1 | Verstappen: c'è un alieno che mostra sprazzi di umanità

Quando al termine delle qualifiche gli è stato chiesto di giustificare gli oltre otto decimi di margine su Charles Leclerc (il più vicino degli avversari), Max Verstappen è sembrato quasi imbarazzato. “So di avere una grande monoposto, e poi se la sessione fosse stata completamente asciutta i distacchi sarebbero stati molto più contenuti”. Poco prima si era scusato via-radio con il suo ingegnere Gianpiero Lambiase per aver alzato un po' i toni tra la Q2 e la Q3, al termine di una sessione che aveva visto Max solo decimo e al limite di una clamorosa esclusione.

Questo Verstappen fa paura, perché anche le ultime piccolissime speranze di veder una piccola crepa in un meccanismo perfetto, svaniscono davanti ad un ragazzo che ha messo da parte le bizze di un tempo per far posto ad un professionista a tutto tondo.

Leclerc, Scuderia Ferrari, il poleman Verstappen, Red Bull, e Perez, Red Bull dopo le qualifiche di Spa Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Una crescita che non è andata a scapito di un talento straordinario, capace di emergere in modo prepotente quando lo scenario si sposta un po' fuori dall’ordinario. È vero, la RB19 è una monoposto stellare, e questo è ormai certificato ed archiviato ancor prima della pausa estiva, ma è nelle sue mani che diventa ciò che è.

Oggi nelle qualifiche di Spa bisognava mettere tutto insieme nel momento in cui contava, ovvero l’ultimo giro della Q3, visto che l’asfalto si è progressivamente asciugato diventando più performante minuto dopo minuto. Nel primo ‘run’ è stato Leclerc a portarsi in prima posizione, poi nel momento in cui contava ecco il giro perfetto, record nei tre settori, completando un giro che ha aiutato anche gli avversari a capire che non c’era alcuna chance.

“Qualcosa avrei potuto limare – ha ammesso Leclerc – ma il tempo di Max è semplicemente inarrivabile per noi”.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, durante le qualifiche sul bagnato Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

Il gap accusato da Charles è stato tutto nel secondo settore. “Mi sono preso qualche rischio – ha ammesso Verstappen – alla curva 8 e 9 era difficile capire quanto poter osare con il grip, ma all’ultimo giro ho spinto di più. C’è stata anche un po' di fortuna nel trovare la linea giusta”.

In realtà non è questione di fortuna, ma uno dei piatti forti di casa Max, che propose per la prima volta in Brasile nel 2016, passando Nico Rosberg (che sarebbe stato poco dopo campione del Mondo) all’esterno della ‘S’ Senna. Le condizioni erano le stesse, Verstappen trovò la traiettoria con più grip e sfilò la Mercedes all’esterno.

Il weekend di Spa è ancora all’inizio, prima del Gran Premio ci sarà il sabato sprint di domani, ma a Verstappen è stato chiesto se le cinque posizioni di penalità che dovrà scontare sulla griglia di partenza di domenica sono o meno un grattacapo.

“Dodici mesi fa sono partito quattordicesimo e ho vinto – è stata la risposta – quest’anno ho una monoposto migliore e partirò sesto. Quindi, è ovvio che punto a vincere la gara”.

Come dargli torto? L’unico ostacolo sarà passare indenne la Source, la temuta prima curva dopo la partenza che vanta uno storico di incidenti che hanno anche condizionato dei titoli mondiali. Non è il caso di Verstappen, ovviamente, ma un minimo di rischio ci sarà, ed è l’unico che oggi sembra poter separare Max dalla decima vittoria stagionale.